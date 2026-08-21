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Nga bất ngờ thử tên lửa gần các hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản

| | Tài chính quốc tế

(Ảnh: EPA)

(Ảnh: EPA)

Nga đã tiến hành một cuộc tập trận tên lửa hiếm hoi với sự tham gia của các tàu hải quân và bệ phóng gần các hòn đảo ở vùng Viễn Đông - nơi cũng đang được Nhật Bản tuyên bố chủ quyền, qua đó làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 20/8 cho biết, tên lửa đã được phóng từ một tàu ngầm hạt nhân, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion tại khu vực quần đảo Nam Kuril. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc tập trận.

Theo báo cáo, các tên lửa đã được phóng vào những mục tiêu giả định cách xa hơn 300 km và nhắm trúng mục tiêu.

Hạm đội Thái Bình Dương không công bố vị trí chính xác của cuộc tập trận, nhưng Nga đã triển khai các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion tới đảo Iturup (mà Nhật Bản gọi là Etorofu) vào năm 2016.

Phản ứng trước cuộc tập trận này, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói: "Việc Nga tăng cường quân sự tại bốn hòn đảo phía Bắc đi ngược lại lập trường của Nhật Bản và là điều không thể chấp nhận được”.

Quần đảo Kuril - mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc - là trung tâm trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản.

Nga và Nhật Bản đã đàm phán về một hiệp ước hòa bình thời hậu Thế chiến II kể từ giữa thế kỷ 20, nhưng trở ngại chính nằm ở vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Kuril.

Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản đã ký một tuyên bố chung về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh. Hai nước đã khôi phục quan hệ ngoại giao và các mối quan hệ khác, nhưng đến nay vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình.

Ngày 13/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm trực tiếp đầu tiên đến đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril. Động thái này đã vấp phải sự phản đối từ Tokyo.

Chuyến thăm của ông Putin và vụ thử tên lửa diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đã đứng về phía các nước phương Tây để ủng hộ Ukraine chống lại Nga, bao gồm cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Mátxcơva.

Tokyo cũng đã cung cấp các khoản hỗ trợ phi sát thương cho quân đội Ukraine, chẳng hạn như áo chống đạn và xe vận tải.

Trong chuyến thăm vùng Viễn Đông, ông Putin cho rằng Nhật Bản gần đây đã thay đổi thái độ đối với Nga mà không có lý do chính đáng.

Ông chỉ trích các biện pháp trừng phạt và cho biết Nga đã bị mô tả là một mối đe dọa lớn trong các tài liệu quốc phòng của Nhật Bản.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng nỗ lực đạt được thỏa thuận với ông Putin về chủ quyền các hòn đảo tranh chấp, nhưng kể từ đó đến nay, triển vọng nối lại đối thoại vẫn rất mờ mịt.

Khác với những người tiền nhiệm, đương kim Thủ tướng Sanae Takaichi vẫn chưa tiến hành hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng bà có thể sẽ tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán với Nga về vấn đề tranh chấp lãnh thổ nói trên.

Nga sở hữu kho tên lửa khổng lồ

Theo Minh Hạnh

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