Thị trường tỷ dân đang rất hứng thú với động cơ nội địa PD-8 Nga: Sẵn sàng mua ngay nếu đáp ứng được một yêu cầu

Nước đi của Ấn Độ và triển vọng dòng động cơ PD-10

Vòng thảo luận mới xung quanh các động cơ nội địa Nga đã bùng lên trong bối cảnh diễn ra các cuộc đàm phán về việc lắp ráp "Superjet" theo nhượng quyền tại Ấn Độ trên các nhà máy của Tập đoàn HAL.

Mới đây, New Delhi đã đánh giá rằng phiên bản tiêu chuẩn 100 chỗ ngồi của dòng máy bay này quá chật chội so với thị trường Ấn Độ đang bùng nổ. Các hãng hàng không nội địa tại đây cần một phiên bản kéo dài cabin đạt 120–130 chỗ ngồi, tương tự như các đối thủ cạnh tranh đến từ Brazil đang chào bán.

Tuy nhiên, không thể đơn thuần kéo dài thân máy bay Superjet New. Một phương án như vậy sẽ làm tăng khối lượng cất cánh tối đa, đòi hỏi phải thiết kế lại toàn bộ cánh và quan trọng nhất là cần một bộ khí tài động lực mạnh hơn hẳn, thuộc phân khúc lực đẩy 10–11 tấn. Động cơ PD-8 nguyên bản không thể nhấc nổi cỗ máy này lên không trung, trong khi dòng PD-14 củaPerm lại quá dư thừa công suất và nặng nề.

Giải pháp được đưa ra là phát triển dòng động cơ trung gian PD-10. Ý tưởng của PD-10 là tận dụng bộ tạo khí từ dòng PD-14 vốn đã hoàn thiện và sản xuất hàng loạt tại Perm, sau đó thu nhỏ đường kính quạt hút, giảm số tầng máy nén áp suất thấp và nạp lại phần mềm cho hệ thống điều khiển kỹ thuật số để vận hành ở chế độ hạ công suất với lực đẩy 10 tấn.

Cách làm này đơn giản hơn nhiều so với việc phát triển một động cơ mới từ con số 0, bởi "trái tim nóng" được lấy từ một mẫu động cơ đã tung cánh thực tế. Mặc dù vậy, trong ngành đóng máy bay, bất kỳ sự thay đổi nào về hình học của quạt hút cũng đòi hỏi phải thực hiện lại toàn bộ chu trình thử nghiệm bay và xin chứng nhận mới. Thời gian thực tế để biến ý tưởng này thành sản phẩm vật lý sẽ mất không dưới 4–5 năm, tức là không thể sớm hơn giai đoạn 2030–2031.

Sự xuất hiện của PD-10 không chỉ giúp Nga mở ra cánh cửa tiến vào thị trường hàng không dân dụng Ấn Độ, mà còn tái cấu trúc toàn bộ cục diện của các chương trình máy bay khác. Dòng động cơ này sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho dòng máy bay vận tải quân sự hạng trung triển vọng Il-276 có tải trọng 20 tấn — dự án mà Ấn Độ cũng đang dành sự quan tâm rất lớn. Ngoài ra, PD-10 sẽ biến thủy phi cơ Be-200 thành một cỗ máy hoạt động hoàn hảo trong mọi điều kiện thời tiết với nguồn dự trữ công suất khổng lồ khi cất cánh từ mặt nước động.

Xét trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, việc tổ chức sản xuất dòng SJ-100 tiêu chuẩn tại Ấn Độ chỉ có ý nghĩa theo phương thức lắp ráp dạng SKD/CKD (lắp ráp linh kiện lớn), nơi Nga cung cấp khung thân hoàn chỉnh và động cơ PD-8 xuất xưởng từ Rybinsk. Trong khi đó, việc hợp tác với Ấn Độ để phát triển phiên bản kéo dài 130 chỗ ngồi sử dụng động cơ PD-10 lại có thể trở thành một dự án công nghiệp dài hạn lý tưởng.

Theo kịch bản này, nếu Nga cung cấp công nghệ bộ tạo khí, phía Ấn Độ sẽ đồng tài trợ chi phí thử nghiệm và đảm bảo một thị trường tiêu thụ khổng lồ, còn động cơ sẽ được lắp ráp ngay tại đây theo mô hình áp dụng cho "Superjet". Dù vậy, kịch bản này vẫn là câu chuyện của thập kỷ tiếp theo. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với Nga?

Rõ ràng, các động cơ PD-8 và PD-10 sớm muộn cũng sẽ được hoàn thiện, bởi người Nga không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, sự chủ quan trong những năm qua đã khiến ngành hàng không dân dụng và các đơn hàng quốc phòng phải trả giá bằng những tiến độ bị đẩy lùi về phía sau cùng sự thiếu hụt phi đội gay gắt.

Điều đó đồng nghĩa với việc, khoảng thời gian đã mất đi giờ đây sẽ phải đánh đổi bằng nhiều năm lao động miệt mài bên các máy công cụ và trên các bệ thử nghiệm.

Nguồn cung vẫn chưa đủ

Động cơ PD-8 do Tập đoàn Chế tạo Động cơ Hợp nhất thiết kế với một mục tiêu tối thượng: xóa bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc nguy hiểm của ngành hàng không khu vực Nga vào các công nghệ nước ngoài.

Về mặt kiến trúc, PD-8 hiện đại hơn so với người tiền nhiệm SaM146. Nhờ áp dụng các hợp kim nội địa thế hệ mới và tỷ số nén cao hơn trong máy nén, PD-8 ngay từ đầu đã được định hình để đạt hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn cùng tuổi thọ vận hành cao hơn.

Không chỉ phục vụ dòng máy bay dân dụng SJ-100, động cơ này còn đang được chờ đợi để trang bị cho các thủy phi cơ Be-200 "Altair" của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga (vốn trước đây dùng động cơ D-436TP của Ukraine). Một khách hàng cấp thiết khác là dòng máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ Iyl-212 hoàn toàn mới, đang được phát triển để thay thế các phi đội An-26 và An-72 đã già cỗi. Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định đóng dòng máy bay phản lực Il-212 với động cơ PD-8 đặt phía trên cánh nhằm tránh đất cát, dị vật xộc vào động cơ khi cất/hạ cánh ở các đường bay dã chiến.

Thế nhưng trong những năm tới, nguồn cung động cơ chắc chắn sẽ không đủ chia cho tất cả. Việc mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt đang bị nghẽn lại do thiếu hụt hệ thống máy công cụ gia công cánh quạt turbine và sự khan hiếm đội ngũ kỹ sư công nghệ.

Ngành công nghiệp hàng không Nga chỉ có thể đáp ứng thực sự nhu cầu nội địa về PD-8 sớm nhất là vào giai đoạn 2028–2030, với điều kiện nhà máy tại Rybinsk đạt được tốc độ sản xuất mục tiêu là 40–50 động cơ mỗi năm.