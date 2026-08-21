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Sân bay quân sự Nga hứng hỏa lực, cường kích Su-34 bị hư hại

| | Tài chính quốc tế

Một máy bay ném bom Su-34 đã bị hư hại trên lãnh thổ Nga vào đêm ngày 19, rạng sáng 20/8. Hình ảnh vệ tinh về vụ việc đã được các nhà phân tích từ dự án OSINT Exilenova+ công bố.

(Ảnh: Pravda)

Theo Pravda, chiếc máy bay bị hư hại trong một cuộc tấn công nhắm vào sân bay ở Akhtubinsk, phía bắc tỉnh Astrakhan. Trước đó cùng ngày, dự án OSINT đã báo cáo về việc phát hiện dấu vết nhiệt tại sân bay sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Các nhà phân tích cho biết, chiếc máy bay ném bom đã bị "hư hại nghiêm trọng".

“Vụ tập kích nhắm vào một chiếc máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 tại sân bay Akhtubinsk, gây rò rỉ nhiên liệu dẫn đến hỏa hoạn, khiến chiếc máy bay bị hư hại nghiêm trọng”, kênh Exilenova+ đưa tin.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Vị trí chiếc máy bay bị tấn công. (Ảnh: Pravda)

Vệt cháy đen trên mặt đất. (Ảnh: Pravda)

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Máy bay này thường thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng.

Cường kích - ném bom Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn. Trong đó bao gồm tên lửa không-đối-đất và không-đối-không tầm xa, bom lượn, cũng như một số loại rocket.

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Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

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