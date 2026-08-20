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Trung Quốc báo tin cực vui tới công dân Việt Nam

| | Tài chính quốc tế

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 20/8.

Từ 20/8, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ được hưởng chính sách quá cảnh miễn visa 240 giờ và chính sách nhập cảnh miễn visa 30 ngày tại tỉnh Hải Nam để đến Trung Quốc.

Thông báo trên được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc (NIA) đưa ra vào thứ Năm (20/8).

Như vậy, số quốc gia được hưởng chính sách quá cảnh miễn visa 240 giờ tại Trung Quốc tăng lên 57 và số quốc gia hưởng chính sách miễn visa 30 ngày tại tỉnh Hải Nam lên 61 nước.

Theo thông báo, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan có hộ chiếu phổ thông và vé nối chuyến với ngày và hành trình cố định đã được xác nhận, có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần visa qua 65 cửa khẩu mở (gồm Bắc Kinh và Thượng Hải) khi quá cảnh đến một quốc gia/khu vực thứ ba, đồng thời có thể lưu trú tại khu vực được chỉ định không quá 240 giờ.

Ngoài ra, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh Hải Nam qua các cửa khẩu mở và lưu trú tại đây tối đa 30 ngày mà không cần visa.

Trong thời gian lưu trú theo một trong hai chính sách này, các cá nhân có thể tham gia các hoạt động ngắn hạn như du lịch, công tác, thăm viếng và đoàn tụ gia đình. Đối với các hoạt động cần được phê duyệt trước như làm việc, học tập và đưa tin, vẫn phải xin visa trước khi đến Trung Quốc.

Theo NIA, việc áp dụng hai chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam và Kyrgyzstan là một bước đi thiết thực nhằm thúc đẩy quá trình mở cửa cấp cao, tăng cường sự tin cậy và hợp tác song phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch, thương mại, thăm viếng và đầu tư.

Theo Global Times﻿

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Y Vân

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