Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miệt mài trả nợ, Campuchia vẫn đang vay Trung Quốc bao nhiêu?

| | Tài chính quốc tế

Vốn vay từ Trung Quốc chiếm gần 31% tổng nợ công của Campuchia.

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia (MEF) cho biết nước này nợ Trung Quốc 3,9 tỷ USD tính đến cuối quý 1/2026, giảm từ mức 4 tỷ USD vào cuối 2025.

Theo Báo cáo Thống kê Nợ công Campuchia, tổng nợ công nước này là 12,7 tỷ USD tính tới cuối quý 1, giảm so với mức 12,8 tỷ USD cuối năm 2025.

Như vậy, vốn vay Trung Quốc chiếm gần 31% tổng nợ công của Campuchia, củng cố vị thế chủ nợ song phương lớn nhất của Phnom Penh.

Cũng trong quý 1, Campuchia trả nợ Trung Quốc 171 triệu USD, bao gồm 143,6 triệu USD tiền gốc và 27,4 USD tiền lãi.

Trung Quốc đã tạm ngừng các khoản vay song phương cho Campuchia từ đầu năm 2024. Tuy nhiên, trong năm 2025, Campuchia đã vay 268 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) – định chế tài chính đa phương do Trung Quốc dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên AIIB giải ngân trở lại cho Campuchia kể từ năm 2024.

Điều này cho thấy dù nguồn vay song phương từ Trung Quốc đã tạm dừng, ảnh hưởng của Bắc Kinh với cấu trúc tài chính của Campuchia vẫn đáng kể thông qua các kênh đa phương như AIIB.

Gần 1/5 thanh niên thất nghiệp, sinh viên ra trường rải hàng trăm đơn xin việc mà chỉ được 1-2 công ty phản hồi: Tình cảnh buồn tại nền kinh tế lớn nhất châu Á

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công Mỹ vượt mốc 40.000 tỷ USD

Lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công Mỹ vượt mốc 40.000 tỷ USD Nổi bật

Người dân Nga làm một việc chưa từng có trong 4 năm, 3,3 tỷ USD đều đặn 'biến mất' khỏi ngân hàng mỗi tháng

Người dân Nga làm một việc chưa từng có trong 4 năm, 3,3 tỷ USD đều đặn 'biến mất' khỏi ngân hàng mỗi tháng Nổi bật

Tổng thống Mỹ Trump: Tình hình Iran đang rất tốt

Tổng thống Mỹ Trump: Tình hình Iran đang rất tốt

11:17 , 20/08/2026
Bắt nghi phạm gây nổ đường ống khí đốt huyết mạch của Nga, "anh cả châu Âu" lập tức đòi dẫn độ

Bắt nghi phạm gây nổ đường ống khí đốt huyết mạch của Nga, "anh cả châu Âu" lập tức đòi dẫn độ

10:54 , 20/08/2026
Hàng trăm người đào bới tìm vàng thì “mặt đất bất ngờ sụp xuống”, ít nhất 100 người tử nạn: Thảm họa rúng động quốc gia châu Phi

Hàng trăm người đào bới tìm vàng thì “mặt đất bất ngờ sụp xuống”, ít nhất 100 người tử nạn: Thảm họa rúng động quốc gia châu Phi

10:41 , 20/08/2026
Hai tàu mang tên lửa Kalibr của Nga bị đánh hỏng cùng lúc

Hai tàu mang tên lửa Kalibr của Nga bị đánh hỏng cùng lúc

10:30 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên