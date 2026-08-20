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Hai tàu mang tên lửa Kalibr của Nga bị đánh hỏng cùng lúc

| | Tài chính quốc tế

Những hình ảnh về tàu Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen của Hải quân Nga sau vụ tấn công cách đây 1 tuần đã bắt đầu xuất hiện.

Hai tàu hộ vệ Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công vào căn cứ hải quân Novorossiysk ngày 12/8.

Trang web OSINT Absolutely Reliable Source đã công bố một hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy sự hư hại đối với các bệ phóng. Những chiến hạm này có thể đã mất khả năng sử dụng tên lửa Kalibr, mặc dù mức độ thiệt hại chính xác đối với chúng vẫn chưa được công bố chính thức.

Ngày 12/8, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky chính thức thông báo về việc đánh chìm các chiến hạm nói trên, và giờ đây những thông tin đầu tiên về mức độ thiệt hại có thể xảy ra đã được đăng tải.

Theo nguồn tin hoàn toàn đáng tin cậy, chiếc Đô đốc Essen bị trúng đạn vào mũi, khiến boong tàu bị biến dạng và phá hủy module hệ thống phóng thẳng đứng đa năng UKSK 3S14 dành cho tàu chiến, được thiết kế để mang tên lửa Kalibr.

Cũng có báo cáo về việc hệ thống thông tin và điều khiển tác chiến Trebovanie-M bị hư hại.

Cả hai tàu Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đều đã bị hư hại.

Trên tàu hộ vệ Đô đốc Makarov - soái hạm của Hạm đội Biển Đen, tên lửa cũng đánh trúng khu vực bệ phóng thẳng đứng. Điều này gây ra vụ nổ bên trong và cháy rụi các module UKSK 3S14.

Ngoài ra, con tàu còn bị hư hại hệ thống radar, tác chiến điện tử và thông tin liên lạc. Như vậy Hạm đội Biển Đen của Nga có thể mất cùng lúc 2 chiến hạm chính mang tên lửa hành trình Kalibr.

Nếu xác nhận hệ thống phóng tên lửa bị hư hại, cả hai tàu chiến sẽ cần sửa chữa lớn và việc đưa chúng trở lại hoạt động chiến đấu có thể mất ít nhất 1 năm.

Cả hai tàu đều thuộc Dự án 11356P Burevestnik - một lớp chiến hạm đa năng của Nga được chế tạo dựa trên các sản phẩm xuất khẩu loại Talwar được đóng cho Hải quân Ấn Độ.

Hạm đội Biển Đen của Nga bao gồm 3 tàu hộ vệ thuộc dự án này: Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov.

Tàu Đô đốc Grigorovich - chiếc cuối cùng còn sót lại của loạt tàu này, hiện đang neo đậu tại khu vực Baltic và lần cuối được nhìn thấy là đang bắn cảnh cáo vào một du thuyền của Anh. Nó đã hộ tống một số tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng tối của Nga đi qua eo biển Anh trong tháng 4.

Theo Militarnyi

Theo Sao Đỏ

Giáo Dục Thời Đại

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