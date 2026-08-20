Dubai: Người đàn ông ăn xin lái xe sang sau khi tan ca làm việc

Một người đàn ông ở Dubai bị phát hiện sở hữu 3 chiếc ôtô hạng sang sau khi kiếm được một khoản tiền lớn từ việc ăn xin. Người này vừa bị cảnh sát bắt giữ trong chiến dịch truy quét nạn ăn xin được triển khai mạnh tại Dubai trong tháng lễ Ramadan.

Theo một sĩ quan cảnh sát trả lời báo Al Khaleej, người đàn ông đã lợi dụng lòng thương cảm của người dân để kiếm tiền. Ban ngày, sau khi kết thúc “ca ăn xin”, anh ta nhanh chóng thay đổi diện mạo, rũ bỏ vẻ ngoài mệt mỏi rồi lên một chiếc xe sang đắt tiền và lái đi.

Brigadier Ali Al Shamsi, Giám đốc Cục Điều tra nghi phạm và Hiện tượng tội phạm thuộc Cảnh sát Dubai, cho biết người này đã sử dụng nhiều thủ đoạn có tính toán để đánh vào lòng trắc ẩn của người dân.

Đối tượng ăn xin bị cảnh sát Dubai bắt giữ với số tiền lớn được bày trước mặt - Ảnh: Al Khaleej

Anh ta dựng lên những câu chuyện giả, thêm thắt các tình tiết về hoàn cảnh khó khăn để tạo sự thương cảm. Theo ông Al Shamsi, màn “diễn” được thực hiện hàng ngày một cách bài bản, gần như một công việc kiếm tiền có tổ chức.

“Đây không khác gì một hoạt động kinh doanh được vận hành chuyên nghiệp nhằm mục đích kiếm lời”, ông Al Shamsi nói.

Theo vị sĩ quan, 90% những người ăn xin bị bắt đều nhập cảnh UAE bằng thị thực du lịch. Họ lựa chọn tháng Ramadan để hoạt động vì đây là thời điểm người dân và cộng đồng người nước ngoài tại UAE thường hào phóng hơn với các hoạt động từ thiện.

Cảnh sát phát hiện nhiều người ăn xin mang theo số tiền lên tới hàng nghìn dirham. Có người đã xin được 25.000 dirham (178 triệu đồng) nhưng vẫn tiếp tục đi xin, dù số tiền này đủ để trang trải cuộc sống hoặc mua vé về quê.

Theo Luật Liên bang số 9 năm 2018 của UAE, người bị phát hiện ăn xin có thể bị phạt tù 3 tháng và phạt 5.000 dirham (36 triệu đồng).

Cảnh sát cảnh báo người dân Dubai không cho tiền những người ăn xin đường phố - Ảnh: Cảnh sát Dubai

Những người tổ chức đường dây ăn xin hoặc tuyển người từ nước ngoài đưa vào UAE để đi xin tiền có thể bị phạt tù 6 tháng và phạt tiền lên tới 100.000 dirham (712 triệu đồng).

Dubai tăng cường truy quét ăn xin

Chỉ trong tuần đầu tiên của tháng Ramadan, Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 26 người ăn xin thuộc nhiều quốc tịch trong khuôn khổ chiến dịch “Combat Begging” (Chống ăn xin).

Chiến dịch mang khẩu hiệu “Một xã hội có ý thức, không có nạn ăn xin”, được triển khai với sự phối hợp của nhiều cơ quan, trong đó có Tổng cục Cư trú và Người nước ngoài Dubai cùng Cục Các vấn đề Hồi giáo và Hoạt động từ thiện.

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân, giữ gìn hình ảnh văn minh của UAE và ngăn chặn tình trạng ăn xin.

Nhiều người giàu có nhờ đi ăn xin và lợi dụng lòng tốt của mọi người - Ảnh: Cảnh sát Dubai

Cảnh sát Dubai khuyến cáo người dân báo cáo những trường hợp ăn xin qua số điện thoại miễn phí 901 hoặc dịch vụ “Police Eye” trên ứng dụng của lực lượng này. Những trường hợp xin tiền qua mạng có thể được trình báo thông qua nền tảng e-Crime.

Cảnh sát cũng khuyến nghị người dân chuyển tiền quyên góp cho các tổ chức từ thiện chính thức, thay vì đưa trực tiếp cho những người xin tiền trên đường phố.

Trên thế giới, cảnh sát nhiều nơi cũng từng phát hiện việc người dân lợi dụng vỏ bọc ăn xin để kiếm tiền, tích lũy khối tài sản khổng lồ.

Hồi tháng 1, Sở Phụ nữ và Phát triển Trẻ em thành phố Indore (Ấn Độ) triển khai chiến dịch chống ăn xin, xây dựng đô thị văn minh đã phát hiện ra ông Mangilal - người chuyên ăn xin ở Sarafa - khu chợ sầm uất nhất thành phố - là một triệu phú ngầm. Ông sở hữu 3 căn nhà, trong đó có 1 căn nhà được nhà nước cấp, 3 xe tuk tuk và 1 chiếc ô tô.

Theo điều tra, ông Mangilal hành nghề ăn xin âm thầm trong nhiều năm. Số tiền này không được ông chi tiêu sinh hoạt mà để dành cho các tiểu thương tại khu Sarafa vay ngắn hạn và tính lãi theo ngày hoặc theo tuần.