"Tiếng động lạ" trước khi trực thăng chở cặp đôi mới cưới gặp nạn, 3 người tử vong

Nhà chức trách tập trung điều tra “tiếng động lạ” được cho là phát ra từ chiếc Bell 206 thuê riêng trước khi máy bay lao xuống đất và phát nổ.

Một sĩ quan cảnh sát xác nhận hai hành khách Marie Ebert và Alexander Cromie thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra tối 17/8.

Ebert, 30 tuổi, và Cromie, 31 tuổi, sống tại London và lựa chọn đảo Sifnos làm điểm đến hưởng tuần trăng mật sau khi kết hôn không lâu trước đó.

Giới chức tại Syros, trung tâm hành chính của vùng Aegea, xác định phi công là Giorgos Raikos, 53 tuổi. Người này từng là sĩ quan không quân và được đánh giá là “cực kỳ giàu kinh nghiệm”.

Ảnh: The Guardian

Một nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết trọng tâm hiện nay là chiếc trực thăng và khả năng động cơ gặp sự cố.

“Những gì xảy ra thực sự là một thảm kịch”, nguồn tin nói.

Phó Thị trưởng Sifnos Manolis Fountolakis cho biết trên truyền hình Hy Lạp rằng người dân trong khu vực đã nghe thấy chiếc trực thăng phát ra “một tiếng động lạ”.

“Có lẽ đó là lỗi kỹ thuật trên không, bởi cánh quạt hoạt động bất thường”, ông nói.

Cảnh sát cũng đang xem xét hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh chiếc trực thăng mất kiểm soát, xoay vòng khi tiến gần bãi đáp trực thăng ở khu vực gần làng Exambela.

Đại diện công ty quản lý tài sản Blackstone, nơi Cromie làm phó chủ tịch bộ phận giải pháp tài sản tư nhân, cho biết công ty “bàng hoàng” trước sự ra đi của 3 người, trong đó có Cromie và vợ anh.

“Alex được tất cả những người từng biết và làm việc cùng yêu mến. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới những người thân yêu của anh”, đại diện Blackstone nói.

Ảnh: Reuters

Theo hồ sơ LinkedIn, Cromie đã làm việc tại Blackstone 4 năm. Anh bắt đầu với vị trí chuyên viên liên kết tại bộ phận giải pháp tài sản tư nhân trước khi được bổ nhiệm làm phó chủ tịch vào tháng 1.

Trong khi đó, đại diện công ty tư vấn quản lý Bain & Company, nơi Ebert được giới thiệu là chuyên gia cấp cao, cho biết họ “bàng hoàng” trước thông tin về vụ tai nạn liên quan đến một nhân viên cùng chồng tại Hy Lạp.

“Chúng tôi xin gửi sự đồng cảm và hỗ trợ tới các gia đình trong thời điểm vô cùng khó khăn này”, đại diện công ty nói.

Các nạn nhân dự kiến được tiến hành thêm các xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

Bộ Giao thông Hy Lạp cho biết cuộc điều tra vụ tai nạn do Cơ quan Quốc gia Điều tra Tai nạn Hàng không và Đường sắt và An toàn Giao thông chủ trì.

Đến chiều 18/8, Cơ quan Hàng không Dân dụng Hy Lạp được cho là đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của toàn bộ trực thăng Bell 206 cho đến khi có thông báo mới.

Đài truyền hình quốc gia Hy Lạp ERT dẫn lời một cư dân địa phương, Antonis Zambelis, cho biết chiếc trực thăng rơi cách các ngôi nhà có người bên trong khoảng 50 m và cách bãi đáp, nằm cạnh tu viện Panayia tis Vrysis, khoảng 50 m.

Khói dày đặc bao trùm hiện trường sau khi chiếc trực thăng bốc cháy thành một quả cầu lửa. Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng có mặt để dập lửa và sau đó phát hiện thi thể của cả 3 nạn nhân.

Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hy Lạp phối hợp điều tra vụ việc trong ngày 18/8, trong khi các quan chức cấp cao thuộc lực lượng thực thi pháp luật được điều động tới Sifnos.

Thị trưởng Sifnos Maria Nadali cho biết chính quyền địa phương “bàng hoàng” và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hậu quả vụ tai nạn xảy ra gần bãi đáp trực thăng.

Dịch vụ thuê trực thăng riêng ngày càng phổ biến tại Hy Lạp khi du khách có xu hướng sử dụng loại phương tiện này để di chuyển giữa các đảo thuộc biển Ionian và Aegea.

Sifnos từng được xem là một hòn đảo xa xôi, nằm cách Athens khoảng 195 km về phía đông nam và mất vài giờ di chuyển bằng phà.

Nguồn: The Guardian