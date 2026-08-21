Mỹ muốn áp trừng phạt 'khắc nghiệt nhất lịch sử' với Iran

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo về một “cuộc chiến kinh tế” và đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp “bất kỳ hình thức hỗ trợ nào” cho Iran.

Ông Bessent cho biết Mỹ sẽ kết hợp phong tỏa Iran với các biện pháp trừng phạt mới, đồng thời khẳng định sức ép này sẽ khiến chính quyền Iran sụp đổ. Ông dự kiến công bố thêm chi tiết về các biện pháp vào ngày 24/8.

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Ông Bessent cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Washington, trong bối cảnh Bắc Kinh là khách hàng lớn nhất của dầu Iran. Theo dữ liệu năm 2025 của Kpler, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu Iran xuất khẩu bằng đường biển. Tuy nhiên, việc gia tăng sức ép kinh tế với Trung Quốc có thể kéo theo phản ứng từ Bắc Kinh, đặc biệt khi hai nước còn phụ thuộc lẫn nhau về thương mại và các mặt hàng chiến lược.

Iran chỉ trích các biện pháp của Mỹ, cho rằng chúng sẽ gây tổn hại trực tiếp đến người dân Iran và đe dọa chủ quyền kinh tế của các quốc gia khác. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cáo buộc Washington sử dụng chính sách trừng phạt để chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề kinh tế trong nước.

Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh hai thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hồi tháng 4 và tháng 6 đều nhanh chóng đổ vỡ, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn. Washington muốn gây sức ép để Iran chấp nhận các điều kiện chấm dứt chiến sự, nhưng Tehran tiếp tục phản đối các yêu cầu của Mỹ.

Iran hiện cũng đang đàm phán với Oman về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải qua Hormuz. Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi ngày 20/8 cho rằng an ninh lâu dài tại eo biển chỉ có thể đạt được thông qua một nền hòa bình bền vững trong khu vực, đồng thời phản đối việc tiếp tục leo thang căng thẳng.