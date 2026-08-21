NASA vừa có một sứ mệnh thất bại

Một vệ tinh có tên LINK được phóng gần đây nhằm nâng quỹ đạo của một đài quan sát không gian đang rơi rốt cuộc sẽ không thể thực hiện sứ mệnh giải cứu táo bạo của mình.

Đài quan sát Neil Gehrels Swift hàng chục năm tuổi của NASA đang mất độ cao đều đặn và có nguy cơ bay trở lại bầu khí quyển Trái đất. Được thiết kế bởi Katalyst Space Technologies có trụ sở tại Arizona để cứu đài quan sát, vệ tinh LINK bắt đầu gặp khó khăn vào cuối tháng 7. Chỉ vài tuần sau khi LINK cất cánh vào ngày 3 tháng 7, nó bắt đầu quay ngoài tầm kiểm soát.

Katalyst đã có thể giành lại quyền kiểm soát vệ tinh, nhưng công ty thừa nhận rằng vấn đề này đã làm tiêu tốn thời gian, khiến cuộc gặp gỡ của LINK với Swift bị trì hoãn khoảng một tháng. Tuy nhiên, sự trì hoãn đó - ít nhất là ban đầu - dường như không phải là một trở ngại đối với sứ mệnh.

Giờ đây, NASA và Katalyst đã thông báo rằng sứ mệnh của LINK sẽ không thể giữ và đẩy Swift lên quỹ đạo cao hơn "do các vấn đề kiểm soát tư thế đang diễn ra", theo các tuyên bố vào thứ Tư (19/8).

Ảnh minh hoạ đài quan sát Neil Gehrels Swift của NASA, đang mất độ cao và có nguy cơ bay trở lại bầu khí quyển Trái đất (Ảnh: Trung tâm bay không gian Goddard của NASA)

Sứ mệnh khoa học của Swift sẽ đi đến hồi kết khi đài quan sát này có khả năng bốc cháy trong bầu khí quyển Trái đất vào cuối năm nay, theo NASA.

"NASA nên sẵn sàng hành động nhanh chóng và chấp nhận những rủi ro thông minh khi phần thưởng tiềm năng là xứng đáng, và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm với sứ mệnh này," Quản trị viên NASA Jared Isaacman cho biết trong một tuyên bố.

"Đây không phải là kết quả mà chúng tôi đang hướng tới, nhưng nó không làm thay đổi lý do tại sao sứ mệnh này đáng để thử nghiệm. Nhóm đã hành động với tốc độ phi thường để cho Swift một cơ hội thực hiện thêm nhiều nghiên cứu khoa học đồng thời thúc đẩy các khả năng mà nước Mỹ sẽ cần cho việc bảo dưỡng vệ tinh trong tương lai."

Nhưng hành trình của LINK vẫn chưa kết thúc, và những bài học rút ra có thể đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động bảo dưỡng trong không gian trong tương lai.

Chứng minh các khả năng trong tương lai

Đội ngũ thực hiện sứ mệnh đang tiến lên phía trước với kế hoạch để LINK gặp gỡ Swift - nhưng với tư cách là một cuộc thử nghiệm hơn là một cuộc giải cứu.

"Chúng tôi sẽ học hỏi mọi thứ có thể từ nỗ lực gặp gỡ của LINK và đưa những bài học đó vào áp dụng cho các sứ mệnh tiếp theo," Isaacman nói.

Ban đầu, LINK dự kiến sẽ tiến hành một cuộc khảo sát Swift để xác định các điểm bám tốt nhất trên đài quan sát, một bước có thể sẽ là một phần trong cuộc gặp gỡ dự kiến của vệ tinh, mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ khi nào cuộc thử nghiệm này sẽ diễn ra.

Swift không được thiết kế để được bảo dưỡng trong không gian, điều đó có nghĩa là những hiểu biết sâu sắc từ cuộc thử nghiệm có thể được sử dụng cho các sứ mệnh tương lai.

LINK đã được phóng vào ngày 3 tháng 7 trên một tên lửa Northrop Grumman Pegasus XL được gắn ở đáy máy bay Stargazer của công ty (Ảnh: Ron Beard/NASA)

"Katalyst đã thiết kế, phát triển và phóng một tàu vũ trụ thử nghiệm để theo đuổi một sứ mệnh đầy tham vọng theo một tiến độ gấp rút," Ghonhee Lee, Giám đốc điều hành của Katalyst Space Technologies, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã đảm nhận thử thách rủi ro cao, phần thưởng lớn này và tự hào về những cột mốc mà chúng tôi đã đạt được trong suốt chặng đường. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều, và bây giờ công việc của chúng tôi là biến những bài học đó thành thứ gì đó bền vững - xây dựng một cẩm nang có thể lặp lại để cung cấp thông tin cho các hoạt động gặp gỡ và tiếp cận cũng như bảo dưỡng vệ tinh trong tương lai."

Lấp đầy khoảng trống

Đài quan sát Swift, nơi không có sự thay thế quan sát nào được thiết lập sẵn sàng, đã phục vụ như một công cụ đa năng vật lý thiên văn trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp kể từ khi nó được phóng lên cách đây gần 22 năm, nhanh chóng xoay trục để quan sát các vật thể thiên thể và các sự kiện vũ trụ.

Nhưng lực cản của khí quyển, tăng cường bởi hoạt động của mặt trời, đã tác động lực lên đài quan sát, khiến NASA dự đoán rằng Swift sẽ bay trở lại bầu khí quyển Trái đất một khi nó hạ xuống dưới độ cao tối ưu khoảng 185 dặm (300 km) phía trên Trái đất.

Katalyst đã thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và phóng LINK trong 9 tháng. Vệ tinh robot này đã cất cánh trên tên lửa Northrop Grumman Pegasus XL, được thả trên không bởi chiếc máy bay L-1011 đã được sửa đổi của công ty, Stargazer.

Trước khi vệ tinh được phóng, các thành viên của nhóm Swift và LINK đều thừa nhận rằng con đường để đẩy đài quan sát lên cao đầy rẫy những rủi ro có thể khiến sứ mệnh thất bại.

"Tất cả chúng tôi đều hy vọng có thêm nhiều nghiên cứu khoa học từ Swift," Shawn Domagal-Goldman, giám đốc Phân khu Vật lý Thiên văn tại trụ sở NASA ở Washington, DC, cho biết. "Nhưng chúng tôi biết rằng những gì rút ra được từ sứ mệnh này bằng cách nào đó cũng sẽ rất đáng giá, và chúng tôi đã đạt được rất nhiều điều thông qua hàng loạt thành tựu cho đến thời điểm này."

Cơ quan này sẽ dựa vào phần còn lại của hạm đội các đài quan sát đang hoạt động của mình để lấp đầy khoảng trống của Swift và "sẽ tiếp tục ưu tiên tìm kiếm các giải pháp mới để phản ứng nhanh chóng với các sự kiện vũ trụ," theo NASA.

"Việc chế tạo, thử nghiệm và vận hành sứ mệnh này đã củng cố hệ thống công nghiệp vũ trụ của Mỹ, thúc đẩy các khả năng bảo dưỡng trong không gian theo những cách hoàn toàn mới," Domagal-Goldman nói. "NASA cam kết hỗ trợ các nhà cung cấp thương mại của chúng tôi khi họ đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn với cơ quan, nhằm đẩy lùi ranh giới của những gì có thể."

Nguồn: CNN