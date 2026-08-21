Khoan gần 6.000 mét, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 5,5 tỷ thùng với cột dầu khí dày 1.000 mét, trải dài trên vùng nước 300 km2

Bumerangue là một giếng nằm trong bồn trũng Santos, cách thành phố Rio de Janeiro (Brazil) khoảng 404 km. BP giành quyền thăm dò lô này cuối năm 2022 và hiện nắm 100% quyền lợi tham gia. Đến tháng 5/2025, tập đoàn năng lượng Anh bắt đầu khoan giếng thăm dò 1-BP-13-SPS bằng tàu khoan nước sâu Valaris Renaissance.

Điều kiện tại đây đặt ra thách thức lớn. Mực nước ở vị trí giếng khoan sâu 2.372 mét. Sau khi vượt qua hơn 2,3 km nước biển, mũi khoan tiếp tục xuyên khoảng 3,5 km địa tầng dưới đáy đại dương, đạt tổng độ sâu 5.855 mét tính từ mặt biển.

Kết quả được BP công bố tháng 8/2025. Giếng khoan gặp tầng đá carbonate tiền muối có chất lượng tốt và phát hiện cột dầu khí ban đầu dày khoảng 500 mét.

Cấu tạo chứa dầu khí trải rộng trên diện tích hơn 300 km2, lớn hơn diện tích nhiều thành phố trên thế giới. BP gọi đây là phát hiện dầu khí lớn nhất của tập đoàn kể từ mỏ Shah Deniz ở biển Caspi năm 1999.

Sau khi đưa mẫu đá và chất lưu về phòng thí nghiệm, kết hợp dữ liệu áp suất, BP cuối tháng 10/2025 cho biết cột hydrocarbon thực tế dày khoảng 1.000 mét, gấp đôi đánh giá ban đầu. Trong đó, khoảng 100 mét là dầu, còn 900 mét là khí ngưng tụ giàu chất lỏng. Chất lỏng được ghi nhận xuyên suốt cột hydrocarbon, trong khi đá chứa có đặc tính tốt.

Một vấn đề được phát hiện là hàm lượng CO2 trong vỉa tương đối cao, có thể khiến việc xử lý và phát triển mỏ tốn kém hơn. Tuy nhiên, BP cho rằng lượng CO2 này có thể kiểm soát bằng công nghệ hiện có và không làm thay đổi đánh giá tích cực của tập đoàn về tiềm năng Bumerangue.

Wood Mackenzie năm 2026 ước tính Bumerangue có thể chứa khoảng 2,2-5,5 tỷ thùng dầu quy đổi có khả năng thu hồi, đồng thời bình chọn đây là "Phát hiện của năm 2025".

Con số trên tương đương khoảng 300-750 triệu tấn dầu. Trong khi đó, với giả định 70 USD/thùng dầu, 2,2 tỷ thùng tương ứng giá trị lý thuyết khoảng 154 tỷ USD, còn 5,5 tỷ thùng lên tới 385 tỷ USD.

Trước khi khoan, khả năng thành công của Bumerangue không được coi là chắc chắn. Các đánh giá trước giếng khoan từng đặt xác suất thành công địa chất ở mức thấp. Vì vậy, kết quả của mũi khoan đầu tiên nhanh chóng biến Bumerangue thành một trong những phát hiện được chú ý nhất ngành dầu khí toàn cầu.

Song, BP vẫn cần thêm nhiều mũi khoan trước khi có thể xác định mỏ thực sự chứa bao nhiêu dầu khí và bao nhiêu trong số đó có thể khai thác thương mại.

Theo kế hoạch cập nhật tháng 5/2026, BP dự kiến triển khai chương trình ba giếng thẩm lượng, đưa giàn khoan tới Bumerangue vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 và hoàn tất chiến dịch trong nửa đầu năm 2027.

Các giếng này sẽ giúp xác định phạm vi tầng chứa, khả năng liên thông và lưu lượng khai thác, từ đó làm cơ sở cho phương án phát triển mỏ.

Theo Oil & Gas Journal﻿