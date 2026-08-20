Truyền thông Mỹ hé lộ khả năng “điểm hẹn” của ông Trump và ông Kim, rất gần Việt Nam

Truyền thông Mỹ: Ông Trump khả năng gặp ông Kim ở Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư 19/8 cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay, nhằm khôi phục mối quan hệ mà ông tuyên bố đã thiết lập với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng điều quan trọng là phải "hòa thuận" với ông Kim Jong-un, đồng thời đưa ra đánh giá chính xác hiếm thấy rằng Bình Nhưỡng hiện có 57 vũ khí hạt nhân rất mạnh .

"Đúng, tôi sẽ gặp ông ấy," ông Trump nói trong chuyến tham quan sân trực thăng mới tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông có kế hoạch gặp lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm 2026 hay không.

"Ông ấy sở hữu 57 vũ khí hạt nhân rất mạnh. Lẽ ra không bao giờ nên để điều đó xảy ra...", ông Trump nói.

"Nhưng ông ấy có chúng. Tôi rất hòa thuận với ông ấy. Tôi không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Và tôi hiểu ông Kim Jong Un rất rõ, ông ấy sẽ ổn thôi."

Ông Trump không tiết lộ chi tiết nhưng tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng ông đang nhắm đến một cuộc gặp khi ông đến Thâm Quyến, Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ( APEC ) vào tháng 11 tới đây.

Vào tháng 6, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính rằng Triều Tiên "có thể đã lắp ráp khoảng 60 đầu đạn hạt nhân và sở hữu đủ vật liệu phân hạch để sản xuất thêm ít nhất 30 đầu đạn nữa".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore.

'Hoàn toàn không biết'

Bà Kim Yo Jong, em gái của ông Kim Jong Un hôm thứ Tư 19/8 cho biết bà không hề hay biết về thông tin liên lạc giữa anh trai mình và ông Trump.

"Về những thông tin gần đây từ Washington liên quan đến việc lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ liên lạc với nhau, tôi hoàn toàn không biết gì về điều đó", bà Kim Yo Jong cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, bà Kim Yo Jong cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn giữ "những kỷ niệm và cảm xúc tốt đẹp" về Tổng thống Trump và mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vẫn "rất tốt".

Tuyên bố của bà được đưa ra vài giờ sau khi Seoul thông báo cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield thường niên với Mỹ sẽ kết thúc sớm hơn khoảng một tuần so với kế hoạch "theo đề nghị của phía Mỹ".

Lầu Năm Góc cho biết việc giảm cường độ tập trận sẽ "không gây ảnh hưởng xấu đến các mục tiêu huấn luyện của Mỹ".

Các cuộc tập trận được thiết kế để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, bà Kim Yo Jong đã bác bỏ thông tin này, nói rằng: "Chúng tôi không cho rằng điều đó đáng để bình luận và thấy nó hoàn toàn không thú vị."

Các cuộc tập trận Mỹ - Hàn được tổ chức nhằm nâng cao khả năng phối hợp và chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công từ Triều Tiên. Bình Nhưỡng từ lâu phản đối các cuộc tập trận này, coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên.

Đáng chú ý, dù Washington đã giảm quy mô tập trận, bà Kim Yo Jong vẫn cho rằng động thái này không đủ để thay đổi cách nhìn của Bình Nhưỡng về chính sách của Mỹ. Yonhap dẫn lời bà cho biết Triều Tiên quan tâm nhiều hơn đến việc các cuộc tập trận vẫn tiếp tục thay vì việc chúng được thu hẹp quy mô.

Hiện Mỹ đóng quân khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.

Bà Kim Yo Jong cho biết bà ông Kim Jong Un có cảm xúc tốt đẹp về TT Trump. Ảnh: Reuters

Chuyên gia Hàn Quốc: Quyền quyết định nằm trong tay Triều Tiên

Dù Tổng thống Donald Trump công khai muốn nối lại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng hiện không có nhiều lý do để vội vàng đáp lại.

Korea Times dẫn lời cựu Chủ tịch Đại học Nghiên cứu Triều Tiên Yang Moo-jin, việc Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga, đặc biệt thông qua hợp tác quân sự và hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine, khiến Bình Nhưỡng ít phụ thuộc vào việc đạt được thỏa thuận với Washington hơn trước.

Chuyên gia Shin Beom-chul thuộc Viện Sejong cũng nhận định tình hình kinh tế của Triều Tiên hiện "hoàn toàn khác" so với năm 2018, khi các lệnh trừng phạt quốc tế từng gây sức ép nghiêm trọng lên nền kinh tế nước này.

Một vấn đề khác có thể khiến đàm phán giữa hai ông Trump - Kim khó khăn là vị thế hạt nhân của Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng ông Kim có thể muốn Washington công nhận Bình Nhưỡng trên thực tế là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây lại là điều Mỹ rất khó chấp nhận.

Đáng chú ý, nếu cuộc gặp diễn ra tại Thâm Quyến bên lề APEC vào tháng 11, nó sẽ chỉ diễn ra khoảng hai tuần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng ông Kim có thể lo ngại cuộc gặp bị ông Trump sử dụng như một thành tích ngoại giao để củng cố vị thế chính trị trong nước.

Thậm chí, nếu đảng Cộng hòa thất bại trong việc kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, ông Kim có thể càng ít động lực gặp ông Trump.

Một nhà nghiên cứu an ninh Hàn Quốc lưu ý rằng thông tin của WSJ hiện chỉ cho thấy ông Trump đang tìm cách thu xếp cuộc gặp, chứ chưa đồng nghĩa Washington đã gửi lời mời chính thức tới Bình Nhưỡng. Ngay cả khi cuộc gặp thành hiện thực, chuyên gia này cho rằng nó có thể chủ yếu mang tính biểu tượng, giúp ông Kim củng cố hình ảnh trên trường quốc tế hơn là tạo ra một thỏa thuận thực chất.