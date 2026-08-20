Cảnh tượng kinh hoàng ở Thái Lan: Lũ quét cuồn cuộn ập vào nhà dân, 1 cây cầu bị nước lũ cuốn phăng

Rạng sáng 19/8, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực xã Phu Kha, huyện Pua, tỉnh Nan. Đây là khu vực đầu nguồn có nhiều rừng, nơi lượng mưa được ghi nhận vượt 110 mm chỉ trong một đêm.

Lượng nước lớn từ khu vực thượng nguồn nhanh chóng đổ xuống, gây ngập tại nhiều địa điểm ở huyện Pua. Người dân tại các cộng đồng bị ảnh hưởng phải khẩn trương tìm nơi an toàn khi nước lũ tràn vào khu dân cư và khu vực sản xuất nông nghiệp.

Nhiều gia đình gần như không có thời gian di chuyển đồ đạc, thiết bị điện và vật nuôi lên vị trí cao hơn trước khi nước tràn vào nhà, gây thiệt hại trên diện rộng.

Ảnh: The Nation

Ban Rong, thuộc xã Pua, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Tại Ban Na Lae, trên tuyến đường hướng tới Vườn quốc gia Doi Phu Kha và huyện Bo Kluea, một cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi, khiến tuyến đường không thể lưu thông.

Tại xã Ouan, sạt lở đất cũng xảy ra ở nhiều vị trí, chặn các tuyến đường. Lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân.

Văn phòng Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Nan xác nhận tình trạng ngập lụt xảy ra tại huyện Pua sau trận mưa lớn và cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình.

Một cây cầu tại khu vực đập Fai Chao cũng được báo cáo đã bị cuốn trôi, làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường Doi Phu Kha. Người dân và du khách di chuyển về phía Pua được khuyến cáo tránh các tuyến đường đang bị ảnh hưởng.

Nan Highway District 2, thuộc Cục Đường cao tốc Thái Lan, đã tiến hành kiểm tra tình trạng ngập trên các tuyến đường và phát cảnh báo giao thông.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định 3 điểm quan trọng bị ngập đến mức phương tiện không thể đi qua, buộc các tuyến đường này phải tạm thời đóng cửa.

Ảnh: The Nation

Cảnh báo khẩn cấp ở mức cao nhất

Trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM), phối hợp với các nhà mạng AIS, True và NT, đã phát cảnh báo khẩn cấp qua hệ thống Cell Broadcast tới điện thoại của người dân tại huyện Pua.

Cảnh báo yêu cầu người dân lập tức di chuyển tài sản lên nơi cao hơn, đồng thời đưa những người dễ bị tổn thương như người cao tuổi và bệnh nhân nằm liệt giường tới khu vực an toàn.Ảnh: The Nation

Những người cần sơ tán hoặc cần hỗ trợ được đề nghị liên hệ với trưởng xã, trưởng thôn hoặc chính quyền địa phương.

Trung tâm Khí tượng miền Bắc thuộc Cục Khí tượng Thái Lan cho biết radar thời tiết tại Lamphun phát hiện các khu vực có mưa từ nhẹ đến vừa tại 9 tỉnh thuộc miền Bắc nước này.

Các dải mưa đang di chuyển theo hướng tây nam, trong khi tình trạng mưa lớn tại huyện Pua tiếp tục làm gia tăng nguy cơ lũ quét, nước sông suối dâng cao và sạt lở đất.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ được khuyến cáo theo dõi sát các thông báo của cơ quan chức năng và chủ động di chuyển tới nơi an toàn khi có yêu cầu.

Nguồn: The Nation