Chủ tịch tập đoàn BĐS Evergrande Hứa Gia Ấn bị tuyên án tù chung thân

Hứa Gia Ấn - nhà sáng lập, Chủ tịch tập đoàn bất động sản China Evergrande vừa bị tuyên án tù chung thân. Sự kiện chính thức khép lại cú ngã ngựa đầy cay đắng của vị tỷ phú từng giàu nhất Trung Quốc.

Trước đó vào tháng 4, Hứa Gia Ấn đã nhận tội lừa đảo và hối lộ, gần ba năm sau khi bị lực lượng công an bắt giữ. Từ vị thế một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, Evergrande đã trở thành biểu tượng cho đà suy thoái kéo dài hơn 5 năm qua của thị trường bất động sản nước này - một cuộc khủng hoảng vẫn chưa thấy hồi kết.

Tòa án xác định rằng từ năm 2016 đến 2021, ông Hứa đã giả báo cáo tài chính, thổi phồng tài sản và che giấu các khoản nợ trên toàn bộ đế chế bất động sản trải rộng của mình. Ông cũng hối lộ các tổ chức tài chính để vay vốn, rút quỹ bảo hiểm và thực hiện các hành vi lừa đảo, dùng tiền cổ tức của công ty cho mục đích cá nhân.

Tân Hoa Xã cho biết Tập đoàn Evergrande phải chịu mức phạt 8,82 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1,31 tỷ USD) cho nhiều tội danh, trong khi công ty con mảng bất động sản chịu mức phạt riêng là 7 tỷ Nhân dân tệ.

Founder tập đoàn BĐS China Evergrande vừa bị tuyên án tù chung thân (Nguồn: Nikkei Asia)

Sau khi ông Hứa Gia Ấn bị tuyên án chung thân và thu hồi toàn bộ tài sản cá nhân, tòa án tuyên bố sẽ tiếp tục truy thu các khoản lợi bất chính và yêu cầu bồi hoàn các khoản thâm hụt.

Sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hà Nam, ông Hứa vươn lên đỉnh cao nhờ tận dụng triệt để làn sóng đô thị hóa tại Trung Quốc vào cuối những năm 1990. Ông đã thu mua hàng trăm lô đất và biến chúng thành các dự án căn hộ dành cho tầng lớp trung lưu mới nổi.

Ở thời kỳ hoàng kim, Evergrande là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh số hợp đồng, sở hữu hơn 1.300 dự án trải dài trên 280 thành phố. Tuy nhiên, đà mở rộng ồ ạt cũng dẫn đến khối nợ kỷ lục, biến Evergrande thành tập đoàn mắc nợ nhiều nhất thế giới. Các vết nứt trong bộ khung của công ty bắt đầu lộ diện vào năm 2021 khi hãng không thể thanh toán lãi cho một lô trái phiếu bằng đồng USD.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cáo buộc công ty con mảng bất động sản của Evergrande đã khai khống doanh thu hơn 560 tỷ Nhân dân tệ trong giai đoạn 2019–2020. Đây được coi là vụ gian lận kế toán lớn nhất thế giới, che mờ cả bê bối Enron tại Mỹ. Đại án này cũng kéo theo rắc rối cho đơn vị kiểm toán của Evergrande khi đó là PricewaterhouseCoopers (PwC) - đơn vị đã bị Trung Quốc đại lục phạt 441 triệu Nhân dân tệ vào năm 2024.

Được biết, doanh số bán nhà mới tại Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 0,1% so với tháng trước, tiếp tục xu hướng đi xuống làm suy yếu cầu tiêu dùng và đe dọa trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước trong năm nay.

Theo: Nikkei Asia



