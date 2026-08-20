Nhật Bản phát triển “du lịch giấc ngủ”

Ngôi chùa 5 tầng trong khuôn viên Sensoji - ngôi chùa Phật giáo Asakusa Kannon tại quận Asakusa, Tokyo, tháng 11/2014 (Ảnh: Reuters)

"Du lịch giấc ngủ" - hình thức lưu trú được thiết kế nhằm giúp khách thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ và hình thành thói quen nghỉ ngơi tốt hơn - đã bắt đầu thu hút sự chú ý tại nhiều nước từ vài năm trước và đang dần trở thành một phân khúc mới trong ngành lưu trú Nhật Bản. Xu hướng này xuất phát từ thực tế nhiều người không hài lòng với chất lượng giấc ngủ, trong khi nhu cầu kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Tại Hotel 1899 Tokyo ở khu thương mại Shimbashi, thủ đô Tokyo, gói nghỉ dưỡng hỗ trợ giấc ngủ mang tên "Totono-ne" đang thu hút khách nhờ khai thác tác dụng thư giãn của trà. Khi tham gia, khách trả lời một bảng câu hỏi ngắn để thực hiện bước đánh giá về giấc ngủ. Dựa trên kết quả, khách được phục vụ loại trà pha riêng phù hợp, chẳng hạn hỗn hợp hoa cúc và trà bancha Mimasaka. Trong phòng nghỉ cũng có gối chất lượng cao, muối tắm cùng một tách trà thư giãn trước giờ ngủ.

Theo bà Kanae Usui, chuyên gia tư vấn cấp cao của Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Du lịch JTB, một trong những động lực thúc đẩy xu hướng này là số lượng lớn người chưa hài lòng với giấc ngủ, đồng thời ngày càng nhiều du khách quan tâm đến những trải nghiệm gắn với sức khỏe.

Một số khách sạn thậm chí đưa công nghệ và tư vấn y khoa vào các chương trình nghỉ dưỡng. Hotel Chinzanso Tokyo, khách sạn cao cấp tại quận Bunkyo, đã triển khai gói chăm sóc giấc ngủ từ khoảng 2 năm trước, sử dụng thiết bị đo sóng não của khách trong khi ngủ. Các dữ liệu thu được, trong đó có tỷ lệ thời gian dành cho giấc ngủ sâu, được sử dụng để hỗ trợ đánh giá chất lượng giấc ngủ. Trong thời gian lưu trú, khách có thể nhận tư vấn từ bác sĩ tại phòng khám nằm ngay trong khuôn viên khách sạn.

(Ảnh minh họa: Travelvoice)

Không chỉ tại các đô thị lớn, xu hướng này cũng đang lan tới các khu nghỉ dưỡng. Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là cá nhân hóa giường ngủ. Khách được hỏi về tư thế ngủ và các thói quen liên quan, sau đó khách sạn lựa chọn loại nệm và đồ dùng giường ngủ phù hợp với nhu cầu của từng người.

Song song với các sản phẩm thương mại, Nhật Bản cũng đang thử nghiệm hiệu quả thực tế của mô hình "du lịch giấc ngủ". Công ty NTT DX Partner đã tiến hành một chương trình thử nghiệm tại Healthianwood - khu phức hợp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở Tateyama, tỉnh Toyama. Trong chương trình, NTT DX Partner hỗ trợ xây dựng tour dựa trên kiến thức khoa học về giấc ngủ, thiết kế phương pháp đánh giá, lựa chọn thiết bị đo và phân tích hiệu quả. Trong khi đó, đơn vị vận hành Healthianwood xây dựng các nội dung trải nghiệm phù hợp với đặc điểm của cơ sở.

Kết quả phân tích sau thử nghiệm cho thấy một số chỉ số giấc ngủ của người tham gia được cải thiện trong thời gian lưu trú. Thời gian thức sau khi đã bắt đầu ngủ giảm từ 64,3 phút trước kỳ nghỉ xuống còn 49,8 phút trong thời gian trải nghiệm. Hiệu suất giấc ngủ - tỷ lệ thời gian thực sự ngủ so với tổng thời gian nằm trên giường - tăng từ 84,9% lên 88,2%. Khả năng đi vào giấc ngủ cũng ghi nhận cải thiện và tiếp tục duy trì sau khi người tham gia rời cơ sở. Thời gian từ lúc lên giường đến khi ngủ giảm từ 16,2 phút xuống 12,5 phút. Trong khảo sát sau chương trình, 9 trong số 10 người tham gia cho biết họ nhận thấy giá trị từ trải nghiệm này.

Sự phát triển của các sản phẩm chăm sóc giấc ngủ diễn ra trong bối cảnh thị trường du lịch nội địa Nhật Bản ghi nhận xu hướng khách chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm tại điểm đến. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Jalan đối với 15.548 du khách trên toàn quốc cho thấy trong tài khóa 2025, kết thúc vào tháng 3/2026, tỷ lệ người Nhật thực hiện chuyến đi trong nước đạt 48,9%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tài khóa trước. Tổng số lượt khách du lịch nội địa được ước tính giảm nhẹ xuống 224 triệu.

Tuy nhiên, số chuyến đi trung bình mỗi người và thời gian lưu trú bình quân đều tăng nhẹ, lần lượt đạt 2,78 chuyến/năm và 1,75 đêm/chuyến. Tổng chi tiêu du lịch tăng 2,5% so với cùng kỳ, lên 8.400 tỷ yen. Chi tiêu trung bình cho mỗi chuyến đi cũng tăng từ 64.100 yen trong tài khóa 2024 lên 65.700 yen trong tài khóa 2025. Trong khi mức chi cho vận tải và lưu trú hầu như không thay đổi, khoản tiền du khách dành cho các hoạt động tại điểm đến tăng từ 27.100 yen lên 28.800 yen. Tổng chi tiêu tại điểm đến đạt khoảng 3.700 tỷ yen, chiếm 43,8% tổng chi tiêu du lịch.

Những số liệu này cho thấy dư địa phát triển các sản phẩm lưu trú gắn với trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản. Thay vì chỉ cung cấp một căn phòng để nghỉ qua đêm, một số khách sạn đang tìm cách biến chính thời gian ngủ thành một phần của sản phẩm du lịch, kết hợp môi trường nghỉ ngơi, công nghệ, dịch vụ cá nhân hóa và các biện pháp thư giãn.

Từ những tách trà được lựa chọn theo đặc điểm giấc ngủ, thiết bị theo dõi sóng não đến nệm được điều chỉnh theo từng khách, "du lịch giấc ngủ" đang cho thấy một hướng phát triển mới của ngành khách sạn Nhật Bản, trong bối cảnh nhu cầu du lịch gắn với sức khỏe ngày càng được quan tâm.