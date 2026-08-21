Nigeria: Ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ lật thuyền

Tai nạn đường thủy xảy ra khá thường xuyên tại Nigeria, trong đó nguyên nhân phổ biến là thuyền chở quá tải, thời tiết xấu và lỗi vận hành. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Quản lý Đường thủy Nội địa Quốc gia Nigeria (NIWA), chiếc thuyền chở chủ yếu nông dân địa phương và lao động trẻ tuổi, bị lật tại khu vực Gorau, thuộc vùng chính quyền địa phương Goronyo, khi đang chở hành khách sang bờ bên kia để làm việc.

Abdulkadir Yusuf, quản lý khu vực của NIWA tại Sokoto, cho biết 40 thi thể, trong đó có trẻ em, đã được tìm thấy tại hiện trường.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, chiếc thuyền bị lật do “chở quá tải nghiêm trọng”. Các hành khách được cho là đang trên đường đến những cánh đồng bên kia sông để trồng hoặc thu hoạch lúa.

Truyền thông địa phương đưa tin hơn 70 người có thể đã ở trên chiếc thuyền vào thời điểm xảy ra tai nạn. Phần lớn các thi thể được tìm thấy cho đến nay là trẻ em trong độ tuổi 10-15, làm việc tại các trang trại.

Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Nigeria Zubaida Umar cho biết cơ quan này đã triển khai một đội ứng phó để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Các lực lượng địa phương, NIWA, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp bang Sokoto cùng các thợ lặn đang phối hợp tìm kiếm những người mất tích và cứu hộ nạn nhân.

Tai nạn đường thủy gây chết người thường xuyên xảy ra tại Nigeria, trong đó tình trạng chở quá tải, bảo trì kém và việc thực thi lỏng lẻo các quy định an toàn là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn trên sông và đường thủy.

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