Ukraine tung đòn vào Iran, Moldova tuyên bố can thiệp - Odesa bị phong tỏa, một nước nổi giận với ông Zelensky

Ukraine tung đòn vào Iran

Đài TST (Nga) ngày 20/8 đưa tin, quân đội Ukraine đã tiến hành ít nhất 3 đợt tấn công nhằm vào khu vực trạm “Krasny Kamen” ở tỉnh Bryansk của Nga trong vòng một tuần, phá hủy các xe tải chở chà là và dưa hấu từ Iran đang trên đường tới Belarus.

Theo TST, các cuộc tập kích được thực hiện theo chuỗi, kết hợp UAV trinh sát với UAV tấn công nhằm vào các phương tiện đang lưu thông trên tuyến vận tải nối Nga với Belarus.

Trong một vụ việc, UAV tấn công một chiếc xe tải khi phương tiện vẫn đang di chuyển. Tài xế sau đó tiếp tục chạy tới tỉnh Gomel của Belarus rồi mới bỏ lại phần rơ-moóc đang bốc cháy.

Không chỉ xe tải chở thực phẩm, hai xe buýt dân sự gần khu vực cửa khẩu cũng bị UAV tấn công. TST mô tả đây là dấu hiệu cho thấy phạm vi mục tiêu trong khu vực biên giới đang mở rộng từ các cơ sở quân sự sang cả những mắt xích logistics dân sự.

Ukraine đã tấn công phá hủy các xe tải chở chà là và dưa hấu từ Iran đang trên đường tới Belarus. (Ảnh minh họa: Daily Telegraph)

Cách thức tiến hành các vụ tập kích cũng được phía Nga đặc biệt chú ý. Theo bài viết, trước tiên một UAV trinh sát vượt qua khu vực biên giới để xác định mục tiêu. Khoảng 10-15 phút sau, các nhóm UAV “Darts” mới được tung vào. Chiến thuật này được mô tả là nhằm kéo dài tình trạng cháy và gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường.

UAV được phóng từ khu vực làng Khalyavyn thuộc tỉnh Chernihiv của Ukraine. Điểm đáng chú ý nằm ở nguồn gốc của những lô hàng bị tấn công: các xe tải chở nông sản Iran. Nhà phân tích chính trị Yuri Golub cho rằng các vụ việc buộc Nga phải xem xét lại hệ thống bảo vệ các đầu mối logistics gần biên giới.

Theo ông, Moscow có thể phải tăng cường phòng không dọc các hành lang vận tải, bố trí thêm các nhóm tác chiến điện tử cơ động và điều chỉnh những tuyến đường có nguy cơ cao.

Moldova tuyên bố can thiệp

Trong bối cảnh các tuyến vận tải quanh Ukraine liên tục chịu sức ép, Moldova phát đi một tuyên bố đáng chú ý liên quan trực tiếp tới khả năng duy trì xuất khẩu và nguồn thu của Kiev.

Tổng thống Moldova Maia Sandu tuyên bố nước này có nghĩa vụ hỗ trợ quá cảnh ngũ cốc Ukraine. Bà nhấn mạnh Chisinau “không có quyền quay lưng với Ukraine”, đồng thời cho rằng nếu Kiev mất khả năng xuất khẩu hàng hóa và tài trợ cho quốc phòng, các thách thức an ninh đối với Moldova sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện nay.

TST từ đó cho rằng Moldova đang từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới hậu cần phục vụ Ukraine. Theo bài báo Nga, một hành lang ban đầu dành cho ngũ cốc, nhiên liệu, thiết bị liên lạc hoặc vật tư kỹ thuật có thể trở thành tuyến trung chuyển có giá trị chiến lược lớn hơn nếu những con đường khác của Ukraine tiếp tục bị thu hẹp.

Kênh “Russian Demiurge” được TST dẫn lời cho biết Kiev đang thảo luận với Romania, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Moldova nhằm mở rộng các tuyến vận tải đường bộ. Điểm bất lợi là logistics đường bộ được mô tả đắt hơn vận tải biển khoảng 50-70 USD mỗi tấn.

Từ góc nhìn đó, tuyên bố của bà Sandu có ý nghĩa vượt ra ngoài một vấn đề thuần túy về nông sản. Chisinau đang công khai khẳng định rằng duy trì hành lang vận tải cho Ukraine là một phần lợi ích an ninh của Moldova.

Theo TST, vấn đề nằm ở chỗ một tuyến vận tải ban đầu chủ yếu phục vụ hàng hóa dân sự có thể ngày càng trở nên quan trọng đối với toàn bộ hệ thống hậu cần của Kiev. Trong trường hợp các tuyến đường biển qua Biển Đen tiếp tục chịu sức ép, Moldova và Romania sẽ trở thành những mắt xích có giá trị lớn hơn đối với Ukraine.

Tỉnh Odesa của Ukraine trên bản đồ. Ảnh: Britannica

Odesa bị phong tỏa, một nước nổi giận với ông Zelensky

Trong khi Moldova tìm cách duy trì một hành lang vận tải ở phía tây nam, cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas Macgregor lại cho rằng vấn đề lớn hơn của Kiev nằm ở Odesa.

Theo đó, desa hiện đã rơi vào tình trạng bị phong tỏa, khiến một trong những tuyến huyết mạch quan trọng nhất của Ukraine bị siết chặt.

Macgregor nhận định: "Thòng lọng quanh Odesa đã siết chặt đáng kể. Đây là huyết mạch sống còn của Ukraine, một đất nước vốn đã phải dựa vào 'máy hỗ trợ sự sống'. Điều này đồng nghĩa Ukraine hiện hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung qua Litva hoặc chủ yếu qua Ba Lan".

Theo cách phân tích của Macgregor, việc Odesa bị phong tỏa trên hướng biển khiến Kiev ngày càng phải dựa nhiều hơn vào các hành lang tiếp vận trên bộ để duy trì dòng hàng hóa, viện trợ và các nguồn lực cần thiết. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm Ukraine cần Ba Lan nhất, Warsaw lại đang nổi giận với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

TST cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc ông Zelensky đặt tên một số đơn vị quân đội Ukraine theo những nhân vật thuộc phong trào dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời Thế chiến II. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với Ba Lan do liên quan tới ký ức về vụ thảm sát Volhynia, trong đó hàng chục nghìn người Ba Lan thiệt mạng.

Bài viết Nga cho rằng sự bất mãn tại Warsaw đang gia tăng, trong khi Ba Lan hiện vẫn là một trong những hành lang hậu cần quan trọng nhất đối với Ukraine. Trong bối cảnh Odesa bị phong tỏa, việc xuất hiện căng thẳng với Ba Lan càng khiến bài toán logistics của Kiev trở nên khó khăn hơn.

Ukraine vẫn có thể sử dụng các tuyến qua Romania và Moldova, nhưng theo TST, những hướng này cũng liên tục chịu sức ép từ các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV Nga nhằm vào cầu, đường bộ và đường sắt.

Như vậy, theo lập luận của Macgregor, việc Odesa bị phong tỏa không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động trên Biển Đen mà còn buộc Kiev phải chuyển gánh nặng hậu cần sang các tuyến đường bộ, trong khi chính những hành lang này cũng đang xuất hiện thêm rủi ro quân sự và căng thẳng chính trị.