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Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là ai?

| | Tài chính quốc tế

Cựu sĩ quan cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine Yevhen Khmara là người được 312 nghị sĩ trong Quốc hội bỏ phiếu đồng ý bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngày 19/8, 312 nghị sĩ trong Quốc hội Ukraine bỏ phiếu đồng ý với quyết định bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara giữ chức lãnh đạo Bộ này. Ông Khmara đảm nhận “ghế nóng” giữa lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đối mặt sóng gió chính trị mới, sau nhiều tuần sa thải cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Trong bài phát biểu nhậm chức trước quốc hội, ông Khmara nêu rõ những ưu tiên chính ở cương vị mới, bao gồm việc buộc phía Nga phải chấp nhận nền hòa bình công bằng thông qua sức mạnh quân sự và việc sử dụng công nghệ hiệu quả. Ông Khmara cũng cam kết “Ukraine sẽ có nhiều vũ khí hơn và các đòn tấn công sẽ chính xác hơn”.

Ông Yevhen Khmara được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. (Ảnh: Getty)

Ông Khmara là sĩ quan kỳ cựu của Cơ quan An ninh Ukraine, từng chỉ huy Trung tâm Tác chiến Đặc nhiệm Alpha, giám sát chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhằm vào Nga. Ông cũng chỉ huy chiến dịch giành lại đảo Rắn năm 2022 và được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo SBU vào tháng 1/2026.

Hồi tháng 7, khi công bố quyết định bổ nhiệm ông Khmara làm quyền bộ trưởng, Tổng thống Zelensky cũng ca ngợi ông là người “dày dạn kinh nghiệm”, đặc biệt về tác chiến công nghệ.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Khmara đặt ra vấn đề pháp lý vì Luật An ninh Quốc gia của Ukraine quy định Bộ trưởng Quốc phòng và các thứ trưởng phải là thường dân. Điều này có nghĩa là ông Khmara với tư cách là sĩ quan quân đội đang tại ngũ, phải rời quân ngũ trước khi việc bổ nhiệm hoàn tất.

Hiện tại, chưa có thông tin được từ các nguồn công khai về nơi sinh, học vấn hay gia thế của ông Khmara. Tuy nhiên, ông Khmara được biết có 2 con trai, lần lượt 11 và 9 tuổi.

Ông Khmara cũng nói về việc mất người anh trai trong cuộc xung đột với Nga, mô tả đó là động lực cá nhân thúc đẩy ông giúp chấm dứt cuộc xung đột.

Trong giới quân đội, ông Khmara nhìn chung được tôn trọng. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Tình báo Quốc hội Ukraine Roman Kostenko cho biết việc lãnh đạo lấy con người làm trung tâm là đặc biệt quan trọng đối với ông Khmara.

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Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

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