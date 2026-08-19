Nga cắt đường, phá cầu, chặn đứng tiếp tế ở Nam Ukraine

Giới chức Ukraine và phương Tây đã bày tỏ sự lo ngại về việc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) sẽ sớm tiếp tục cô lập khu vực chiến sự ở vùng Zaporizhzhia và mở rộng hoạt động bằng nhiều cuộc tấn công vào các cây cầu bắc qua sông Dnieper và các công trình tương tự gần đó.

Thông tin này được các nguồn tin theo dõi từ nhiều phía trong cuộc xung đột đưa ra, trước tình trạng quân Nga đang tấn công với tần suất dày đặc vào các cây cầu nối với các vùng chiến sự ở miền Đông và miền Nam Ukraine như: Kherson, Dniepropetrovsk và Zaporizhzhia.

Đáng chú ý nhất là cầu Samara, một tuyến đường giao thông quan trọng bắc qua sông Samara ở thành phố Dnieper (Dnipropetrovsk) và cầu Oleksiivskyi bắc qua sông Chortomlyk nằm trên tuyến đường cao tốc H-23 nối Kropyvnytskyi (Kirovohrad) với Zaporizhzhia, đoạn nằm ở làng Oleksiivka gần thành phố Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk).

Theo giới chuyên gia quân sự Ukraine, 2 cây cầu này nằm trong số những mục tiêu tiếp theo bị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga.

Nếu cầu Samara và cầu Oleksiivskyi bị vô hiệu hóa, toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Nam (ở các tỉnh Dniepropetrovsk và Zaporizhzhia) sẽ phải đối mặt với tình trạng khó khăn về tiếp tế.

Các thành phố Dnieper và Zaporizhzhia nằm trong số những trung tâm hậu cần lớn nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine và việc vận chuyển tiếp tế cho các nhóm quân Ukraine đồn trú ở phía Nam chủ yếu được thực hiện bằng đường bộ và đường sắt.

Do đó, chắc chắn là Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào những cây cầu này.

Được biết, cầu Samara bao gồm hai phần riêng biệt nằm cạnh nhau, gồm một phần đường bộ và một phần đường sắt, cung cấp điểm ra vào quan trọng cho thành phố Dnipropetrovsk theo hướng Đông và Nam, kết nối các khu dân cư với các trung tâm công nghiệp và giao thông địa phương.

Do đó, việc ngừng hoạt động cây cầu này sẽ làm giảm tổng công suất của mạng lưới giao thông và buộc Bộ chỉ huy Ukraine phải phân bổ lại giao thông sang các cây cầu khác, vốn cũng sẽ chịu gánh nặng từ giao thông dân sự và các cuộc tấn công khác của quân Nga.

Trong khi đó, cầu Oleksiyivskyi là một cây cầu đường bộ cung cấp giao thông trong khu vực Nikopol theo hướng Zaporizhzhia và sông Dnipro.

Cây cầu này bắc qua vịnh Oleksiyivskyi của hồ chứa Kakhovka cũ có chiều dài 120m và cao 5m.. Công trình có bảy trụ bê tông cốt thép và 6 đoạn kim loại, mỗi đoạn dài 20m.

Vào tháng 5/2020, một đoạn cầu đã bị sập do tuổi tác dưới sức nặng của một chiếc xe tải hạng nặng, nhưng sau đó đã được sửa chữa.

Điều đáng chú ý là vào ngày 16/8, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga cũng đã ném một quả bom nổ mạnh với sự điều chỉnh mục tiêu của hệ thống UMPK vào cầu Preobrazhensky bắc qua sông Dnieper ở Zaporizhzhia.