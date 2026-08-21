Nga đang liều lĩnh thực hiện nước đi mạo hiểm, kết quả chưa rõ thành công hay thất bại?

Bước ngoặt cho ngành chế tạo máy bay Nga

Việc hoàn thành và bàn giao hai động cơ dòng sản xuất PD-8 đầu tiên để lắp đặt trên mẫu máy bay thương mại SJ-100 (dòng Superjet 100 phiên bản thay thế nhập khẩu) đánh dấu một bước tiến công nghệ có ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng quốc tế bị gián đoạn, động cơ PD-8 được xác định là trái tim mới, đóng vai trò thay thế hoàn toàn dòng động cơ SaM146 vốn do Nga và Pháp hợp tác sản xuất trước đây.

Đánh giá về sự kiện này, chuyên gia hàng không Roman Gusarov nhận định đây là giai đoạn mang tính nguyên tắc của toàn bộ nền công nghiệp hàng không Nga. Việc xuất xưởng và chuyển giao thành công hệ thống động cơ thương mại đầu tiên cho thấy dự án Superjet New đã thoát khỏi giai đoạn thử nghiệm trên bản vẽ để chính thức bước vào thực tế sản xuất.

"Đây là động cơ đầu tiên được lắp trên các máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên. Điều này đồng nghĩa với việc dự án Superjet New có đầy đủ cơ hội để trở thành hiện thực. Bởi vì chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu máy bay tùy thích, nhưng nếu thiếu động cơ, tất cả đều trở nên vô giá trị," ông Gusarov nhấn mạnh.

Từ vật liệu nền tảng đến quy trình sản xuất hàng loạt

Động cơ máy bay PD-8. Ảnh: RIA Novosti

Quá trình nghiên cứu và phát triển PD-8 không chỉ dừng lại ở việc thiết kế một cụm khí động học mới. Để đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, tập đoàn sản xuất cùng các viện nghiên cứu và doanh nghiệp luyện kim hàng đầu đã phải chinh phục hàng loạt vật liệu tiên tiến và công nghệ chế tạo hoàn toàn mới.

Chuyển từ giai đoạn thử nghiệm mẫu sang sản xuất thương mại đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về mặt vận hành. Thách thức lớn nhất hiện nay của ngành chế tạo hàng không không còn nằm ở việc xuất xưởng từng động cơ đơn lẻ, mà là tích hợp thành công PD-8 vào một quy trình sản xuất hàng loạt ổn định và bền vững dành cho dòng máy bay SJ-100.

Việc thiết lập được chuỗi cung ứng nội địa đồng bộ từ hợp kim chịu nhiệt, cánh quạt nén đến hệ thống điều khiển tự động sẽ quyết định tốc độ bàn giao máy bay thương mại cho các hãng hàng không trong những năm tới.

Bài toán tái trang bị động cơ

Bên cạnh việc trang bị cho các dòng máy bay SJ-100 xuất xưởng mới, động cơ PD-8 còn được xem xét như một giải pháp tái trang bị cho phi đội Superjet 100 hiện hành đang sử dụng động cơ SaM146. Theo ước tính của chuyên gia Roman Gusarov, số lượng máy bay thuộc diện có thể nâng cấp và thay thế động cơ dao động trong khoảng từ 50 đến 100 chiếc.

Tuy nhiên, quyết định thay thế động cơ sẽ phụ thuộc lớn vào độ tuổi kỹ thuật của từng phi cơ cũng như tính toán kinh tế của toàn bộ dự án. "Có những chiếc máy bay còn rất trẻ, mới đi được một nửa vòng đời và việc loại bỏ chúng là một sự lãng phí lớn. Nếu việc tái trang bị động cơ mang lại hiệu quả tài chính và thu hồi được vốn, đầu tư vào quy trình này là hoàn toàn hợp lý," chuyên gia Gusarov phân tích.

Mặc dù vậy, bài toán kinh tế của việc thay thế động cơ SaM146 bằng PD-8 vẫn nhận được nhiều góc nhìn cẩn trọng. Andrey Patrakov, cựu kiểm toán viên của Airbus và hiện là người đứng đầu dịch vụ an toàn bay RunAvia, từng lưu ý rằng hiệu quả kinh tế thực tế của việc tái trang bị động cơ PD-8 lên các dòng máy bay cũ vẫn là một câu hỏi lớn cần thêm thời gian để chứng minh.

Ảnh: RuAviation

Thách thức kiểm chứng từ thực địa

Sự xuất hiện của PD-8 đánh dấu bước ngoặt tự chủ, nhưng giai đoạn vận hành thương mại ban đầu sẽ là bài kiểm tra khắt khe nhất đối với độ tin cậy của hệ thống động cơ này. Bất kỳ dòng động cơ hàng không mới nào cũng phải trải qua giai đoạn điều chỉnh và khắc phục các vấn đề vốn khó tránh khỏi khi đưa vào khai thác thực tế với tần suất cao.

Đối với dòng máy bay SJ-100, việc đưa động cơ PD-8 vào vận hành an toàn và đúng tiến độ không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt phi đội thương mại nội địa, mà còn tạo tiền đề kỹ thuật quan trọng cho các dòng máy bay thế hệ tiếp theo.

Sự kiện bàn giao những chiếc động cơ PD-8 thương mại đầu tiên cho dòng máy bay SJ-100 không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm kỹ thuật thuần túy, mà là lời giải cho bài toán sinh tồn của nền công nghiệp hàng không. Mặc dù bài toán về chi phí tái trang bị cho phi đội cũ và năng lực duy trì sản xuất quy mô lớn vẫn còn không ít thách thức, nhưng việc tự chủ hoàn toàn hệ thống động cơ đã tạo ra điểm tựa vững chắc nhất để ngành hàng không tự tin cất cánh.