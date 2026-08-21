Nhà mới của tỷ phú Mark Zuckerberg: Lâu đài cổ 190 năm tuổi, rộng 440 mẫu Anh, giá tới 35 triệu USD

Mới đây, tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ, Priscilla Chan, đã bổ sung một bất động sản đặc biệt vào danh mục tài sản của gia đình là lâu đài Strancally có tuổi đời gần 200 năm, tọa lạc trên khu đất rộng 440 mẫu Anh (khoảng 178 ha) bên sông Blackwater, hạt Waterford, Ireland.

Người phát ngôn của Mark Zuckerberg xác nhận gia đình tỷ phú đã hoàn tất thương vụ mua lâu đài Strancally trong những tuần gần đây. “Mark và gia đình rất vui khi sở hữu ngôi nhà lịch sử này và mong muốn dành thời gian nhiều hơn ở Ireland, nơi Meta đặt trụ sở quốc tế”, người phát ngôn cho biết.

Giá trị cụ thể của thương vụ chưa được công bố. Tuy nhiên, theo The Irish Times, lâu đài Strancally cùng khu đất rộng 440 mẫu Anh được ước tính có giá trị khoảng 20-30 triệu euro, tương đương 23-35 triệu USD. Giao dịch này cũng chưa xuất hiện trong hồ sơ công khai về giá bất động sản tại Ireland.

Lâu đài gần 200 năm tuổi giữa khu đất rộng 440 mẫu Anh

Strancally Castle là một dinh thự mang phong cách Gothic Revival, được xây dựng vào khoảng năm 1830 cho John Keily, một cựu nghị sĩ Anh thuộc đảng Tory. Sau gần 200 năm, công trình này vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc đặc trưng của một lâu đài cổ tại Ireland.

Lâu đài Strancally tại hạt Waterford, Ireland, vừa được Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan mua lại (Ảnh: Reuters)

Lâu đài có 3 tầng, diện tích khoảng 16.000 feet vuông, tương đương gần 1.500 m², nằm giữa khu đất rộng 440 mẫu Anh, khoảng 178 ha. Công trình tọa lạc bên sông Blackwater, thuộc khu vực nổi tiếng với những đồng cỏ và cảnh quan tự nhiên rộng lớn.

Strancally Castle được thiết kế bởi hai anh em kiến trúc sư James Pain và George Richard Pain. Bộ đôi này từng tham gia thiết kế nhiều công trình đáng chú ý tại Ireland, trong đó có Dromoland Castle, Cork County Gaol và Blackrock Castle.

Quy mô của Strancally từng được nhắc đến trong cuốn The Houses of Ireland của Brian De Breffney và Rosemary Ffolliott. Các tác giả mô tả đây là một dinh thự xa hoa, với diện tích lớn đến mức quãng đường từ nhà bếp tới phòng ăn dài tới mức người phục vụ phải mất khoảng 4 phút rưỡi đi bộ nhanh.

Trước khi về tay Zuckerberg, Strancally Castle đã trải qua quá trình cải tạo kéo dài nhiều năm. Gia đình Michael và Giancarla Alen-Buckley sở hữu bất động sản này khoảng 25 năm và dành thời gian đáng kể để phục hồi, bảo tồn công trình.

Michael Alen-Buckley là đồng sáng lập RAB Capital, một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại London. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, gia đình Alen-Buckley bày tỏ sự vui mừng khi Zuckerberg và gia đình tiếp tục chăm sóc và duy trì giá trị lịch sử của lâu đài.

Zuckerberg vẫn sống tại Mỹ, lâu đài ở Ireland để nghỉ ngơi

Dù vừa sở hữu một lâu đài gần 200 năm tuổi tại Ireland, Mark Zuckerberg và Priscilla Chan được cho là vẫn sinh sống tại Mỹ. Strancally Castle nhiều khả năng sẽ được gia đình tỷ phú sử dụng làm nơi lưu trú mỗi khi đến Ireland, thay vì trở thành nơi ở chính.

Việc lựa chọn bất động sản tại Waterford cũng có sự liên quan nhất định đến hoạt động của Meta tại Ireland. Strancally Castle cách trụ sở quốc tế của Meta ở Dublin khoảng 200 km. Hiện Meta có khoảng 1.500 nhân viên tại Ireland, đồng thời công ty còn hoạt động trong lĩnh vực thực tế ảo, thực tế tăng cường tại Cork và vận hành một trung tâm dữ liệu tại quốc gia này.

Lâu đài 3 tầng rộng khoảng 16.000 feet vuông, nằm bên sông Blackwater và cách trụ sở Meta không xa (Ảnh: Reuters)

Meta đặt trụ sở quốc tế tại Dublin từ năm 2009. Ireland cũng là điểm đến được nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ lựa chọn để đặt hoạt động tại châu Âu, trong đó một yếu tố đáng chú ý là môi trường thuế doanh nghiệp tương đối thuận lợi.

Không chỉ Zuckerberg, khu vực xung quanh sông Blackwater cũng là nơi tập trung nhiều bất động sản quy mô lớn thuộc sở hữu của những doanh nhân giàu có. Gần Strancally Castle có Ballynatray House, từng được tỷ phú người Anh James Dyson mua với giá khoảng 29 triệu euro, tương đương 34 triệu USD, vào năm 2024. Lismore Castle và Salterbridge House cũng nằm trong khu vực lân cận.

Lâu đài tại Ireland là một phần trong danh mục bất động sản có giá trị lớn của Zuckerberg. Tỷ phú công nghệ hiện sở hữu nhiều bất động sản tại Mỹ, trong đó có khu nhà ở Palo Alto và một khu đất rộng lớn tại Hawaii.

Với tuổi đời gần 200 năm, khuôn viên rộng 440 mẫu Anh và giá trị ước tính lên tới 35 triệu USD, Strancally Castle trở thành một trong những bất động sản đáng chú ý được Zuckerberg bổ sung vào danh mục tài sản. Tuy nhiên, giá trị 23-35 triệu USD chỉ là mức ước tính của bất động sản, còn số tiền thực tế mà vợ chồng Zuckerberg chi cho thương vụ vẫn chưa được công bố.

Nguồn: yahoo, reuters