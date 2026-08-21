“Can thiệp thị trường trái phiếu giống như dùng thẻ tín dụng trả nợ mua nhà”

Theo ông James Sullivan, một lãnh đạo cấp cao của JPMorgan, Bộ Tài chính Mỹ đang mua lại trái phiếu kỳ hạn dài và phát hành thêm tín phiếu ngắn hạn. Cách làm này có thể giúp thị trường “dễ thở” trong ngắn hạn, nhưng không làm giảm gánh nặng nợ.

Ngày 20/8, Bộ Tài chính Mỹ, dưới sự dẫn dắt của Bộ trưởng Scott Bessent, thông báo sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô mua lại nợ chính phủ, bắt đầu từ ngày 9/9 đến 4/11.

Ông Sullivan ví cách làm này như “dùng thẻ tín dụng để trả tiền mua nhà”. Theo ông, giải pháp có thể hiệu quả trong một thời gian, nhưng sự mất cân đối giữa nợ dài hạn và nguồn vốn ngắn hạn sẽ ngày càng rõ rệt.

Nỗi lo về “bức tường nợ”

Theo ông Sullivan, vấn đề lớn hơn nằm ở lượng nợ chính phủ và doanh nghiệp ngày càng phình to, trong khi cuối cùng vẫn cần nhà đầu tư mua số trái phiếu này.

Mỹ hiện có khoảng 40.000 tỷ USD nợ chính phủ, trong khi tổng nợ chính phủ tại các nền kinh tế phát triển lên tới khoảng 76.000 tỷ USD. Cùng lúc, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành cũng đang ở mức kỷ lục.

Ngay cả khi kinh tế vững vàng, nguồn cung trái phiếu tăng mạnh vẫn tạo áp lực lên thị trường. Khi có quá nhiều trái phiếu cần tìm người mua, bên phát hành có thể phải nâng lợi suất để thu hút nhà đầu tư.

“Cách duy nhất để cân bằng cung và cầu là thông qua giá cả”, ông Sullivan nói.

Bài toán này càng khó khi một số người mua truyền thống của trái phiếu Kho bạc Mỹ đang giảm nắm giữ. Lượng trái phiếu Mỹ Trung Quốc sở hữu đã xuống mức thấp nhất trong 18 năm, trong khi lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ do các chính phủ nước ngoài gửi lưu ký cũng thấp nhất 14 năm.

Cuộc đua huy động vốn lan sang chứng khoán

Làn sóng vay nợ không chỉ đến từ chính phủ. Các doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh phát hành trái phiếu để tài trợ cho những khoản đầu tư lớn vào AI, trung tâm dữ liệu, đưa sản xuất trở lại trong nước và an ninh quốc gia.

Theo Sullivan, các công ty AI hàng đầu đã phát hành khoảng 200 tỷ USD nợ từ đầu năm, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu vốn khổng lồ cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đang làm cuộc cạnh tranh vốn trở nên gay gắt hơn.

Áp lực này cũng lan sang thị trường cổ phiếu. Khi lợi suất trái phiếu tăng, tài sản thu nhập cố định trở nên hấp dẫn hơn so với cổ phiếu, đặc biệt khi định giá cổ phiếu đang ở mức cao.

Dữ liệu của JPMorgan cho thấy lợi suất trái phiếu hiện đã cao hơn lợi suất lợi nhuận của chỉ số S&P 500. Điều này khiến việc phân bổ vốn giữa cổ phiếu và trái phiếu trở nên khó khăn hơn.

Theo ông Sullivan, khi xu hướng này tiếp diễn, các nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trong việc lựa chọn giữa các loại tài sản.

Tham khảo: CNBC﻿