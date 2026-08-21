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Bill Gates tiên đoán đầy “ám ảnh” về tương lai, cảnh báo nhiều ngành nghề gặp khó với làn sóng AI

| | Tài chính quốc tế

Tỷ phú Bill Gates cũng dự đoán 4 ngành nghề vẫn “an toàn” trước kỷ nguyên AI.

Bill Gates tiên đoán đầy “ám ảnh” về tương lai, cảnh báo nhiều ngành nghề gặp khó với làn sóng AI- Ảnh 1.

Trí tuệ nhân tạo (AI) khiến thị trường lao động Anh mất lượng lớn việc làm trong năm qua. Tuy nhiên, người đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates cho rằng bốn nhóm nghề vẫn an toàn trước làn sóng tự động hóa.

Theo Economic Times, tỷ phú Bill Gates, một người ủng hộ mạnh mẽ AI, cho rằng lập trình viên, nhà sinh học và người lao động trong lĩnh vực năng lượng vẫn sẽ cần thiết trong kỷ nguyên tự động hóa.

Bill Gates là một trong những người tiên phong trong ngành công nghệ. Vì vậy, quan điểm của ông về các vấn đề liên quan đến máy tính và lập trình có sức ảnh hưởng lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Bill Gates bổ sung thêm một nghề vào danh sách. Đó là các vận động viên chuyên nghiệp. Theo ông, đây là một trong số ít những công việc vẫn tồn tại sau khi robot thay thế phần lớn các công việc khác.

Điều này đồng nghĩa người hâm mộ vẫn sẽ có giải World Cup để theo dõi.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình The Tonight Show with Jimmy Fallon, Bill Gates nói: "Bạn biết đấy, giống như bóng chày. Chúng ta sẽ không muốn xem robot chơi bóng chày."

Khi người dẫn chương trình Jimmy Fallon hỏi liệu con người có còn cần thiết hay không, Bill Gates đưa ra câu trả lời ám ảnh:

"Không phải việc nào con người cũng bị thay thế. Chúng ta sẽ quyết định điều đó”.

"Sẽ có một số việc dành cho con người. Nhưng trong việc sản xuất, vận chuyển và trồng trọt, theo thời gian, những vấn đề đó về cơ bản sẽ được giải quyết".

Bill Gates từng nhiều lần lý giải vì sao ông cho rằng AI là một động lực tích cực.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN năm ngoái, ông nói: "Khi năng suất tăng, bạn có thể tạo ra nhiều thứ hơn”.

Ông khẳng định: "Đó không phải điều xấu. Câu hỏi là liệu nó có đến quá nhanh khiến bạn không có đủ thời gian để thích nghi hay không?"

Thực tế thị trường lao động hiện nay cho thấy quá trình thích nghi vẫn chưa theo kịp.

Tại Anh, một nghiên cứu của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho thấy AI đã khiến số việc làm ròng giảm 8% trong năm ngoái. Đây cũng là mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Những công việc có nguy cơ cao nhất trước AI

Trong một nghiên cứu công bố năm 2025, Microsoft liệt kê 40 công việc "có nguy cơ cao nhất" khi AI ngày một phát triển.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cấp cao của Microsoft Kiran Tomlinson sau đó nói với Sky News rằng nghiên cứu này "khảo sát những nhóm nghề có thể sử dụng hiệu quả chatbot AI, chứ không nhằm loại bỏ hoặc thay thế việc làm".

Những công việc có mức độ giao thoa cao nhất với AI gồm:

Phiên dịch viên và biên dịch viên: 98%

Nhà sử học: 91%

Nhà toán học: 91%

Biên tập viên: 91%

Lập trình viên máy tự động: 90%

Nhà văn và tác giả: 85%

Trợ lý thống kê: 85%

Đại diện kinh doanh 84%

Biên tập viên tài liệu kỹ thuật: 83%

Nhà báo: 81%

Theo Ladible

Khánh Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Bill Gates

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