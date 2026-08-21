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FBI chặn âm mưu đánh bom tòa nhà lập pháp bang New York

| | Tài chính quốc tế

Người phụ nữ ở Albany bị bắt với cáo buộc lên kế hoạch đánh bom tòa nhà lập pháp bang New York.

Hôm 20/8, giới chức trách Mỹ cho biết Jessica Bowie (35 tuổi), sống ở thành phố Albany bị bắt và truy tố với cáo buộc âm mưu đặt thiết bị nổ tại tòa nhà lập pháp bang với ý định sát hại quan chức cũng như phá hủy “càng nhiều phần của tòa nhà càng tốt”, trước khi trốn sang vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở Syria.

“Những cáo buộc trong đơn kiện này vô cùng đáng lo ngại. Đó là một cuộc tấn công vào chính nền dân chủ và chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều đó”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia cho hay.

Tòa nhà lập pháp bang New York.

Theo tài liệu tòa án, Bowie cải đạo sang Hồi giáo khoảng 5 năm trước, sau đó cực đoan hóa. Bản khai lý do buộc tội cho biết đặc vụ chống khủng bố của FBI phát hiện một số tài khoản trực tuyến liên kết với Bowie, bày tỏ sự ủng hộ chủ nghĩa khủng bố trong bài đăng bắt đầu từ khoảng tháng 5.

Các đặc vụ bắt đầu theo dõi những tài khoản đó và nhận thấy Bowie muốn thực hiện cuộc tấn công vào tòa nhà lập pháp bang. Cô ta yêu cầu được hướng dẫn từ ít nhất một người cung cấp thông tin mật về cách chế tạo thiết bị nổ, thực hiện ít nhất 5 chuyến đi đến khuôn viên tòa nhà để lên kế hoạch cho vị trí kích nổ hiệu quả nhất và khảo sát biện pháp an ninh. Tất cả đều được thực hiện trong quá trình liên lạc với nhiều người cung cấp thông tin.

Bản khai có kèm theo hình ảnh Bowie tiến hành trinh sát tại Điện Capitol và mua danh sách nguyên liệu chế tạo bom tại cửa hàng vật liệu xây dựng, bao gồm những chiếc đinh dài để làm mảnh bom. Các nhà chức trách thông tin thêm cô ta sắp xếp mua súng và đạn dược để có thể bắn vào cảnh sát hoặc nhân viên an ninh nếu cần thiết.

“Bà Bowie không chỉ lên kế hoạch ám sát các nhà lập pháp, bà ta còn muốn gây rối loạn hoàn toàn chính phủ của chúng ta”, ông Craig Tremaroli, đặc vụ phụ trách văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Albany nhấn mạnh.

Bản khai có lời tuyên thệ cũng ghi nhận Bowie cân nhắc việc nhắm mục tiêu vào Tòa thị chính Albany nhưng cuối cùng chọn tòa nhà lập pháp bang New York và đặc biệt nhắm vào thượng nghị sĩ tiểu bang, vì họ ban hành những đạo luật mà bà ta cho là xúc phạm đến đạo Hồi. Hiện tại, chưa rõ khi nào bà ta dự định thực hiện vụ tấn công, vì cơ quan lập pháp tạm ngừng hoạt động từ tháng 6.

Thống đốc New York Kathy Hochul cảm ơn FBI và cảnh sát bang, cho biết không có mối đe dọa cụ thể hay đáng lo ngại nào nhắm vào trụ sở nghị viện vào thời điểm hiện tại. “Bạo lực chính trị không được dung thứ ở bang của chúng ta”, bà Hochul nói.

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Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

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