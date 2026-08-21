Doanh số xe điện tiếp tục tăng mạnh, Việt Nam không đứng ngoài xu thế

Đáng chú ý, đà tăng trưởng không còn tập trung ở một vài thị trường riêng lẻ mà đang lan rộng tại nhiều khu vực. Châu Âu và Australia nổi lên như hai động lực quan trọng, cho thấy xe điện đang ngày càng trở thành một lựa chọn phổ biến trong quá trình chuyển dịch của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Châu Âu bứt tốc nhờ chính sách hỗ trợ

Tại châu Âu, doanh số xe điện trong tháng 7 đạt khoảng 450.000 xe, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, doanh số toàn khu vực tăng 28%.

Sự tăng tốc này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu khôi phục hoặc mở rộng các chương trình hỗ trợ người dân chuyển sang xe điện trong khoảng 18 tháng qua. Chính sách đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Pháp dẫn đầu đà tăng trưởng với doanh số tăng tới 81% so với cùng kỳ. Đức cũng ghi nhận mức tăng 46%, trong khi Anh tăng 43%. Những con số này cho thấy nhu cầu đối với phương tiện không phát thải đang trở lại mạnh mẽ tại các thị trường ô tô lớn của châu Âu.

Không chỉ phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng, đà tăng còn cho thấy hệ sinh thái xe điện đang ngày càng hoàn thiện. Khi chính sách hỗ trợ, sản phẩm và hạ tầng sạc cùng phát triển, rào cản đối với người dùng có xu hướng giảm xuống, tạo thêm dư địa cho thị trường tăng trưởng.

Australia lập kỷ lục, xe điện chiếm hơn 1/5 thị trường

Tại Australia, tháng 7/2026 cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi tổng lượng xe mới giao đến khách hàng đạt 104.656 chiếc, vượt kỷ lục 103.097 chiếc của cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xe thuần điện (BEV) tiếp tục đóng vai trò nổi bật. Tháng 7, thị trường Australia tiêu thụ 23.510 xe BEV, tương đương 21,7% tổng lượng xe mới. Nói cách khác, cứ khoảng 5 xe mới được bán ra tại nước này thì có hơn 1 xe thuần điện.

Tính từ đầu năm, Australia đã tiêu thụ 127.244 xe BEV, đưa thị phần xe điện lên 17,3%.

Theo đánh giá của Liên đoàn Công nghiệp Ô tô Australia (FCAI), kết quả này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với xe điện. Cùng với nhu cầu tăng, việc mở rộng hệ thống trạm sạc công cộng cũng trở thành ưu tiên nhằm đáp ứng tốc độ chuyển đổi ngày càng nhanh.

Những diễn biến tại châu Âu và Australia cho thấy xe điện đang vượt qua giai đoạn thử nghiệm để tiến sâu hơn vào thị trường đại chúng. Chính sách, hạ tầng và sự đa dạng của sản phẩm đang cùng lúc tạo lực đẩy cho quá trình này.

Việt Nam đi cùng xu hướng, VinFast tạo lực đẩy cho thị trường

Làn sóng xe điện toàn cầu cũng đang tìm thấy những chuyển biến tương ứng tại Việt Nam. Thị trường trong nước đang chứng kiến tốc độ phổ cập nhanh của ô tô điện, với sự tham gia ngày càng mạnh của các doanh nghiệp nội địa.

Trong đó, VinFast đang đóng vai trò nổi bật khi liên tục ghi nhận những kết quả kinh doanh đáng chú ý. Riêng tháng 7/2026, hãng bán ra 21.781 ô tô tại Việt Nam, tăng 21% so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng, doanh số đạt gần 137.700 xe.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều mẫu xe, trong đó VF 3 tiếp tục là một trong những sản phẩm chủ lực với 5.564 xe bán ra trong tháng 7, nâng doanh số lũy kế lên 29.345 xe. VF 5 và Herio Green đạt tổng cộng 4.407 xe trong tháng, trong khi Limo Green cũng ghi nhận 4.404 xe.

Đáng chú ý, sức hút của những mẫu xe nhỏ, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị đang trở thành một xu hướng đáng quan tâm. Trước đó, VinFast VF 2 ghi nhận 28.742 đơn đặt cọc thành công chỉ trong 72 giờ mở bán sớm từ ngày 15 đến 17/7. Con số này tương đương trung bình gần 399 đơn mỗi giờ, gần 7 đơn mỗi phút, hay khoảng một đơn mỗi 9 giây.

Sự quan tâm lớn dành cho các mẫu xe nhỏ cho thấy Việt Nam đang có những chuyển dịch tương đồng với nhiều thị trường trên thế giới, nơi xe điện cỡ nhỏ ngày càng được chú ý nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại trong đô thị, tối ưu chi phí sử dụng và góp phần giảm phát thải.

Từ châu Âu, Australia đến Việt Nam, những con số của tháng 7 đang cùng kể một câu chuyện: xe điện không còn là xu hướng của tương lai mà đang trở thành một phần ngày càng rõ nét của thị trường ô tô hiện tại. Trong quá trình đó, sự phát triển của các thương hiệu nội địa như VinFast không chỉ góp phần mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam mà còn tạo thêm động lực để thị trường trong nước bắt nhịp với cuộc chuyển dịch xanh đang diễn ra trên toàn cầu.

Nguồn: Tổng hợp﻿