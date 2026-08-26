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Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực trên toàn cầu

| | Tài chính quốc tế

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng việc phỏng vấn cấp thị thực (visa) trên toàn thế giới, trong bối cảnh thực hiện chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/8 cho biết, cơ quan này đã triển khai một sáng kiến đào tạo toàn cầu tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới. Do đó, lịch hẹn dịch vụ cấp thị thực sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chương trình đào tạo này.

Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố chi tiết về chương trình đào tạo hay lộ trình thực hiện, ngoài việc cho biết mục tiêu là giúp các viên chức lãnh sự “sàng lọc những người nộp đơn có nguy cơ phải phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng của Mỹ”, đồng thời đảm bảo quy trình đánh giá hồ sơ xin thị thực được thực hiện một cách "toàn diện và nhất quán".

Hiện chưa rõ việc tạm dừng này có áp dụng với tất cả các loại thị thực hay không.

Thông tin về việc tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực đã được tờ Financial Times đưa tin trước đó. Cụ thể, những người nộp đơn xin thị thực định cư đã có lịch phỏng vấn tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ đã nhận được thông báo qua e-mail rằng lịch hẹn của họ bị hoãn, và sẽ được thông báo về ngày hẹn mới sau.

Tổng thống Mỹ Trump đã thực hiện chiến dịch trục xuất mạnh tay và siết chặt kiểm soát nhập cư, bao gồm việc thu hồi thị thực và thẻ xanh cũng như bác bỏ hồ sơ vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như quan điểm chính trị hay việc tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine nhằm phản đối chiến dịch tấn công của Israel - một đồng minh của Mỹ - vào Dải Gaza.

Ông cho biết các biện pháp cứng rắn này nhằm tăng cường an ninh trong nước.

Tuy nhiên, chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump đã bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích gay gắt vì tính chất phân biệt đối xử, cũng như việc vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được hưởng quy trình pháp lý công bằng. Các tổ chức này cũng cho rằng, các biện pháp trên đã tạo ra môi trường thiếu an toàn tại Mỹ, đặc biệt là đối với các nhóm thiểu số vốn đang lo ngại về tình trạng bị nhắm mục tiêu dựa trên chủng tộc.

Mặc dù ông Trump đã vận động tranh cử năm 2024 với cam kết ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, nhưng chính quyền của ông cũng gây khó khăn hơn cho hoạt động nhập cư hợp pháp. Chẳng hạn như việc áp đặt các khoản phí mới và đắt đỏ đối với người nộp đơn xin một số loại thị thực làm việc nhất định.

Mỹ lại tính chuyện thu phí thị thực H-1B, lần này vượt 100.000 USD

Theo Minh Hạnh

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