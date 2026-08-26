Hai vụ mất tích ở Jeju cùng liên quan một cảnh sát: Thi thể nghi của một nữ du khách được tìm thấy chỉ cách nơi ở khoảng 10 phút đi bộ

Tìm thấy thi thể nghi là nữ du khách mất tích sau 104 ngày

Sáng 24/8, Cảnh sát tỉnh Jeju cho biết, vào khoảng 10h46, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể tại khu vực gần phường Hallim, thành phố Jeju. Thi thể được xác định có khả năng là Jang Mi-ran, người mất tích từ tháng 5.

Cảnh sát sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận danh tính cũng như nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy tại khu vực cách nơi Jang Mi-ran từng lưu trú dài ngày khoảng 10 phút đi bộ. Cảnh sát nhận định khả năng nạn nhân là người bị tấn công hoặc trở thành nạn nhân của một vụ án hình sự tương đối thấp.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Yonhap News)

Được biết, Jang Mi-ran mất tích vào khoảng 22h15 ngày 12/5, sau khi rời nơi ở tại phường Hallim, thành phố Jeju. Sau đó, gia đình và người thân không thể liên lạc với cô. Ba ngày sau, tối 15/5, bạn trai của Jang trình báo vụ việc với cảnh sát.

Cảnh sát Boo, người tiếp nhận tin báo, sau khoảng 2 giờ 30 phút đã thông báo rằng “đã liên lạc được với người mất tích” và khép lại vụ việc trên hệ thống 112.

Sau khi vụ việc được kết thúc, các cảnh sát tại đồn địa phương từng được điều động đến hiện trường cũng rút đi. Tuy nhiên, lịch sử cuộc gọi của Jang sau đó cho thấy không có cuộc gọi nào giữa cô và cảnh sát Boo.

Phải đến ngày 20/8, tức khoảng một tháng sau lần gia đình tiếp tục trình báo mất tích, cảnh sát mới triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Khi đó, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra do thời gian lưu trữ dữ liệu camera an ninh (CCTV) tại khu vực chỉ khoảng một tháng. Phần dữ liệu hình ảnh được ghi lại vào thời điểm Jang mất tích có nguy cơ đã bị hệ thống tự động xóa.

Viên cảnh sát bị bắt vì làm giả kết quả điều tra hai vụ mất tích

Ngày 25/8, Lee Gil-beom, Thẩm phán phụ trách xét lệnh bắt giữ thuộc Tòa án quận Jeju, đã tiến hành phiên thẩm vấn trước khi bắt giữ đối với cảnh sát cấp hạ sĩ Boo (34 tuổi), thuộc Đồn cảnh sát Tây Jeju.

Sau phiên thẩm vấn, tòa án quyết định ban hành lệnh bắt giữ Boo với các cáo buộc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, làm giả và sử dụng hồ sơ điện tử công vụ, cản trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn gian dối.

Thẩm phán Lee Gil-beom cho biết lý do ban hành lệnh bắt là có nguy cơ nghi phạm tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn.

Ảnh: Yonhap News

Trước đó, Boo từng bị bắt khẩn cấp và đã yêu cầu xem xét tính hợp pháp của việc bắt giữ. Ngày 24/8, tòa án chấp nhận yêu cầu này và trả tự do cho Boo. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, người này lại bị bắt giữ theo lệnh mới.

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 5, sau khi tiếp nhận tin báo mất tích của Jang Mi-ran, Boo đã nói với người báo tin rằng đã liên lạc được với Jang, từ đó khép lại vụ việc một cách sai sự thật.

Không chỉ vậy, Boo còn bị cáo buộc xóa dữ liệu liên quan đến Jang khỏi danh sách quản lý của hệ thống lập hồ sơ và phân tích các vụ mất tích.

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra cáo buộc Boo sử dụng cách thức tương tự để khép lại sai sự thật một vụ mất tích khác. Ngày 2/7, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, được gọi là A, được trình báo mất tích. Vụ việc này cũng bị cho là đã được Boo xử lý theo cách tương tự vụ Jang Mi-ran.

Ngày 22/8, cảnh sát phát hiện thi thể ông A tại phường Gujwa, thành phố Jeju. Hai ngày sau, sáng 24/8, lực lượng chức năng tiếp tục thu hồi một thi thể tại phường Hallim, thành phố Jeju, được cho là của Jang Mi-ran.

Vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra, trong đó tập trung làm rõ quá trình xử lý hai vụ mất tích và những hành vi bị cáo buộc của Boo trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn: MBC News, Chosun