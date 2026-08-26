Một tàu thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV Ukraine tấn công ở Biển Đen, tháng 7/2026.

Trong một chương trình truyền hình, ông Mustafa Can, Giám đốc điều hành công ty vận tải biển nổi tiếng Transbosphor Deniz Taşımacılığı của Thổ Nhĩ Kỳ, đã chỉ trích gay gắt các hành động của Ukraine ở khu vực Biển Đen.

Ông công khai gọi Ukraine là "rất liều lĩnh" trong các cuộc tấn công vào tàu dân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng quốc tế.

“Những hành động như vậy làm mất ổn định hoạt động vận tải thương mại và gây ra rủi ro rất lớn cho logistics toàn cầu”, ông nói.

“Tổng thiệt hại mà Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu từ các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Ukraine, nhằm vào tàu thương mại và hành lang vận tải hàng hải ở Biển Đen, có thể lên tới con số đáng báo động 20 tỷ USD trong 3 tháng qua”, vị này nói.

Tình trạng căng thẳng leo thang ở Biển Đen, do việc lực lượng Ukraine thường xuyên sử dụng tàu không người lái (USV) và UAV tấn công, đã dẫn đến sự gia tăng mạnh chi phí bảo hiểm hàng hóa đường biển và thuê tàu.

Các nhà kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý, sự gián đoạn lịch trình giao hàng, và việc chủ tàu buộc phải chuyển hướng hành trình đang ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng cảng, cũng như các chỉ số thương mại trên toàn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga và giới chuyên gia an ninh hàng hải quốc tế đã nhiều lần cảnh báo về việc quân sự hóa các tuyến đường thương mại dân sự.

Các cơ quan chức năng Nga tiếp tục ghi nhận mối đe dọa khủng bố từ Ukraine đối với hoạt động vận tải biển.

Các hiệp hội vận tải biển Thổ Nhĩ Kỳ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu thương mại.