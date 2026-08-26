EU chùn bước trước kế hoạch chuyển tài sản Nga cho Ukraine

Một phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu.

EU rất miễn cưỡng khôi phục kế hoạch tịch thu hơn 200 tỷ USD dự trữ quốc gia bị đóng băng của Nga để chuyển cho Ukraine đang thiếu hụt ngân sách, EurActiv đưa tin hôm 25/8, dẫn các nguồn tin.

Hôm 24/8, các nhà lãnh đạo châu Âu tới Ukraine để thể hiện sự đoàn kết với Ukraine nhân dịp nước này kỷ niệm 35 năm Quốc khánh. Tuy nhiên, cuộc thảo luận nhanh chóng chuyển sang nhiều vấn đề của Ukraine, trong đó có khoản thâm hụt ngân sách đáng kể.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói với các quan chức châu Âu rằng chính phủ nước này vẫn thiếu 23,5 tỷ EUR (27,4 tỷ USD), ngoài khoản hỗ trợ EU đã cam kết, đồng thời thúc giục EU đẩy nhanh khoản giải ngân tiếp theo trong gói hỗ trợ trị giá 90 tỷ EUR.

Theo EurActiv, trong khi sự chú ý của EU một lần nữa hướng tới ý tưởng tịch thu khoảng 210 tỷ EUR tài sản Nga bị phong tỏa tại các tổ chức của EU, phần lớn nằm tại Euroclear có trụ sở ở Bỉ, “có rất ít dấu hiệu cho thấy vấn đề này sắp được đưa trở lại bàn thảo luận ở Brussels”.

“Một số trở ngại và những quan ngại của một số quốc gia thành viên vẫn không thay đổi”, một quan chức cấp cao của EU nói với EurActiv.

Năm ngoái, các quan chức EU đề xuất sử dụng tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản thế chấp để phát hành một khoản vay cho Ukraine. Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay sau khi nhận được tiền bồi thường từ Nga.

Riêng trước đó, EU đã nhất trí chuyển phần lợi nhuận ròng phát sinh từ các tài sản bị phong tỏa sang cho Ukraine.

Nga lên án việc phong tỏa tài sản là “hành vi trộm cắp”, loại trừ khả năng trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho Ukraine, đồng thời cảnh báo EU sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả mạnh nếu tịch thu số tiền này dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuy nhiên, kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thúc đẩy đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ một số thành viên EU, đặc biệt là Bỉ.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng kế hoạch này sẽ khiến Bỉ phải đối mặt với những rủi ro pháp lý và tài chính đặc biệt từ phía Nga.

“Lấy tiền của Tổng thống Putin và để Bỉ gánh chịu những rủi ro. Điều đó sẽ không xảy ra”, ông nói hồi năm ngoái.

Euroclear cũng phản đối mạnh mẽ kế hoạch tịch thu tài sản. Có thời điểm, tổ chức này cảnh báo có thể kiện EU nếu liên minh tìm cách tịch thu số tài sản trên.

Một số nhà lãnh đạo EU khác cũng bày tỏ lo ngại việc tịch thu tài sản Nga sẽ làm suy yếu luật pháp quốc tế, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và vị thế của EU trong mắt các nhà đầu tư.