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Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống Nga, rộ tin đồn Giám đốc CIA thăm Mátxcơva

| | Tài chính quốc tế

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy một máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở Mátxcơva vào ngày 25/8.

Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống Nga, rộ tin đồn Giám đốc CIA thăm Mátxcơva- Ảnh 1.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. (Ảnh: Reuters)

Chiếc máy bay Boeing Globemaster mang số hiệu 07-7181 đã bay thẳng từ Riga (Latvia) và hạ cánh xuống Mátxcơva vào khoảng 19h ngày 25/8.

Điện Kremlin cho biết không nắm được thông tin cụ thể.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy, chiếc máy bay này đã đến Riga (Latvia) vào ngày 23/8 từ căn cứ không quân Camp Springs của Mỹ, gần Washington.

Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống Nga, rộ tin đồn Giám đốc CIA thăm Mátxcơva- Ảnh 2.

Máy bay quân sự Mỹ xuất hiện ở Mátxcơva. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin giấu tên đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã tới Nga để tham dự các cuộc họp tại Mátxcơva.

Các hãng tin này không cho biết, ông Ratcliffe gặp gỡ ai hay nội dung các cuộc thảo luận dự kiến ​​là gì.

Chuyến bay thẳng gần nhất của một máy bay Mỹ từ châu Âu đến Nga diễn ra vào tháng 1 năm nay, chở các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner để đàm phán hòa bình với lãnh đạo Nga về vấn đề Ukraine.

Tuần trước, Điện Kremlin cho biết vẫn chưa có thông tin về chuyến thăm khác tới Mátxcơva của ông Kushner và ông Witkoff, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine phần lớn đã bị đình trệ giữa lúc đang diễn ra cuộc chiến ở Iran.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

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