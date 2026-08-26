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Trung Quốc phát triển một loại phi cơ chở khách 'cánh bay' sức chứa 800 chỗ

| | Tài chính quốc tế

Thiết kế kiểu "cánh bay" đặc biệt thường áp dụng cho oanh tạc cơ tàng hình sẽ được Trung Quốc ứng dụng cho máy bay chở khách mới nhất.

Trung Quốc phát triển một loại phi cơ chở khách 'cánh bay' sức chứa 800 chỗ- Ảnh 1.

Các kỹ sư Trung Quốc đang nghiên cứu ý tưởng về một loại máy bay chở khách dạng "cánh bay" có khả năng chở hơn 800 người, biến nó trở thành một trong những phi cơ dân dụng lớn nhất từng được chế tạo.

Không giống như thiết kế cánh và thân máy bay truyền thống, kết cấu mới chuyển đổi gần như toàn bộ khung chiếc phi cơ thành bề mặt nâng, tác dụng chính là giảm lực cản và tăng lực nâng.

Máy bay được thiết kế có sải cánh 85m và chiều dài khoảng 43m. Các nhà nghiên cứu đã chế tạo mô hình tỷ lệ 1:52 và thử nghiệm hiệu suất khí động học của nó.

Bài kiểm tra được tiến hành ở tốc độ lên đến Mach 0,8, mô phỏng tốc độ của các máy bay chở khách hiện có. Thiết kế này đã chứng minh hiệu quả khí động học vượt trội (chỉ số khoảng 20) ở tốc độ cận âm, cho thấy hiệu quả cao.

Tuy nhiên, khi tiếp cận tốc độ bay hành trình, hiệu quả về mặt khí động học giảm xuống còn 17,6, cung cấp cho các nhà khoa học dữ liệu quan trọng để tối ưu hóa hơn nữa.

Trung Quốc phát triển một loại phi cơ chở khách 'cánh bay' sức chứa 800 chỗ- Ảnh 2.

Thiết kế kiểu cánh bay mang lại cho phi cơ chở khách tương lai nhiều lợi ích và cả thách thức.

Sản phẩm đang được phát triển là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm tạo ra chiếc máy bay chở khách tiên tiến của riêng mình.

Tuy nhiên việc chuyển đổi khái niệm "cánh bay" thành máy bay dân dụng 800 chỗ ngồi đặt ra những thách thức kỹ thuật rất lớn, bao gồm bố trí chỗ ngồi cho hành khách, thiết kế sơ tán và cân bằng.

Hiện tại đây chỉ là một nền tảng nghiên cứu và việc chế tạo nguyên mẫu kích thước thật vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, dự án trên cho thấy Trung Quốc đang nghiêm túc xem xét các thiết kế khí động học thay thế cho du lịch hàng không trong tương lai.

Theo Techcult

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
trung quốc

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