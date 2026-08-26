Bộ binh Nga tiến vào Orikhiv, súng nổ dồn dập - Đoàn xe Mỹ xuất hiện ở Moscow giữa lúc máy bay quân sự đáp xuống Vnukovo

Bộ binh Nga tiến vào Orikhiv

Đài TST (Nga) ngày 25/8 đưa tin, giao tranh trên hướng Zaporizhzhia đang gia tăng khi quân đội Nga tiếp tục tiến về Orikhiv, một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine. Theo nguồn tin này, bộ binh Nga đã bắt đầu tiến vào Orikhiv và tập trung lực lượng trong khu vực đô thị.

Orikhiv từng là một trong những bàn đạp chính của quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công năm 2023. Thành phố sau đó được củng cố thành cứ điểm và căn cứ hậu cần nằm sát tiền tuyến. Vì vậy, diễn biến quanh Orikhiv có thể tác động trực tiếp đến thế trận của Ukraine trên mặt trận Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời thông báo các đơn vị thuộc nhóm quân “Phía Đông” đã kiểm soát Dolinka. Lực lượng tham gia hoạt động này gồm các binh sĩ thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 394, Tập đoàn quân số 5. Phía Nga xác định đây là một bước tiếp theo trong đợt tiến công về phía Orikhiv.

Tình hình Orikhiv đang nguy ngập với Ukraine. Ảnh: FT

Ukraine đang tìm cách ngăn đà tiến của quân đội Nga bằng các đợt tấn công UAV quy mô lớn. Nhiều UAV được trang bị thiết bị đầu cuối Starlink, cho phép duy trì khả năng điều khiển thông qua mạng lưới vệ tinh của tỷ phú Elon Musk.

Kênh Military Chronicle của Nga nhận định số UAV và phương tiện FPV mà Ukraine triển khai tại khu vực hiện vẫn đủ để tạo ra lực cản đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là Ukraine có thể duy trì mật độ hoạt động này trong bao lâu nếu giao tranh tiếp tục kéo dài.

Những thông tin về việc bộ binh Nga đã tiến vào khu vực đô thị Orikhiv hiện mới xuất phát từ nguồn tin Nga; phía Ukraine chưa xác nhận diễn biến này.

Súng nổ dồn dập khắp ba hướng tiến công

Trong vòng 24 giờ, súng nổ dồn dập khắp ba hướng tiến công khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này kiểm soát Pershe Travnya, còn được gọi là Novokonstantinovka, tại tỉnh Sumy; Kucherov Yar trên hướng Dobropillya; và Dolinka tại tỉnh Zaporizhzhia.

Trên hướng Sumy, việc kiểm soát Pershe Travnya đánh dấu bước tiến tiếp theo của nhóm quân Nga “Phía Bắc” về phía thành phố Sumy. Tốc độ tiến quân tại khu vực này không nhanh, song hoạt động tác chiến vẫn được duy trì nhằm gây sức ép lên tuyến phòng thủ Ukraine gần biên giới.

Tại Donbass, Kucherov Yar được đánh giá là mục tiêu quan trọng nhất trong ba khu dân cư. Ngôi làng nằm giữa Dobropillya và Druzhkovka. Việc Nga kiểm soát vị trí này tiếp tục tạo sức ép lên Dobropillya, đồng thời giúp các lực lượng Nga từ phía nam tiến gần hơn đến Druzhkovka.

Military Chronicle nhận định thế bố trí giữa Dobropillya và Druzhkovka đang trở nên bất lợi hơn đối với quân đội Ukraine. Kênh của Lữ đoàn tác chiến số 4 “Rubezh” thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng cảnh báo lực lượng Nga đã gia tăng hoạt động ở phía bắc Pokrovsk, nhanh chóng điều quân dự bị và tích lũy lực lượng trên hướng Dobropillya.

Nga giành được thêm một số cứ điểm mới. Ảnh: BI

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thông báo nhóm quân “Trung tâm” đã kiểm soát Annovka, khu dân cư nằm ở ngoại ô phía đông Dobropillya. Gần Annovka là mỏ than Dobropolskaya, nơi có khoảng 3.000 lao động trước khi xung đột bùng phát. Diễn biến này cho thấy sức ép của Nga quanh Dobropillya đang tiếp tục tăng lên.

Ở khu vực Kramatorsk và Slovyansk, quân đội Nga sử dụng bom hàng không cùng UAV tấn công các vị trí, kho hàng và phương tiện quân sự của Ukraine. Các tuyến đường được phía Ukraine bảo vệ bằng nhiều lớp lưới chống UAV, nhưng hình ảnh do phía Nga công bố cho thấy một số phương tiện vẫn bị đánh trúng.

Theo Military Chronicle, mục tiêu của các đợt tập kích là từng bước cô lập khu vực bằng hỏa lực. Nga không nhất thiết phải cắt đứt ngay mọi tuyến đường mà có thể tăng mức độ nguy hiểm, khiến việc vận chuyển binh sĩ, nhiên liệu, đạn dược và trang thiết bị của Ukraine trở nên khó khăn, tốn kém hơn.

Đoàn xe Mỹ xuất hiện ở Nga khi máy bay quân sự bất ngờ hạ cánh xuống Vnukovo

Trong lúc chiến sự diễn biến dồn dập, một sự kiện khác tại Moscow thu hút sự chú ý. Theo TST, sáng 25/8, người dân ghi lại hình ảnh đoàn xe mang biển số ngoại giao Mỹ di chuyển qua thủ đô Nga với sự hộ tống của cảnh sát.

Máy bay quân sự C-17. Ảnh: Không quân Mỹ

Đoàn xe gồm ba ô tô mang biển số ngoại giao màu đỏ của Mỹ và di chuyển trên làn đường ưu tiên. Thời điểm đoàn xe xuất hiện gần trùng với lúc một máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vnukovo. Sân bay Vnukovo nằm tại Moscow, Liên bang Nga.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy máy bay mang số hiệu RCH4555 cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia, vào khoảng 8 giờ 50 phút theo giờ Moscow và kết thúc hành trình lúc khoảng 10 giờ 04 phút ngày 25/8. Hai ngày trước đó, chiếc C-17 này đã bay từ căn cứ không quân Andrews tại bang Maryland của Mỹ tới Latvia.

Căn cứ Andrews là nơi hoạt động của các máy bay thuộc phi đội phục vụ tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa chiếc C-17 vừa tới Moscow chở quan chức cấp cao hoặc thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến tổng thống Mỹ.

Lộ trình Maryland – Latvia – Moscow cho thấy chuyến bay đã được chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố thành phần những người có mặt trên máy bay, mục đích chuyến đi hoặc chương trình của các cuộc gặp có thể diễn ra tại thủ đô Nga.