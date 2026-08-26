Nga-Trung dồn lực cho "mối làm ăn" lớn nhất lịch sử: Dùng chuỗi công nghệ chưa từng có tiền lệ

Cột mốc quan trọng tại nhà máy điện hạt nhân tạo 70 tỷ kWh điện sạch/năm

Bộ phận báo chí của Tập đoàn Rosatom (Nga) thông tin mới nhất ngày 18/8 cho hay, Nhà máy điện hạt nhân Tianwan - dự án hợp tác kinh tế và công nghệ lớn nhất lịch sử giữa Nga và Trung Quốc - vừa đạt cột mốc mới.

Cụ thể, giai đoạn Khởi động đã bắt đầu đối với Tổ máy số 7 với việc nạp các cụm nhiên liệu đầu tiên vào lõi lò phản ứng.

Trong giai đoạn này, 163 cụm nhiên liệu được nạp chính xác vào lò phản ứng. Tiếp đó, lò phản ứng sẽ được đưa về trạng thái tới hạn công suất bằng 0 để các kỹ sư tiến hành các thử nghiệm cần thiết trên hệ thống điều khiển và bảo vệ.

Nhà máy điện hạt nhân Tianwan nằm trên bờ biển Hoàng Hải. Ảnh: Rosatom

Sau giai đoạn này, Tổ máy số 7 sẽ chuyển sang Giai đoạn phát điện đầu tiên, bao gồm việc kết nối lưới điện Trung Quốc và tăng công suất từng bước lên 100%.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cùng ngày cho biết, nạp nhiên liệu là một cột mốc quan trọng trong toàn bộ chu trình xây dựng của một tổ máy điện hạt nhân và đánh dấu một điểm khởi đầu quan trọng cho hoạt động hạt nhân của tổ máy.

Tổ máy số 7 của Tianwan là tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò VVER-1200 thế hệ thứ III đầu tiên mà Trung Quốc nhập về từ Nga để đưa vào xây dựng; và việc nạp nhiên liệu này cũng là lần nạp lõi đầu tiên cho tổ máy đầu tiên thuộc loại VVER-1200 tại Trung Quốc.

Từng cụm nhiên liệu hạt nhân đã được nạp chính xác vào lò phản ứng. Ảnh minh hoa: ST

Global Times cho biết, Nhà máy điện hạt nhân Thiên Tân bao gồm 8 tổ máy phát điện. Các tổ máy 1-4 dùng lò VVER-1000. Tổ máy 5 và 6 dùng công nghệ của Trung Quốc.

Sáu tổ máy đầu tiên đã hoàn thành và đi vào hoạt động, với tổng công suất phát điện tích lũy vượt quá 500 tỷ kilowatt-giờ (kWh). Tổ máy số 7 và 8, hiện đang được xây dựng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động thương mại lần lượt vào năm 2026 và 2027. Mỗi tổ máy có công suất lắp đặt 1,265 triệu kW và tuổi thọ thiết kế 60 năm.

Khi cả 8 tổ máy tại Tianwan đi vào hoạt động đầy đủ, tổng công suất lắp đặt sẽ vượt quá 9 triệu kW, với sản lượng điện hàng năm vượt quá 70 tỷ kWh, có khả năng giảm lượng khí thải CO2 xuống 57,4 triệu tấn mỗi năm.

Chuỗi công nghệ chưa từng có tiền lệ tại Tianwan

Nhà máy điện hạt nhân Tianwan (Tianwan NPP) nằm tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Việc xây dựng nhà máy này sử dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ độc đáo, chưa từng có tiền lệ trong thực tiễn xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên thế giới.

Dự án đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra của các cơ quan giám sát Nga và Trung Quốc và đã được IAEA phê duyệt.

Chuỗi công nghệ chưa từng có tiền lệ tại Tianwan NPP:

Bẫy nóng chảy hạt nhân (Core Catcher) thương mại đầu tiên: Tianwan là dự án điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới lắp đặt bẫy nóng chảy corium dưới lòng lò phản ứng. Trong trường hợp xảy ra sự cố sụp đổ vùng hoạt, bẫy này sẽ hứng hứng toàn bộ nhiên liệu hạt nhân nóng chảy, làm nguội và ngăn chặn nó đâm thủng đáy lò phản ứng gây ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước ngầm.

Hiện, bẫy này trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi lò phản ứng Gen III/III+ (VVER-1200, EPR, Hualong One).

Hình ảnh bẫy nóng chảy hạt nhân đang được lắp đặt. Nguồn: Atom Media

Vỏ bọc bảo vệ kép: Tianwan NPP áp dụng hệ thống tường bảo vệ hai lớp. Lớp trong bằng bê tông dự ứng lực chịu áp suất cực lớn từ sự cố bên trong; lớp ngoài bằng bê tông bố trí khả năng chịu lực va đập cơ học cực mạnh từ bên ngoài (như va chạm máy bay rơi hoặc động đất mạnh). Khoảng không giữa hai lớp vỏ được duy trì áp suất âm để thu gom và lọc bất kỳ rò rỉ phóng xạ nào.

Hệ thống này đang định hình lại tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn và an toàn hàng không cho lò phản ứng thế giới.

Hệ thống an toàn thụ động kết hợp chủ động: Tianwan là một trong những lò phản ứng thương mại đầu tiên kết hợp hoàn hảo giữa các hệ thống an toàn chủ động (chạy bằng điện) và thụ động (dựa trên nguyên lý vật lý tự nhiên như trọng lực, đối lưu nhiệt). Ngay cả khi mất toàn bộ nguồn điện, hệ thống tháo nhiệt thụ động qua bình sinh hơi (PHDRS) vẫn đảm bảo làm nguội lò phản ứng trong nhiều ngày.

Kết hợp công nghệ điều khiển Nga - Tây Âu: Đây là dự án đầu tiên tích hợp thành công lò phản ứng VVER-1000 của Nga với hệ thống điều khiển và giám sát kỹ thuật số hiện đại TELEPERM XS do Siemens (Đức) và Areva (Pháp) cung cấp, tạo ra chuẩn mực mới về độ tin cậy vận hành.

Truyền thông Nga cho biết, hợp tác hạt nhân song phương Nga-Trung cũng đã mang lại những tác động tích cực đến các lĩnh vực khác, bao gồm thương mại và đầu tư. Riêng Tianwan NPP đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan ở Trung Quốc và Nga, tạo ra hơn 20.000 việc làm.

Theo một báo cáo của hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tổng công suất điện hạt nhân lắp đặt của Trung Quốc đã vượt quá 120 triệu kilowatt tính đến cuối năm 2025, đứng đầu thế giới.