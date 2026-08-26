'Mẹ ơi, con làm đồ gia dụng, không phải bán dẫn': Nhân viên Samsung than trời vì chứng kiến đồng nghiệp được thưởng cao gấp 100 lần

Tờ Nikkei cho hay, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics đang đối mặt với bất đồng nội bộ ngày càng lớn về lương thưởng giữa hai mảng kinh doanh lớn nhất của công ty: Bán dẫn và smartphone.

Nguồn gốc của vấn đề nằm ở kết quả kinh doanh ngày càng trái ngược giữa hai bộ phận. Trong khi lợi nhuận hoạt động của mảng bán dẫn tăng vọt 200 lần trong quý II năm nay nhờ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo, mảng smartphone lại lần đầu tiên rơi vào thua lỗ hoạt động. Tiền thưởng hằng năm dành cho nhân viên mảng bán dẫn năm nay sẽ lớn gấp 100 lần so với nhân viên mảng smartphone.

Một bản ballad u buồn đã được đăng lên YouTube hồi tháng 7, có câu hát: "Mẹ ơi, con đang phát triển đồ gia dụng, không phải chất bán dẫn".

Ca khúc dài 4 phút rưỡi, có tựa đề "Chúng ta xứng đáng được như vậy". Bài hát kèm chú thích rằng nó được "dành tặng các nhân viên Samsung bị đối xử bất công chỉ vì họ không thuộc bộ phận bán dẫn".

Bản nhạc đã được nghe hơn 60.000 lần và nhận được những bình luận đồng cảm như "Tôi xúc động đến rơi nước mắt" và "Cảm ơn".

Samsung ghi nhận doanh thu tương đương hơn 333.000 tỷ won, tức 234 tỷ USD, trong năm 2025. Nhưng khoảng cách giữa mảng bán dẫn và mảng smartphone đang ngày càng rộng, sau khi các cuộc đàm phán lương mùa xuân giữa công đoàn và ban lãnh đạo dẫn tới việc chỉ người lao động ở bộ phận bán dẫn được tăng mạnh tiền thưởng.

"Có sự chênh lệch 100 lần về tiền thưởng. Chúng tôi cảm thấy như đang bị bóc lột. Tinh thần lao dốc sẽ hủy hoại công ty", một lãnh đạo cấp cao của công đoàn Samsung đại diện cho người lao động trong bộ phận DX, nhóm gồm smartphone và đồ gia dụng nói.

Trong hai tháng qua, số thành viên công đoàn đã tăng vọt từ 2.000 lên 30.000 người, khi một lượng lớn nhân viên DX muốn điều chỉnh sự chênh lệch tiền thưởng.

Khoảng cách này phản ánh khác biệt về lợi nhuận giữa hai bộ phận. Lợi nhuận hoạt động của mảng bán dẫn trong giai đoạn tháng 4 - 6 tăng 223 lần so với cùng kỳ năm trước, lên 89.200 tỷ won, nhờ cung cầu chip nhớ ngày càng cao.

Tuy nhiên, mảng smartphone lại lần đầu tiên ghi nhận lỗ hoạt động trong quý, trớ trêu thay là vì giá chip nhớ tăng vọt.

Samsung duy trì lập trường kinh doanh nghiêm ngặt trong các cuộc đàm phán giá mua giữa các bộ phận. Mảng bán dẫn ưu tiên các nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn của Mỹ, những khách hàng sẵn sàng trả giá cao, trong khi mảng smartphone phải chật vật với chi phí chip nhớ tăng vọt.

Lee Byung-chul, nhà sáng lập tập đoàn Samsung trước đây thường áp dụng triết lý quản trị dựa trên hệ thống thưởng phạt, dùng các khuyến khích tích cực như tiền thưởng để thúc đẩy làm việc tốt và các hệ quả tiêu cực như phạt để ngăn hiệu suất kém. Người kế nhiệm Lee Kun-hee tuân thủ nghiêm ngặt triết lý quản trị của cha mình, giúp Samsung tăng trưởng nhanh chóng thông qua cạnh tranh nội bộ khốc liệt.

Samsung Electronics xây dựng nền tảng kinh doanh bằng TV và đồ gia dụng từ thập niên 1960 đến 1970. Trong thập niên 1980, công ty khởi động mảng bán dẫn và mở rộng mảng viễn thông trong thập niên tiếp theo.

Koh Dong-jin, nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc và là cựu lãnh đạo mảng truyền thông di động của Samsung, nhớ lại thời điểm công ty đầu tư toàn bộ lợi nhuận, bao gồm cả lợi nhuận từ mảng viễn thông, vào kinh doanh chip. Khi đó, nhân viên nghĩ rằng "chúng tôi thuộc về một đội", ông nói.

Koh Dong-jin, cựu lãnh đạo mảng truyền thông di động của Samsung nói công ty từng đầu tư toàn bộ lợi nhuận vào kinh doanh chip.

Lợi nhuận từ mảng smartphone từng duy trì cả công ty khi lợi nhuận mảng chip rơi vào thua lỗ năm 2023. Một lãnh đạo công đoàn đại diện cho nhân viên bộ phận DX giận dữ nói: "Chúng tôi từng là con bò sữa của công ty và cũng đã chống đỡ cho bộ phận chip đầy biến động".

Tháng 5, Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong nói: "Tất cả thành viên công đoàn và nhân viên Samsung, chúng ta là một gia đình". Phát biểu này được đưa ra đúng lúc mâu thuẫn nội bộ bắt đầu và ông kêu gọi mọi người "cùng gom trí tuệ, hợp lực và đi theo cùng một hướng ngay lúc này".

Thứ sáu tuần trước, Samsung công bố một kế hoạch hoàn vốn cho cổ đông chưa từng có tiền lệ, tổng trị giá lên tới 110.000 tỷ won. Công ty đang kiếm lợi nhuận khổng lồ, nhưng lại đối mặt với những chia rẽ do chính sách quản trị dựa trên hiệu quả kinh doanh tạo ra.

Theo: Nikkei



