Mỹ yêu cầu Ukraine không tấn công Nga trong chuyến thăm của Giám đốc CIA

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 25/8, các phương tiện truyền thông Mỹ, dẫn lời nguồn tin giấu tên, đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đến Mátxcơva để gặp gỡ các quan chức Nga.

Đây là chuyến thăm Mátxcơva công khai đầu tiên của một quan chức tình báo cấp cao Mỹ kể từ khi người tiền nhiệm của ông Ratcliffe - ông William Burns - hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 11/2021. Khoảng 3 tháng sau cuộc gặp đó, xung đột Nga và Ukraine bùng phát.

CIA từ chối bình luận về chuyến thăm của ông Ratcliffe.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - nói với tờ Washington Post rằng, chuyến đi tới Nga của ông Ratcliffe nhằm mục đích "tiếp xúc giữa các cơ quan an ninh", song ông từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, tuần trước, Mỹ đã yêu cầu Ukraine không tiến hành các cuộc không kích nhắm vào khu vực xung quanh Mátxcơva, St. Petersburg và một số vùng lãnh thổ phía bắc nước Nga trong các ngày từ 24 đến 26/7, do một quan chức cấp cao của Mỹ sẽ đến thủ đô của Nga. Nguồn tin từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Chiếc máy bay được cho là chở Giám đốc CIA hạ cánh xuống Riga (Latvia) trước khi lên đường đến Nga. (Ảnh: Reuters)

Đầu tuần này, Mỹ đã cảnh báo các quốc gia phải cắt đứt quan hệ kinh doanh với Iran nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Động thái này nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Tehran để giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Nga hiện đang duy trì quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ với Iran, bao gồm các mối liên kết sâu rộng về quân sự, kinh tế và ngoại giao.

Một báo cáo đánh giá tình báo của Ukraine được Reuters công bố hồi tháng 4 cho biết, Nga đã hỗ trợ Iran bằng hình ảnh vệ tinh để xác định mục tiêu tấn công các cơ sở của Mỹ tại Trung Đông.

Mátxcơva phủ nhận thông tin này và tuyên bố sẵn sàng giúp giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.