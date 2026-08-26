Việt Nam nằm trong top 2 nước nhập khẩu thịt trâu Ấn Độ nhiều nhất thế giới, dù giá đã tăng gấp rưỡi

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của cả nước đạt 494.300 tấn, trị giá khoảng 1,46 tỷ USD , tăng 9,6% về lượng và 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng dồn mạnh vào quý 2. Cơ quan hải quan cho biết riêng quý 2, cả nước nhập 271.100 tấn, trị giá gần 810,1 triệu USD, tăng 21,5% về lượng và 24,1% về giá trị so với quý 1.

Điểm đáng chú ý là giá trị giá nhập khẩu tăng nhanh gấp gần bốn lần mức tăng khối lượng. Dù vậy, thịt ngoại vẫn rẻ. Số liệu thống kê nêu rõ, dù cước vận tải biển nửa đầu năm tăng cao do xung đột địa chính trị, giá bình quân thịt nhập khẩu chỉ khoảng 2,95 USD/kg, tương đương khoảng 77.500 đồng/kg. Cơ cấu nhập khẩu chủ yếu gồm thịt và phụ phẩm gia cầm; phụ phẩm của lợn, trâu, bò; thịt trâu, thịt lợn và thịt bò tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

Trong bức tranh đó, Ấn Độ nổi lên là nguồn cung số một, với mặt hàng chủ lực là thịt trâu đông lạnh. Theo số liệu hải quan, nửa đầu năm nay, Việt Nam nhập khoảng 108.200 tấn thịt và sản phẩm từ thịt của Ấn Độ , trị giá gần 462,8 triệu USD, tăng 40,9% về lượng và 78,3% về trị giá so với cùng kỳ 2025. Thịt trâu đông lạnh chiếm phần chủ yếu. Giá đầu vào là lý do trị giá tăng vọt. Cùng kỳ năm 2025, giá thịt trâu Ấn Độ nhập về chỉ ở mức bình quân 2.780 USD/tấn. Còn theo trang Beef Central, giá xuất khẩu thịt trâu Ấn Độ đã lên 4.392 USD/tấn trong quý 2/2026, tương đương tăng gần 60%.

Về đầu ra, báo Dân trí cho biết thịt trâu đông lạnh sau nhập khẩu chủ yếu được bán sỉ cho nhà hàng, cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm, rồi sơ chế hoặc chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau. Kênh này cũng phát sinh gian lận. Trong vụ án Hải "Sapa TV", nguyên liệu là thịt trâu đông lạnh Ấn Độ nhưng bị quảng cáo trên mạng xã hội thành "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc".

Nhóm gia cầm cũng nhập lượng lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp ước chi 190-250 triệu USD để nhập khoảng 185.000-195.000 tấn thịt gà đông lạnh và phụ phẩm ăn được. Sức ép dội thẳng vào chăn nuôi nội địa. Báo cáo của Hiệp hội Gia cầm Việt Nam nêu, kim ngạch nhập khẩu thịt gà tăng mạnh, trong khi tổng đàn trong nước tăng nhanh gây dư cung diện rộng. Tại phía Nam, giá gà công nghiệp lông trắng có thời điểm giảm còn 22.000-24.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất.

Xu hướng thịt ngoại khó đảo chiều trong ngắn hạn. Theo Beef Central, Việt Nam và Malaysia là hai nước nhập khẩu thịt trâu Ấn Độ nhiều nhất thế giới , mỗi nước khoảng 300.000 tấn trong năm 2025. Khi giá đầu vào tiếp tục tăng, hóa đơn nhập khẩu thịt nửa cuối năm nhiều khả năng còn phình to. Bài toán đặt ra cho cơ quan quản lý là truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và bảo vệ sản xuất trong nước.