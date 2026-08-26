Xung đột Nga-Ukraine: Xe tăng vứt xó, giăng đầy mạng nhện

Theo tờ New York Times của Mỹ, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) từng là loại vũ khí phương Tây được săn đón nhất ở Ukraine, nhưng giờ đây những chiếc xe tăng còn lại đang nằm im lìm, ẩn mình trong rừng và phủ đầy mạng nhện.

Tờ báo này cũng lưu ý số phận đáng buồn của các xe tăng mà Mỹ, Đức, Anh… cung cấp cho Ukraine đến từ hoạt động quá mức hiệu quả của máy bay không người lái Nga.

“Những cỗ máy trị giá 10 triệu USD này, được mua sắm với sự phô trương rầm rộ, đã chứng tỏ không thể sánh kịp với những máy bay không người lái giá rẻ hiện đang thống trị chiến trường”, NYT đưa tin.

Những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực trước đây thường được sử dụng ở tuyến đầu để làm lô cốt di động, bảo vệ các mũi đột kích thọc sâu của bộ binh cơ giới, giờ đã được ngụy trang cẩn thận ở tuyến sau, trở thành các điểm hỏa lực cố định giống như những loại pháo thông thường.

Bài báo cho biết thêm, Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục bảo trì xe tăng và huấn luyện binh lính sử dụng chúng, đồng thời nỗ lực phát triển các phương thức mới để sử dụng các phương tiện chiến đấu này.

“Chúng ta hầu như không sử dụng xe bọc thép. Điều này đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để vô hiệu hóa lợi thế của máy bay không người lái và mang lại sức sống mới cho các xe bọc thép của chúng ta?”, bài báo dẫn phát biểu gần đây của cựu Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Tác giả nhấn mạnh chính vấn đề này nằm ở trọng tâm của cuộc xung đột về chiến lược quân sự, dẫn đến việc ông Syrskyi phải từ chức vào tháng 7 năm nay.

Nhưng có lẽ họ vẫn chưa thể tìm ra chiến thuật nào phù hợp để giúp những chiếc xe tăng Abrams, Challenger 2, Leopard…, mà các đồng minh phương Tây cung cấp, có thể hoạt động hiệu quả trên chiến trường trước sự uy hiếp của những chiếc máy bay không người lái có giá vài chục nghìn, thậm chí là chỉ vài nghìn USD.

Bài báo nhấn mạnh do xe tăng không được sử dụng nên nhiều kíp lái xe tăng đã bị buộc phải tham gia các khóa huấn luyện lại để trở thành người điều khiển máy bay không người lái (UAV).

Tuy nhiên NYT cũng nhấn mạnh, không chỉ Lực lượng Vũ trang Ukraine gặp khó trong việc sử dụng xe tăng mà cả Quân đội Nga hiện nay cũng đã giảm thiểu việc sử dụng xe tăng và xe bọc thép trên chiến trường.

Đồng thời, Quân đội Nga đã phát triển và thực hiện thành công một chiến thuật tác chiến bộ binh là sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ thâm nhập các khu định cư do Ukraine kiểm soát, dưới sự hỗ trợ của máy bay không người lái.

Chiến thuật này đã được sử dụng để giải phóng một số cứ điểm lớn của Ukraine quân trên nhiều mặt trận khác nhau như Bakhmut, Pokrovsk, Kosstiantynivka (Donetsk), Huliaipole, Orikhiv (Zaporizhzhia)…