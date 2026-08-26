Douyin làm app đặt đồ ăn không giao hàng: Chiêu giữ dòng tiền tinh vi ẩn sau trò đùa cho giới trẻ

Hãy tưởng tượng một app đặt đồ ăn mà bạn bấm chọn món, thanh toán đầy đủ, nhưng sẽ không bao giờ có ai giao hàng tới. Nghe thì vô lý, nhưng đó chính là tính năng đang gây sốt của Douyin, phiên bản Trung Quốc của TikTok. Ra mắt âm thầm từ đầu tháng 8 và bùng nổ bàn tán từ giữa tháng

Tên app là Sàm Miêu Ngoại Mại, hiểu đơn giản là app giao đồ ăn cho hội háu ăn, và đằng sau vẻ ngớ ngẩn của nó là một nước cờ kinh doanh được tính toán khá kỹ.

Giao diện nhái y hệt Meituan, chỉ có đồ ăn là không bao giờ tới

Điều khiến người dùng bật cười ngay từ đầu là giao diện của Sàm Miêu Ngoại Mại gần như sao chép y hệt các ứng dụng đặt đồ ăn lớn ở Trung Quốc như Meituan hay Ele.me. Đủ cả thanh tìm kiếm, phân loại món ăn, khu giảm giá chớp nhoáng, trang cửa hàng, giá món, lượt bán trong tháng, khoảng cách và thời gian giao dự kiến. Người dùng có thể lướt chọn xiên nướng, trà sữa, mì cay, mỗi món giá từ 10 đến 30 nhân dân tệ y như thật, rồi thêm vào giỏ và bấm đặt hàng.

Nhưng đến bước thanh toán, app mới lộ bản chất. Một thông báo hiện lên cho biết số tiền này sẽ được chuyển vào "hũ tiền háu ăn" nằm trong ví Douyin của chính người dùng, và có thể rút ra bất cứ lúc nào. Nói cách khác, không có món ăn nào được giao, không một đồng nào chảy sang cho quán, toàn bộ chỉ là một trò chơi tiết kiệm tiền khoác lên mình lớp vỏ của một app đặt đồ ăn.

Để tăng phần vui nhộn, ứng dụng còn cho phép đổi địa chỉ giao hàng thành những cái tên bịa hài hước như "Khu dân cư giảm cân thất bại", "Con phố thả độc lúc nửa đêm" hay "Cổng Đông trường Đại học Mở". Chính những chi tiết dí dỏm này khiến người dùng thích thú chia sẻ, giúp app lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Vì sao một app "vô dụng" lại đánh trúng tâm lý người trẻ

Điểm đau mà sản phẩm này nhắm tới là thói quen tiêu tiền bốc đồng, đặc biệt vào ban đêm. Ban ngày, nhiều người trẻ quyết tâm giảm cân, thắt chặt chi tiêu, nhưng đến nửa đêm vừa đói vừa lướt điện thoại là dễ gục ngã, đặt liền một loạt đồ ăn để rồi sáng hôm sau ngồi hối hận, không trả lại được mà ăn cũng không nổi.

Sàm Miêu Ngoại Mại đánh trúng đúng khoảnh khắc đó. Nó cho người dùng cảm giác được đặt đồ ăn cho đã cơn thèm, mà không tốn tiền thật, không lo tăng cân, và tiền thì vẫn nằm nguyên trong túi mình. Một số nhà tâm lý gọi loại dịch vụ này là "trang web dopamine". Cơ sở của nó khá thú vị: dopamine, chất dẫn truyền thần kinh gắn với cảm giác khoái cảm, thường được não tiết ra khi con người đang chờ đợi một phần thưởng, chứ không phải lúc thực sự nhận được nó. Nói cách khác, chỉ riêng thao tác bấm nút đặt hàng đã đủ để xoa dịu cơn thèm, dù món ăn không bao giờ tới.

Ý tưởng này không hoàn toàn mới. Trước đó tại Hàn Quốc từng có một ứng dụng gây sốt toàn cầu hồi tháng 6/2026, tên tiếng Hàn là đồ ăn không tới, còn tên tiếng Anh quốc tế là FoodNeverComes. Người tạo ra nó là một lập trình viên Hàn Quốc tên Malhee, kể rằng ý tưởng nảy ra trong "một trong những đêm cứ mở ra rồi đóng vào app đồ ăn mãi không dứt". Trên Reddit, một cộng đồng những người đang cai nghiện mua sắm còn tranh luận sôi nổi, có người ví app này như uống bia không cồn khi cai rượu, gãi đúng chỗ ngứa mà không gây hại.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở đây, và cũng chính là mấu chốt của cả câu chuyện. App Hàn Quốc thuần túy là một trò chơi tâm lý, không hề dính tới tiền thật, đặt xong nó chỉ khoe cho người dùng thấy đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu calo, hết. Còn phiên bản của Douyin thì khác hẳn: nó giữ tiền thật của người dùng lại. Và chính chi tiết tưởng nhỏ đó lại là toàn bộ nước cờ kinh doanh.

Nước cờ thật của Douyin: giữ tiền người dùng trong hệ sinh thái của mình

"Hũ tiền háu ăn" thực chất là một phần trong hệ thống số dư của Douyin Pay, hoạt động theo logic gần giống số dư của Alipay hay ví Zhong Qian của WeChat Pay. Tiền để trong đó rút ra lúc nào cũng được nhưng không sinh lãi.

Tác dụng cốt lõi với Douyin nằm ở chỗ khéo léo dẫn dụ người dùng để dòng tiền nhàn rỗi của mình nằm lại trong hệ sinh thái thanh toán của Douyin. Đây là một cách giành thị phần trong mảng tài chính, thanh toán với chi phí gần như bằng không. Thay vì phải chi lãi suất hấp dẫn hay đốt tiền khuyến mãi như các ví điện tử khác vẫn làm để hút người dùng, Douyin chỉ cần một trò chơi vui là đã có thể giữ chân dòng tiền, đồng thời tăng tần suất người dùng mở app và gắn bó với hệ sinh thái của mình.

Mặt tranh cãi: ranh giới pháp lý và rủi ro cho người dùng

Dù được đón nhận tích cực, sản phẩm này cũng làm dấy lên một số tranh cãi về mặt pháp lý. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc dùng cách chơi game để dẫn dụ số đông người dùng gửi tiền vào tài khoản thanh toán dưới danh nghĩa "tiết kiệm" đã phần nào mang đặc điểm của một tài khoản gửi tiền, và có thể vượt ra ngoài phạm vi giấy phép nghiệp vụ thanh toán mà một nền tảng như Douyin được cấp.

Rủi ro sẽ lớn hơn nếu sau này app mở thêm các tính năng như tiết kiệm nhóm nhiều người, gộp tiền chung hay thưởng khi đạt mục tiêu, vì khi đó nó dễ chạm tới lằn ranh của quỹ tiền gửi hay quản lý tài chính biến tướng, những lĩnh vực chịu sự giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc giao diện quá giống một app đặt đồ ăn thật cũng tiềm ẩn nguy cơ gây nhầm lẫn cho người già hoặc trẻ vị thành niên. Tuy vậy, cũng cần nói rõ rằng chiếu theo các quy định hiện hành, thiết kế hiện tại của Sàm Miêu Ngoại Mại vẫn chưa cấu thành vi phạm.

Trò đùa không hề vô dụng với Douyin

Một app đặt đồ ăn không giao hàng nghe qua giống một trò đùa, nhưng nó cho thấy cuộc cạnh tranh giành người dùng và giữ dòng tiền giữa các ông lớn công nghệ Trung Quốc đã tinh vi tới mức nào.

Chỉ bằng cách đánh trúng một điểm đau tâm lý rất thật của người trẻ, Douyin đã biến ham muốn tiêu tiền thành hành vi tiết kiệm, vừa ghi điểm là một nền tảng tử tế biết giúp người dùng quản lý chi tiêu, vừa âm thầm giữ được dòng tiền của họ trong hệ sinh thái của mình. Đó mới chính là lý do khiến trò chơi tưởng như vô dụng này thực ra không hề vô dụng chút nào, ít nhất là với Douyin.