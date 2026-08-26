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Gọi món từ động vật hoang dã rồi tố cáo nhà hàng, không ngờ chính mình bị phạt

| | Tài chính quốc tế

Ăn xong món rắn hổ mang mà mình gọi, vị khách tố cáo nhà hàng bán động vật hoang dã, đòi hoàn tiền và xử phạt, không ngờ chính anh ta phải trả giá.

Theo Quảng Châu Nhật báo, tối 20/3/2024, anh Trương (tên đã được thay đổi) cùng bạn bè đến một nhà hàng ở Quảng Châu và bắt đầu quay phim ngay từ khi chưa bước vào. Sau khi ngồi vào bàn, Trương hỏi nhân viên phục vụ về món “cháo rắn nước” mà anh từng thấy trên mạng. Nhân viên trả lời rằng quán không có cháo rắn nước nhưng có thể phục vụ món rắn hổ mang.

Sau khi xác nhận giá cả và cách chế biến, Trương đồng ý để nhà hàng làm món rắn hổ mang và thưởng thức nó. Ba ngày sau, người đàn ông này gửi đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý thị trường, tố nhà hàng bán trái phép động vật hoang dã, đồng thời yêu cầu hoàn tiền và xử lý theo pháp luật.

Cơ quan quản lý thị trường mở cuộc điều tra và xác nhận món ăn nói trên thực sự là thịt rắn. Vào tháng 7 cùng năm, cơ quan này kết luận rằng hành vi ăn thịt rắn của anh Trương vi phạm “Quy định của thành phố Quảng Châu về việc cấm lạm dụng động vật hoang dã” và ra quyết định xử phạt với cả vị thực khách này lẫn nhà hàng.

Sau khi nộp đơn yêu cầu xem xét lại quyết định hành chính nhưng mức phạt vẫn được giữ nguyên, Trương đệ đơn kiện ra tòa.

Gọi món từ động vật hoang dã rồi tố cáo nhà hàng, không ngờ chính mình bị phạt- Ảnh 1.

Cơ quan quản lý thị trường kết luận rằng hành vi ăn thịt rắn của anh Trương vi phạm “Quy định của thành phố Quảng Châu về việc cấm lạm dụng động vật hoang dã” và ra quyết định xử phạt.

Tòa án nhận định rằng các quy định liên quan đã nêu rõ, việc kinh doanh hoặc buôn bán động vật hoang dã cũng như việc mua hoặc tiêu thụ động vật hoang dã đều là hành vi bất hợp pháp. Trong vụ việc này, các tình tiết về việc nhà hàng bán rắn hoang dã cũng như hành vi mua và ăn thịt rắn của anh Trương đều được chứng minh với bằng chứng xác thực; các hình phạt do cơ quan quản lý thị trường áp dụng đều dựa trên cơ sở pháp luật và thực tế, đồng thời quy trình xử lý cũng đúng quy định.

Tòa án cũng chỉ rõ rằng người dân có quyền tố cáo hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã, nhưng việc tố cáo không nhất thiết phải đi kèm với hành động mua và tiêu thụ động vật hoang dã trước đó. Do biết rõ số rắn đó là động vật hoang dã nhưng vẫn chủ động mua và tiêu thụ, việc người này sau đó trình báo về người bán nhằm mục đích thu thập bằng chứng không thể được coi là lý do để miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật của chính mình.

Cuối cùng, mới đây, Tòa án Trung cấp Đường sắt Quảng Châu phán quyết rằng người đàn ông này biết rõ mình đã mua và tiêu thụ rắn hoang dã nhưng vẫn thực hiện giao dịch. Trương không thể vin vào việc trình báo người bán sau đó để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Tòa án đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo PV/VTC News

VTC News

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