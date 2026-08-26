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Bão Narra càn quét gây lũ lớn ngập đến tầng 2, người dân suy sụp đứng trên mái nhà cầu cứu

| | Tài chính quốc tế

Mực nước ở nhiều nơi trũng thấp dâng cao tới 4 mét. Nhiều người dân hoảng loạn chia sẻ, nước lũ dâng lên quá nhanh vào thời điểm rạng sáng, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ đã nuốt trọn tầng 1.

Truyền thông địa phương đưa tin, khu vực Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Tử Đàn (tên quốc tế là bão Narra). Tại thành phố Sùng Tả, mực nước các sông dâng cao nhanh chóng khiến nhiều khu vực đô thị chìm trong biển nước đục ngầu.

Tại huyện Ninh Minh và huyện Long Châu, tình hình ngập lụt diễn ra nghiêm trọng nhất khi mực nước ở nhiều nơi trũng thấp dâng cao tới 4 mét. Không chỉ tầng một bị nhấn chìm hoàn toàn, dòng nước lũ cuồn cuộn còn dâng cao sát và tràn vào khu vực tầng hai của nhiều ngôi nhà.

Nhiều người dân hoảng loạn chia sẻ, nước lũ dâng lên quá nhanh vào thời điểm rạng sáng, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ đã nuốt trọn tầng một. Các hộ gia đình không kịp di chuyển đồ đạc, thiết bị điện hay tài sản có giá trị, chỉ kịp chạy thoát thân lên các tầng cao hơn. Nhiều người ngậm ngùi nhìn sofa, đồ điện gia dụng cùng toàn bộ vật dụng sinh hoạt ngập chìm trong nước. Thậm chí lối lên cầu thang cũng bị dòng nước đục ngầu tiếp cận, khiến họ bị mắc kẹt hoàn toàn ở tầng trên.

Những hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy các khu dân cư hoàn toàn biến dạng, không còn phân biệt được đường đi lối lại. Tầm nhìn chỉ bao trùm một màu nước vàng đục, với phần lớn nhà cửa ngập sâu, chỉ còn lấp ló phần mái nhà, ngọn cây hoặc tầng hai trở lên. Để thoát thân, nhiều người dân phải trèo hẳn lên mái nhà, kiên nhẫn đứng chờ lực lượng cứu hộ và đội phòng cháy chữa cháy tiếp cận.

Bên cạnh tình trạng ngập lụt diện rộng, một số khu vực còn phải đối mặt với việc mất nước, mất điện và đứt đường truyền internet. Một số người dân cho biết việc cúp điện kéo dài khiến điện thoại không thể sạc, cộng thêm tín hiệu liên lạc chập chờn khiến họ mất liên lạc hoàn toàn với người thân, đặc biệt là cha mẹ già mắc kẹt ở nhà. Họ chỉ biết trông cậy vào mạng xã hội và người quen để dò hỏi thông tin trong tâm trạng vô cùng lo lắng.

Tại nhiều thị trấn, hệ thống giao thông tê liệt hoàn toàn do các tuyến đường bị nước lũ chia cắt. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng xuồng cao su và các phương tiện đường thủy chuyên dụng để tiếp cận vùng tâm lũ. Người dân mắc kẹt cũng bắt đầu đối mặt với tình trạng thiếu hụt nước uống và lương thực, buộc phải tập trung tại các khu vực cao hơn như tầng hai hoặc mái nhà để chờ cứu trợ.

Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra gấp rút

Giới chức khí tượng và phòng chống lũ lụt địa phương nhận định, do lượng nước từ thượng nguồn vẫn đổ về liên tục kết hợp với hiện tượng nước dồn từ hạ lưu, tốc độ rút nước tại sông Minh Giang diễn ra rất chậm. Tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực có thể kéo dài trong những ngày tới.

Công tác sơ tán khẩn cấp đang được đẩy mạnh, với hơn 16.000 người dân đã được di dời đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cũng đã cấp thiết huy động một lượng lớn nước uống, thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ các vùng bị cô lập.

Các cơ quan chức năng tiếp tục phát đi cảnh báo yêu cầu người dân tuyệt đối không tự ý lội nước di chuyển qua các vùng ngập sâu, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn tính mạng trong bối cảnh nguy cơ lũ quét và nước dâng vẫn hiện hữu.

Nguồn: ETtoday

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Theo Chi Chi

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