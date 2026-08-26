Vượt Nhật Bản, Nga được dự đoán sẽ giữ vững vị thế nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới và lớn nhất châu Âu xét theo PPP

Đây là nhận định của ông Anton Sviridenko - Giám đốc điều hành Viện Tăng trưởng Kinh tế Stolypin - với hãng tin TASS. Cơ sơ để ông đưa ra dự đoán này là nhờ nền kinh tế Nga vẫn trụ vững và tốc độ tăng trưởng chậm lại của nhiều quốc gia khác.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được nền tảng truyền thông Visual Capitalist trực quan hóa, Nga vươn lên vị trí thứ 4 thế giới và đứng đầu châu Âu về quy mô GDP theo PPP trong năm nay.

“Việc Nga duy trì vị trí thứ 4 về sức mua tương đương cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế, cũng như hiệu quả của các thể chế kinh tế, tài chính và hạ tầng tài chính. Ngay cả khi chịu áp lực bên ngoài kéo dài và ngày càng gia tăng, nền kinh tế Nga vẫn giữ được vị thế tương đối”, ông Sviridenko nói.

Theo vị chuyên gia này, Indonesia từng được xem là một trong những đối thủ có khả năng vượt Nga. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Indonesia và nhiều nền kinh tế châu Á khác, ngoại trừ Trung Quốc, đã chậm lại.

“Một mặt, chúng ta duy trì được vị thế vì nền kinh tế có năng lực và sức chống chịu. Mặt khác, đó cũng là hệ quả của việc kinh tế toàn cầu không còn tăng trưởng nhanh như trước”, ông giải thích.

Vị thế của Nga còn được củng cố bởi tốc độ tăng trưởng thấp tại Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản. Trong khi đó, các diễn biến tại eo biển Hormuz, những hạn chế đối với nguồn cung dầu, cùng chi phí phân bón và các sản phẩm dầu mỏ tăng cao đang tạo thêm sức ép lên kinh tế toàn cầu.

Dù vậy, ông Sviridenko cho rằng Nga không thể chỉ dựa vào những yếu tố bên ngoài để duy trì vị trí hiện tại.

“Để giữ vững vị thế, chúng ta cần khởi động lại chu kỳ đầu tư và mở rộng đáng kể các nguồn vốn có thể tiếp cận”, ông nói.

Theo chuyên gia này, Nga cần theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng nhưng có tính hỗ trợ, duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp. Đồng thời, nước này cần xây dựng các cơ chế thuận lợi để chuyển nguồn tiền tiết kiệm thành vốn đầu tư.

Đây được xem là yếu tố quan trọng để Nga duy trì sức cạnh tranh và vị trí trong nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những năm tới.

Theo TASS