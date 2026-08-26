Tổng thống Ukraine trao huân chương tặng tỷ phú Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Getty Images)

Theo sắc lệnh của tổng thống, ông Musk được trao tặng huân chương này nhờ những "đóng góp cá nhân xuất sắc trong việc bảo vệ tính mạng và sự tự do của con người, cũng như thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Ukraine và Mỹ".

Dịch vụ internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Musk đã hỗ trợ lực lượng Ukraine duy trì thông tin liên lạc và phối hợp tác chiến kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Vào tháng 2/2026, SpaceX đã vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink do lực lượng Nga sử dụng, qua đó làm suy yếu năng lực quân sự của nước này.

Huân chương Tự do thường được trao tặng các nhà lãnh đạo nước ngoài vì sự ủng hộ của họ đối với Ukraine; những người gần đây được trao tặng huân chương này bao gồm: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda.

Ukraine hiện đang nỗ lực thuyết phục tỷ phú Elon Musk cho phép quân đội nước này sử dụng mạng lưới Starlink bên trong lãnh thổ Nga. Việc này sẽ giúp Ukraine tăng độ chính xác cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Nga.

"Hiện tại, ông Musk cho rằng hành động này sẽ dẫn đến sự leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, ông ấy có thể thay đổi quan điểm khi lắng nghe thêm các lập luận”, Tổng thống Zelensky chia sẻ với các phóng viên vào tuần trước.

Tuy nhiên, tạp chí The Atlantic - dẫn lời các cộng sự của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov - đưa tin ông Elon Musk đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, vì cho rằng đã đến lúc Ukraine cần đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.