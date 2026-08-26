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Lý do các cơ sở tình báo Mỹ ở Trung Đông chịu thiệt hại hàng tỷ USD

| | Tài chính quốc tế

Các cơ sở tình báo của Mỹ tại Trung Đông đã hứng chịu thiệt hại trị giá hàng tỷ USD, NBC News dẫn các nguồn tin cho biết.

Theo các nguồn tin, các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm vào các cơ sở giám sát của Mỹ trong khu vực đã gây ra mức độ thiệt hại chưa từng có, lớn hơn bất kỳ sự tàn phá nào mà các cơ quan tình báo Mỹ từng phải hứng chịu.

Các nguồn tin cho biết Mỹ sẽ phải chi hàng tỷ USD để khắc phục thiệt hại.

Các cuộc tấn công của Iran làm dấy lên nghi vấn về việc Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và cộng đồng tình báo Mỹ có được chuẩn bị đầy đủ để bảo đảm an toàn cho các cơ sở của Mỹ trong khu vực hay không, theo kênh truyền hình này.

Trong một diễn biến khác, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các nhà ngoại giao hàng đầu của một số quốc gia rằng Mỹ chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới mà sẽ tập trung vào những biện pháp gây sức ép khác đối với Iran, trong đó có sử dụng các biện pháp trừng phạt, theo Axios.

“Ông Rubio nói Mỹ không có kế hoạch quay lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn”, nhưng “không loại trừ các cuộc tấn công nếu Iran ra tay trước”, trang tin này đưa tin hôm 25/8.

Thay vào đó, các quan chức Mỹ nói với Axios rằng Mỹ sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hải quân, đồng thời “đưa lượng dầu ngày càng lớn ra khỏi eo biển Hormuz”.

Một quan chức Mỹ cho biết đây được dự kiến sẽ là chính sách của chính quyền Tổng thống Trump ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Hiện Mỹ không đàm phán với Iran vì cho rằng “sức ép có thể khiến người Iran quay trở lại bàn đàm phán”, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ.

Mỹ chuyển hướng đánh vào hạ tầng Iran, Tehran mở rộng đòn đáp trả khắp Trung Đông

Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

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