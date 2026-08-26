Mỹ gửi yêu cầu tới Kiev sát giờ G - Giám đốc CIA đến Moscow, ông Putin dời sự kiện do hàng trăm người chuẩn bị

Nga tuyên bố kiểm soát Hannivka

Đài Tsargrad (Nga) ngày 26/8 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát Hannivka, khu vực nằm sát Dobropillia ở Donbass. Theo nguồn tin Nga, Hannivka trên thực tế được xem là vùng ngoại ô của Dobropillia, vì vậy việc kiểm soát ngôi làng đã đưa bộ binh Nga áp sát, thậm chí tiến vào khu vực đô thị ở phía nam và phía đông thành phố.

Các video được phía Nga công bố cho thấy những nhóm xung kích đang hoạt động tại khu vực tiếp giáp Dobropillia. Ở phía đông, quân đội Nga cũng tuyên bố kiểm soát Kucheriv Yar, trong khi các đơn vị Ukraine tìm cách phản công nhưng chưa thể đẩy lùi lực lượng Nga.

Giới phân tích quân sự Nga cho rằng Dobropillia đang dần bị siết chặt từ hai hướng nam và bắc. Nếu các mũi tiến công tiếp tục khép lại, quân đội Ukraine sẽ phải lựa chọn giữa rút khỏi thành phố hoặc tăng viện để duy trì phòng thủ trong điều kiện bất lợi.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát Hannivka. Ảnh: Forbes

Cuộc tổng tiến công sắp bắt đầu

Sau khi tuyên bố kiểm soát Hannivka, lực lượng Nga được thông báo đang tập trung thêm quân trong các khu phố và mở rộng phạm vi khống chế quanh Dobropillia. Những diễn biến này khiến giới quan sát Nga nhận định thời điểm mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào thành phố đang cận kề.

Mục tiêu trước mắt của quân đội Nga là hoàn thiện thế bao vây, chia cắt các tuyến tiếp tế và buộc Ukraine phân tán lực lượng tới ứng cứu. Một khi tập trung đủ quân và thiết lập được các vị trí cần thiết trong khu vực đô thị, các đơn vị xung kích Nga có thể đồng loạt gia tăng sức ép từ nhiều hướng.

Dobropillia có ý nghĩa đáng kể đối với tuyến phòng thủ phía tây Donbass. Sau thành phố này là khu vực rộng dẫn về cụm đô thị Sloviansk–Kramatorsk. Theo giới phân tích Nga, Ukraine không có nhiều tuyến công sự được chuẩn bị từ trước trên một số đoạn của hướng tiến quân này.

Nếu phòng tuyến Dobropillia bị phá vỡ, quân đội Nga có thể sử dụng thành phố làm bàn đạp tiến về phía tây bắc, tiếp cận Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkivka từ phía nam và phía tây. Nga cũng có thể tìm cách kiểm soát các điểm cao như núi Karachun ở phía tây Sloviansk, qua đó gây sức ép lên hệ thống phòng thủ của Ukraine tại miền tây Donbass.

Như vậy, cuộc tiến công Dobropillia sẽ không chỉ nhằm giành quyền kiểm soát một thành phố mà còn có thể mở đường cho chiến dịch lớn hơn hướng tới cụm Sloviansk–Kramatorsk.

Trong bối cảnh chiến tuyến chịu sức ép ở nhiều nơi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Mykhailo Drapatyi, được thông báo đã ra lệnh điều lực lượng dự bị lên phía bắc. Giới phân tích tại Kiev lo ngại Nga đang tập trung quân ở tỉnh Bryansk và có thể tạo thêm một hướng gây sức ép về phía Chernihiv.

Chỉ cần tạo ra nguy cơ thường trực, Moscow có thể buộc Kiev giữ lại bộ binh, các đơn vị UAV và phương tiện yểm trợ tại miền bắc, thay vì điều lực lượng về Donbass, Kharkiv hoặc Zaporizhzhia. Nguồn quân dự bị của Ukraine vì thế tiếp tục bị kéo căng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: BBC

Mỹ gửi yêu cầu nóng tới Kiev trước "giờ G" Giám đốc CIA tới Moscow

Giữa lúc chiến sự diễn biến nóng, một sự kiện xảy ra tại Moscow. Sáng 25/8, máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ mang số hiệu RCH4555 hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở Moscow, Nga.

Chiếc C-17 bay từ Căn cứ không quân Andrews tại bang Maryland tới Riga hai ngày trước đó, rồi tiếp tục hành trình tới Moscow. Andrews là nơi phục vụ các chuyến bay của Tổng thống và nhiều quan chức chính phủ Mỹ. Sau khi lưu lại Moscow khoảng 9 giờ, máy bay trở lại Riga.

Không có thông báo chính thức về hành khách hay mục đích chuyến bay. Tuy nhiên, CBS News cho biết người tới Moscow là Giám đốc CIA John Ratcliffe. Axios đưa tin Washington đã yêu cầu nóng tới Kiev với nội dung: Không tấn công theo hướng Moscow trong thời gian chuyến thăm diễn ra.

Đây là lần đầu tiên trong 5 năm một quan chức tình báo Mỹ ở cấp độ như vậy tới Nga. Việc ông Ratcliffe sử dụng máy bay quân sự, bay qua Riga và chỉ lưu lại Moscow trong vài giờ làm dấy lên nhận định rằng chuyến đi được tổ chức gấp để chuyển một thông điệp từ Tổng thống Donald Trump.

Danh tính người đối thoại với ông Ratcliffe chưa được công bố. Theo nghi thức, ứng viên phù hợp nhất là Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin. Tuy nhiên, một số nguồn tin Nga cho rằng cuộc gặp có thể diễn ra ở cấp cao hơn.

Ông Putin dời sự kiện lớn do hàng trăm người tham gia chuẩn bị

Nhà báo chuyên theo dõi Điện Kremlin Alexander Yunashev cho biết, một sự kiện lớn trong lịch làm việc của Tổng thống Vladimir Putin ngày 25/8 đã bất ngờ được dời lại, dù hàng trăm người tham gia chuẩn bị.

Theo ông, lịch trình của nhà lãnh đạo Nga được thay đổi để dành chỗ cho cuộc gặp với Giám đốc CIA.

Một khả năng khác là ông Ratcliffe sẽ gặp các đại diện trong nhóm đàm phán Nga phụ trách vấn đề Ukraine. Nhóm này đang duy trì đối thoại với những nhân vật được ông Trump giao nhiệm vụ như Steve Witkoff và Jared Kushner. Việc Washington lần này cử trực tiếp Giám đốc CIA có thể cho thấy Nhà Trắng muốn sử dụng một kênh kín và đáng tin cậy hơn để xử lý vấn đề nhạy cảm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ukraine được đánh giá là nội dung trung tâm của cuộc đàm phán bí mật. Ông Ratcliffe tham gia trực tiếp vào hoạt động cung cấp thông tin tình báo cho Kiev và từng thúc đẩy nối lại việc chia sẻ dữ liệu sau giai đoạn Washington tạm ngừng chuyển thông tin cho Ukraine. Bởi vậy, ông vừa nắm rõ tình hình chiến trường, vừa có khả năng truyền đạt trực tiếp quan điểm của Tổng thống Mỹ.

Một số kênh truyền thông Ukraine cho rằng, ông Ratcliffe có thể đã đề nghị Nga kết thúc chiến dịch quân sự trước cuối năm 2026. The Wall Street Journal lại đưa ra giả thuyết ông tới chuyển lời cảnh báo liên quan kế hoạch quân sự của Moscow. Khả năng thảo luận về Iran cũng được đề cập. Những nội dung này chưa được Moscow hoặc Washington xác nhận.

Truyền thông phương Tây còn nhắc tới khả năng Giám đốc CIA mang theo một “tối hậu thư” từ Washington.

Tuy nhiên, giới phân tích Nga cho rằng nếu ông Trump chỉ muốn đưa ra yêu cầu cứng rắn, Nhà Trắng có thể sử dụng điện thoại, truyền thông hoặc mạng xã hội. Việc cử người đứng đầu CIA trực tiếp tới Moscow cho thấy thông điệp có thể phức tạp hơn, cần được trao đổi kín và không thể truyền đạt đầy đủ qua các kênh công khai.

Điện Kremlin và Nhà Trắng nhiều khả năng chỉ đưa ra một thông báo ngắn nếu quyết định xác nhận chuyến thăm.

Nội dung có thể được mô tả chung là trao đổi về quan hệ Nga–Mỹ, tình hình quốc tế và vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, chính sự xuất hiện bất ngờ của Giám đốc CIA tại Moscow, giữa lúc Nga gia tăng sức ép trên chiến trường, đã phát đi tín hiệu rằng một kênh đàm phán đang được kích hoạt.