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Tiêm kích Su-57 hai chỗ ngồi sẽ thay đổi chiến thuật không chiến thế nào?

| | Tài chính quốc tế

Tiêm kích Su-57D - bản sửa đổi hai chỗ ngồi từ nguyên mẫu Su-57 Felon đang được Không quân Nga sử dụng để thử nghiệm công nghệ chiến đấu mới.

Tiêm kích Su-57 hai chỗ ngồi sẽ thay đổi chiến thuật không chiến thế nào?- Ảnh 1.

Phiên bản hai chỗ ngồi của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Nga đang được phát triển dựa trên nguyên mẫu Su-57 đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Tính năng chính của bản nâng cấp mới là việc kéo dài thân máy bay để chứa thêm buồng lái thứ hai.

Nhu cầu về sự chuyển đổi như vậy xuất phát từ kinh nghiệm của các cuộc xung đột quân sự hiện đại, vốn đòi hỏi chiến thuật tác chiến tầm xa dựa trên thông tin tình báo và phương pháp tiếp cận bí mật.

Như đã nêu trong tài liệu "Archangel Spetsnaz" của nhóm nghiên cứu MAX, khu vực làm việc thứ hai không chỉ dành cho phi công hướng dẫn (phục vụ đào tạo) mà còn cho hoa tiêu/người điều khiển.

Giải pháp này sẽ cho phép phân bổ nhiệm vụ cân bằng hơn, khi phi công ở buồng lái phía trước sẽ tập trung vào điều khiển, trong khi người làm nhiệm vụ hoa tiêu sẽ xử lý việc dẫn đường, điều khiển vũ khí và trao đổi dữ liệu.

Ngoài ra, thành viên phi hành đoàn thứ hai sẽ có khả năng phối hợp hoạt động của các hệ thống không người lái, bao gồm máy bay đánh chặn, UAV trinh sát và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

Tiêm kích Su-57 hai chỗ ngồi sẽ thay đổi chiến thuật không chiến thế nào?- Ảnh 2.

Tiêm kích Su-57D trong một chuyến bay thử nghiệm.

Trong tương lai, tiêm kích Su-57D có thể trở thành một trung tâm chiến thuật di động để điều khiển hỏa lực, trinh sát và điều khiển "bầy đàn" máy bay không người lái với sự tích hợp các yếu tố trí tuệ nhân tạo.

Các đặc tính khác của phiên bản Su-57D không khác gì so với biến thể cơ sở có một chỗ ngồi, phi công thử nghiệm giỏi nhất của Nga - ông Sergei Bogdan cũng nhận định tính cơ động của cả hai là như nhau.

Theo vestnik-rm

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga

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