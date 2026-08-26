Chuyến thăm Moskva của giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe là một bất ngờ hoàn toàn đối với báo chí, điều này càng được nhấn mạnh bởi phương tiện được chọn cho mục đích này.

Ông Ratcliffe đã bay đến thủ đô Nga trên chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ, mặc dù có thể sử dụng một trong những phi cơ chính phủ, chẳng hạn như C-37 hoặc C-40, đây là những phiên bản đặc biệt của Gulfstream V và Boeing 737.

Việc máy bay vận tải chiến lược tham gia vận chuyển VIP được chứng minh bằng dữ liệu từ dịch vụ theo dõi hàng không AirNav, theo đó chiếc C-17 đã bay đến lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng tắt bộ phát đáp khi tiến vào không phận nước này.

Cùng lúc đó theo Flightradar24, máy bay cất cánh từ Riga lúc 8h50 và hạ cánh xuống Vnukovo lúc 10h04 ngày 25/8.

Trước khi đến Latvia, chiếc C-17 đã cất cánh từ căn cứ không quân Camp Springs của Mỹ, nơi đồn trú của một lực lượng không quân đặc biệt chuyên vận chuyển các lãnh đạo cấp cao của Mỹ.

Chuyến bay của máy bay vận tải C-17 Globemaster III mang số hiệu đuôi RCH4555 của Không lực Hoa Kỳ, với bộ phát đáp bị tắt trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Hành trình của chiếc C-17 Globemaster III mang số hiệu đuôi RCH4555 thuộc Không lực Hoa Kỳ đến Moskva.

Xét cho cùng, C-17 thuộc lớp máy bay vận tải quân sự chiến lược, bởi vì nó có trọng lượng cất cánh tối đa 265 tấn, trong đó trọng tải hàng hóa có thể lên tới 77,5 tấn. Với tải trọng 75 tấn, nó có thể bay được khoảng 4.400km mà không cần tiếp nhiên liệu trên không.

Tức là khả năng của loại máy bay này vượt xa nhu cầu vận chuyển ngay cả với Giám đốc CIA và một phái đoàn. Nhưng nó được sử dụng khi sân bay dự kiến ​​hạ cánh có đánh giá nguy hiểm.

Ví dụ, máy bay C-17 đã được sử dụng để đưa các quan chức cấp cao của Mỹ đến Afghanistan. Điều này là do chiếc phi cơ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa.

Loại máy bay này cũng được sử dụng trong trường hợp cần vận chuyển xe cho các phái đoàn. Rõ ràng đây là lý do người ta phía Mỹ sử dụng C-17.

C-17 có khả năng mang theo nhiều ô tô chuyên dụng, đó là lý do nó được huy động.

Điều đáng chú ý là máy bay vận tải C-17 thậm chí có thể vận chuyển một chiếc xe tăng hạng nặng M1 Abrams, nhưng chỉ khoảng một tá xe bọc thép hoặc xe thông thường khác.

Như vậy, chuyến thăm Nga của Giám đốc CIA John Ratcliffe diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang khá thận trọng đánh giá mọi rủi ro có thể xảy ra và cố gắng bảo vệ các quan chức cấp cao của mình bằng mọi biện pháp sẵn có.

Mục đích chính thức của chuyến thăm của phái đoàn Mỹ vẫn chưa được biết, nhưng chuyến thăm khá ngắn: Chiếc C-17 hạ cánh xuống Moskva vào khoảng 10h00 giờ địa phương và bay trở lại vào khoảng 19h00.