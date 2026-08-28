Bức tâm thư đau xé lòng của Đoàn Văn Hậu

Tối 26/8/2026, ánh đèn trên sân vận động Mỹ Đình rực sáng trong cơn mưa pháo hoa ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Giữa biển người cuồng nhiệt và giai điệu chiến thắng vang dội, Đoàn Văn Hậu đứng đó, ôm chặt chiếc cúp vàng trong tay. Nụ cười rạng rỡ hiện trên môi, nhưng ánh mắt anh đong đầy những tầng cảm xúc lắng đọng. Ít ai biết rằng, đằng sau giây phút vinh quang đỉnh cao ấy là cả một hành trình hồi sinh phi thường, được thắp lên từ một bức tâm thư tự viết cho chính mình vào một ngày mùa đông tăm tối nhất sự nghiệp.

Tâm thư của Văn Hậu

Trên trang cá nhân, Văn Hậu đã nhìn lại hành trình hơn 2 năm đầy khó khăn của bản thân. Từ những chạnh lòng khi thấy đồng đội vô địch đến nỗ lực trở lại sân cỏ.

Đó là ngày 6/1/2025. Trong khi toàn đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay trở về nước trong tiếng reo hò rộn rã của người hâm mộ cùng chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2024, thì ở một góc lặng lẽ của sân bay, Văn Hậu lủi thủi bước đi trên hai chiếc nạng gỗ. Anh vừa trải qua ca phẫu thuật gân gót Achilles đầy đớn đau tại Hàn Quốc. Hơn một năm rời xa thảm cỏ xanh, chấn thương dai dẳng đã biến hậu vệ sinh năm 1999 thành người đứng ngoài cuộc trong những ngày vui nhất của bóng đá nước nhà. Đúng 18h41 tối hôm ấy, ngồi một mình với nỗi đơn độc và khao khát cào xé trong lòng, Văn Hậu mở điện thoại, gõ những dòng chữ gửi gắm tới tương lai với tựa đề: "Gửi Đoàn Văn Hậu của 2026".

"Hôm nay, ngày mày lang thang cùng hai chiếc nạng bay từ Hàn Quốc về Việt Nam sau khi phẫu thuật điểm bán gân gót Achilles và là ngày tuyển Việt Nam về nước sau khi vô địch ASEAN Cup 2024. Nhìn mọi người mang cúp về và được người dân chào đón có sướng không? Sướng chứ! Tao ước mày không chấn thương và đang cùng đội ăn mừng cùng người dân", Văn Hậu mở đầu lá thư bằng thứ ngôn ngữ mộc mạc, xưng "tao - mày" đầy chân thật với bản thân. Anh không ngần ngại đối diện với sự kiệt quệ về tinh thần: "Tao biết từ lúc chấn thương đến ngày viết vài dòng hôm nay cũng đã hơn một năm mày chưa tập luyện và thi đấu được. Mày vật lộn với chấn thương. Mày lang thang tìm cách điều trị cho khỏi để sớm quay lại. Đầu mày có những lúc cảm giác như muốn nổ tung vì nghĩ quá nhiều".

Văn Hậu sau 2 năm nỗ lực trở lại (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng, đằng sau nỗi đau đớn và bế tắc ấy chưa bao giờ là sự đầu hàng. Ngọn lửa đam mê trong anh vẫn cháy âm ỉ nhưng dữ dội:

"Nhưng niềm đam mê và nhiệt huyết với bóng đá của mày chưa bao giờ cạn. Mày luôn tập luyện và thi đấu hết mình cũng như chưa bao giờ cho phép bản thân hời hợt hay thiếu nghiêm túc. Hy vọng mày vẫn sẽ giữ được đam mê, nhiệt huyết và sự chuyên nghiệp với bóng đá như vậy. Cũng hy vọng mày của 2026 khi đọc lại vài dòng này sẽ cười và nói tao làm được rồi! Tao đã trở lại tập luyện và thi đấu được rồi!". Cầu thủ gốc Thái Bình gửi một lời thỉnh cầu thiết tha: "Tao cầu xin sẽ không chấn thương nữa và vẫn luôn cống hiến hết mình vì bóng đá. Tao sinh ra để dành cho bóng đá và bóng đá đã giúp tao được như ngày hôm nay. Cảm ơn một Đoàn Văn Hậu đã không bỏ cuộc và đã cố gắng vượt qua hơn hai năm chấn thương để trở lại mạnh mẽ như hôm nay! Đường còn dài lắm, luôn phải cố gắng nhé!", Văn Hậu viết.

Lời hứa trong đêm đông năm ấy đã trở thành kim chỉ nam cho hành trình tái sinh kỳ diệu. Hơn hai năm vật lộn với những bài tập phục hồi đầy mồ hôi và nước mắt, Văn Hậu từng bước giật lại sự nghiệp từ tay số phận. Anh trở lại sân cỏ cuối năm 2025, cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội lên ngôi tại V.League, rồi tái xuất rực rỡ trong màu áo đội tuyển quốc gia vào tháng 3/2026. Để rồi trong đêm Mỹ Đình lịch sử, anh lại một lần nữa trở thành lá chắn thép vững chãi, góp công lớn đưa tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngai vàng Đông Nam Á. Khép lại đêm ăn mừng, Văn Hậu nghẹn ngào chia sẻ lại bức thư năm xưa như một lời hồi đáp trọn vẹn nhất cho quá khứ:

"Ngày đó viết những dòng này, Hậu chỉ có một mong ước: ngày nào đó sẽ lại được ra sân và chơi bóng như Hậu từng làm. Hôm nay, điều từng là ước mong đã trở thành hiện thực. Không phải vì hành trình dễ dàng, mà bởi Hậu đã không bỏ cuộc. Hơn hai năm chấn thương, có những ngày mệt mỏi, hoài nghi, nhưng cuối cùng Hậu vẫn trở lại. Đoàn Văn Hậu của 2026, mày đã làm được rồi!".

Trọn vẹn bức tâm thư của Văn Hậu

Văn Hậu cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

Bước qua vùng tối của số phận để tái sinh rực rỡ ở tuổi 27, Văn Hậu đã chứng minh rằng mọi khó khăn, trắc trở sẽ chẳng thể dập tắt ngọn lửa đam mê.