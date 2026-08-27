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Thành lập liên minh 'xanh hóa' logistics Việt Nam, hướng tới giảm xe chạy rỗng

| | Thị trường

GOZO cùng Kim Long Motor, VTTC Logistics, Ahamove và các đối tác tài chính thành lập Liên minh Xanh hóa Logistics Việt Nam, hướng tới kết nối phương tiện xanh, kho vận, nguồn hàng, tài chính và công nghệ trong logistics.

Thành lập liên minh 'xanh hóa' logistics Việt Nam, hướng tới giảm xe chạy rỗng - Ảnh 1.

Ngày 27/8 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần GOZO tổ chức lễ ký kết với các đối tác chiến lược và công bố Liên minh Xanh hóa Logistics Việt Nam. Sáng kiến này hướng tới việc kết nối các mắt xích đang hoạt động riêng rẽ trong chuỗi logistics, từ phương tiện, kho vận, giao nhận đến nguồn vốn và công nghệ điều phối.

Theo số liệu công bố bởi World Bank, chi phí logistics của Việt Nam hiện tương đương khoảng 16,5% GDP, trong khi mức bình quân thế giới là 11,6%. Vận tải đường bộ chiếm 75,2% khối lượng hàng hóa được vận chuyển trong năm 2025. Trong khi đó, xe tải và xe buýt chỉ chiếm khoảng 2% số phương tiện đăng ký nhưng tạo ra hơn 65% phát thải khí nhà kính của ngành vận tải đường bộ.

Trong mô hình hợp tác, Kim Long Motor tham gia ở mảng phương tiện thương mại điện, với mẫu xe van thuần điện GK48-EV. VTTC Logistics đảm nhiệm các năng lực về kho bãi, fulfillment, vận tải đa phương thức và backhaul nhằm giảm số chuyến xe chạy rỗng. Ahamove kết nối phương tiện với nhu cầu giao nhận đô thị và chặng cuối.

Các bên cũng nghiên cứu các giải pháp tài chính phục vụ quá trình chuyển đổi đội xe. Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước được công bố, dư nợ tín dụng xanh của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã vượt 780.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, với 63 tổ chức tín dụng tham gia.

Thành lập liên minh 'xanh hóa' logistics Việt Nam, hướng tới giảm xe chạy rỗng - Ảnh 2.

Ở khâu công nghệ, nền tảng GOZO eMover được sử dụng để kết nối, điều phối và quản lý dữ liệu vận hành. Hệ thống hướng tới tối ưu tuyến đường, tăng mức sử dụng phương tiện và tạo dữ liệu cho từng chuyến hàng, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi các chỉ số vận hành và phát thải.

Theo GOZO, hiệu quả của mô hình trong giai đoạn tiếp theo sẽ được đánh giá thông qua số phương tiện xanh được đưa vào vận hành, mức giảm quãng đường chạy rỗng, chi phí vận hành và khả năng hình thành dữ liệu minh bạch. Doanh nghiệp hiện cho biết hệ thống của mình kết nối hơn 13.000 chủ xe và đối tác vận tải tại 34 tỉnh, thành phố.

Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

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