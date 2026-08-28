Vì sao bao bì giấy ngày càng được ngành cà phê uống liền ưu tiên?

‏Theo Grand View Research, thị trường cà phê uống liền toàn cầu dự kiến vượt 42 tỷ USD vào năm 2030, với tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm đạt 6,2%. ‏

‏Song song với sự tăng trưởng của ngành, kỳ vọng của người tiêu dùng đối với bao bì cũng đang thay đổi. Nghiên cứu của Tetra Pak năm 2025 cho thấy 43% người tham gia khảo sát ưu tiên bao bì giấy hơn các giải pháp đóng gói khác như thủy tinh hoặc nhựa. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống tìm kiếm những giải pháp bao bì vừa bảo vệ sản phẩm, vừa hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong đó, bao bì giấy nổi bật với bốn lợi ích sau.‏

‏Bảo đảm chất lượng sản phẩm và hương vị thơm ngon‏

‏Cà phê là thức uống nhạy cảm với các điều kiện môi trường trong quá trình chế biến, đóng gói và vận chuyển. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến hương thơm tự nhiên và độ đậm đà của sản phẩm. Khảo sát thị trường của Innova năm 2025 cho thấy 47% người tiêu dùng chọn mua cà phê uống liền vì hương vị và 25% người tiêu dùng muốn tìm hương vị mới như cappuccino hạt phỉ hoặc caramel caffe latte. Điều này cho thấy hương vị và chất lượng sản phẩm là những ưu tiên hàng đầu trong trải nghiệm cà phê uống liền của người dùng.‏

‏Vì vậy, giải pháp bao bì giấy tiệt trùng có cấu trúc đa lớp sẽ tạo lớp bảo vệ khỏi tác động của ánh sáng và không khí. Nhờ đó, các sản phẩm cà phê uống liền có thể giữ trọn vẹn hương vị đặc trưng và chất lượng sản phẩm trong nhiều tháng mà không cần sử dụng chất bảo quản hay duy trì chuỗi làm lạnh. ‏

‏Đáp ứng nhu cầu tiện lợi và nhanh chóng‏

‏Khảo sát thị trường của Innova (2025) cho thấy 45% người tiêu dùng Gen Z và 50% Gen Y ưu tiên tính tiện dụng khi lựa chọn sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Trong bối cảnh nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều người tiêu dùng tìm kiếm những sản phẩm có thể dễ dàng mang theo, sử dụng mọi lúc mọi nơi mà vẫn đảm bảo chất lượng và trải nghiệm thưởng thức.‏

‏Đáp ứng xu hướng này, bao bì giấy tiệt trùng giúp các sản phẩm cà phê uống liền trở thành lựa chọn phù hợp cho nhu cầu tiêu dùng linh hoạt. Với trọng lượng nhẹ, thiết kế vừa tay cầm và có thể tích hợp nắp đóng mở, sản phẩm dễ dàng được mang theo khi di chuyển, sử dụng tại nơi làm việc hoặc trong các hoạt động hằng ngày mà không lo đổ vỡ.‏

‏Đối với doanh nghiệp, bao bì giấy với kết cấu chắc chắn và khả năng xếp gọn cũng góp phần tối ưu không gian lưu trữ và vận chuyển, đồng thời giảm nguy cơ hư hỏng trong quá trình phân phối. Điều này giúp nâng cao hiệu quả vận hành trong toàn chuỗi cung ứng.

Giải pháp bao bì giấy tiệt trùng mang đến sự tiện lợi nhờ trọng lượng nhẹ, thiết kế vừa tay cầm, có thể tích hợp nắp đóng mở, giúp người dùng dễ mang theo.

‏‏Hỗ trợ lộ trình phát triển bền vững‏

‏Trước tác động của biến đổi khí hậu, người tiêu dùng ngày càng ý thức hơn về những ảnh hưởng đến môi trường trong các lựa chọn hằng ngày. Theo nghiên cứu toàn cầu của Tetra Pak năm 2025, các mối quan ngại về môi trường như ô nhiễm, tác hại đối với thiên nhiên và rác thải nhựa ngày càng trở nên quan trọng và tác động đến 75% người tiêu dùng. Bên cạnh đó, 60% người tiêu dùng cho biết quyết định mua hàng của họ xuất phát từ mong muốn bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. ‏

‏Giải pháp bao bì giấy có thể giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán này nhờ khả năng sử dụng tỷ lệ cao vật liệu có nguồn gốc tái tạo như giấy và polyme có nguồn gốc thực vật. Một số giải pháp khác từ Tetra Pak được thiết kế nhằm giảm dấu chân carbon so với bao bì gốc hóa thạch truyền thống, đồng thời phù hợp với các quy trình phân loại, thu gom và tái chế hiện hành.‏

‏Tạo điểm khác biệt trên kệ hàng‏ ‏ ‏

‏Giữa hàng loạt sản phẩm cùng xuất hiện trên kệ, các thương hiệu chỉ có một khoảng thời gian ngắn để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Với nhóm khách hàng trẻ, họ không chỉ tìm kiếm một thức uống tiện lợi mà còn bị thu hút bởi yếu tố thẩm mỹ. Do đó, thiết kế bao bì là điểm chạm trực quan, giúp tạo ấn tượng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.‏

‏Với thiết kế có bề mặt liền mạch, bao bì giấy mang đến không gian sáng tạo để thương hiệu truyền tải câu chuyện, cá tính và thông điệp sản phẩm một cách trọn vẹn. Một điểm cộng khác là nhờ sự linh hoạt của chất liệu giấy, nhà sản xuất có thể ứng dụng đa dạng các hiệu ứng thị giác và công nghệ in ấn; từ đó, mỗi sản phẩm có thể trở thành một "biển quảng cáo thu nhỏ" ở các kệ bán hàng. ‏

‏Với thiết kế hình hộp đặc trưng, bao bì giấy kết hợp hài hòa giữa chức năng bảo vệ sản phẩm và khả năng truyền tải thông tin, giúp thương hiệu kết nối hiệu quả hơn với người tiêu dùng.

‏Giải pháp tương thích đồng bộ từ Tetra Pak cho doanh nghiệp cà phê‏

‏Với bốn lợi ích trên, có thể thấy bao bì giấy không chỉ giúp bảo vệ chất lượng và hương vị cà phê uống liền, mà còn đáp ứng nhu cầu tiện lợi, hỗ trợ ‏‏các mục tiêu phát triển bền vững và tạo điểm khác biệt cho thương hiệu. Tuy nhiên, để phát huy trọn vẹn những lợi thế này, doanh nghiệp cần một giải pháp tương thích đồng bộ, kết nối xuyên suốt từ phát triển sản phẩm, chế biến đến đóng gói, bao bì và vận hành.‏

‏Đây cũng là cách tiếp cận của Tetra Pak khi đồng hành cùng các doanh nghiệp cà phê uống liền. Giải pháp tương thích đồng bộ của công ty được xây dựng trên ba trụ cột: đổi mới sản phẩm, tối ưu sản xuất và phát triển bao bì. Các công đoạn từ phát triển công thức, chế biến đến chiết rót và đóng gói được kết nối trong một quy trình thống nhất, giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng đồng đều, nâng cao hiệu suất và tối ưu chi phí vận hành.‏

‏Trong đó, các dòng bao bì giấy tiệt trùng như Tetra Prisma® Aseptic và Tetra Brik® mang đến nhiều lựa chọn về kiểu dáng, dung tích và thiết kế. Cấu trúc đa lớp giúp bảo vệ hương vị cà phê mà không cần sử dụng chất bảo quản, trong khi bề mặt bao bì tạo không gian để thương hiệu thể hiện dấu ấn riêng.‏

‏Các thiết kế bao bì giấy tiệt trùng của Tetra Pak góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và độ ổn định của sản phẩm trong suốt thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản.

‏Không chỉ ở khâu đóng gói, Tetra Pak còn hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đổi mới và mở rộng sản xuất. Thông qua Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới Bloom., doanh nghiệp có thể thử nghiệm ý tưởng, phát triển công thức và đánh giá khả năng thương mại hóa các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Kết hợp với mạng lưới đối tác gia công phù hợp, Bloom. giúp doanh nghiệp rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến sản phẩm thương mại, từ đó đẩy nhanh tốc độ tiếp cận thị trường và tối ưu chi phí đầu tư.‏

‏Bên cạnh đó, Tetra Pak còn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng Tetra Pak® Factory OS™, hệ điều hành nhà máy thông minh giúp kết nối dữ liệu, hệ thống và các hoạt động vận hành trong nhà máy. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để nâng cao hiệu suất sản xuất, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, tối ưu chi phí vận hành và giảm tổng chi phí sở hữu (TCO).‏

‏Tetra Pak® Factory OS™ giúp kết nối dữ liệu và vận hành, hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhà máy.

‏Trước tiềm năng tăng trưởng của thị trường cà phê uống liền, các giải pháp của Tetra Pak sẽ là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp Việt tối ưu năng lực sản xuất, nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt Nam và mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.‏

‏Tìm hiểu thêm giải pháp tương thích đồng bộ cho ngành cà phê uống liền tại đây: ‏Ready-to-drink coffee | Tetra Pak Vietnam‏