Tầm nhìn cực đỉnh của ông Phạm Nhật Vượng: robot hình người tràn vào các nhà máy sản xuất ô tô, Tesla cùng Hyundai, BMW đồng loạt tăng tốc

Robot hình người đang dần rời khỏi các màn trình diễn công nghệ để bước vào môi trường sản xuất thực tế. BMW, Hyundai và Tesla đều đẩy mạnh thử nghiệm humanoid, trong khi Vingroup cũng xây dựng hệ sinh thái robot riêng, với định hướng đưa công nghệ này vào các doanh nghiệp như VinFast.

Robot hình người bước vào nhà máy

Robot công nghiệp đã xuất hiện trong các nhà máy ô tô từ nhiều thập kỷ, đảm nhiệm những công việc như hàn thân xe, bôi keo, lắp ráp hay vận chuyển linh kiện.

Điểm mới nằm ở thế hệ robot hình người (humanoid). Được tích hợp AI và hệ thống cảm biến, những robot này có khả năng di chuyển, nhận biết môi trường và thực hiện nhiều nhiệm vụ vốn cần con người.

Tại nhà máy BMW ở Spartanburg, Mỹ, robot hình người do Figure AI phát triển đã được thử nghiệm trong hoạt động logistics. Robot có thể lấy linh kiện, đặt lên xe đẩy và di chuyển trong nhà máy. BMW cho biết công nghệ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng có tiềm năng hỗ trợ các công việc lặp lại và yêu cầu vận chuyển linh kiện liên tục.

Điểm đáng chú ý là robot không còn bị giới hạn ở một vị trí cố định như các cánh tay robot truyền thống. Khả năng di chuyển giúp chúng có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong cùng một không gian sản xuất.

Tesla, Hyundai đặt cược vào humanoid

Hyundai là một trong những tập đoàn ô tô theo đuổi robotics mạnh mẽ. Thông qua Boston Dynamics, hãng đang phát triển các giải pháp robot cho môi trường sản xuất, từ vận chuyển, kiểm tra đến xử lý linh kiện.

Hyundai định hướng sử dụng robot hình người cho những công việc đơn điệu, lặp đi lặp lại hoặc khó tuyển lao động. Tập đoàn cũng kỳ vọng tự động hóa giúp tăng năng suất, đồng thời tạo thêm nhu cầu về kỹ thuật viên, nhân sự bảo trì và vận hành robot.

Mercedes cũng đang thử nghiệm robot hình người Apptronik để phân loại và xử lý linh kiện.

Trong khi đó, Tesla đặt cược lớn vào Optimus. CEO Elon Musk coi robot hình người là một trong những hướng phát triển quan trọng của Tesla, bên cạnh ô tô điện và AI.

Tesla dự kiến sử dụng Optimus trước tiên trong các nhà máy của mình, sau đó có thể mở rộng sang khách hàng bên ngoài. Nếu đạt được khả năng sản xuất hàng loạt với chi phí phù hợp, humanoid có thể trở thành một mảng kinh doanh lớn của Tesla.

Tuy nhiên, công nghệ vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt ở khả năng thao tác chính xác bằng bàn tay, độ ổn định và chi phí vận hành.

Vingroup cũng bước vào cuộc đua

Không chỉ các tập đoàn ô tô Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu, cuộc đua robot hình người đã xuất hiện một cái tên Việt Nam.

Vingroup hiện có ba doanh nghiệp chuyên trách về robotics gồm VinRobotics, VinMotion và VinDynamics. Trong đó, VinRobotics tập trung vào robot và tự động hóa công nghiệp; VinMotion phát triển robot hình người đa năng; còn VinDynamics hướng tới robot phục vụ gia đình và cộng đồng.

Mới đây, VinMotion giới thiệu MiniMotion, mẫu robot hình người cỡ nhỏ do doanh nghiệp phát triển. Robot có thể đi lại, leo bậc thang, nhảy từ bục cao xuống và thực hiện động tác nhào lộn. MiniMotion được giới thiệu có khả năng chịu tải tới 85 kg.

Đây không phải sản phẩm đầu tiên của hệ sinh thái robotics Vingroup. VinMotion trước đó đã phát triển Motion 1 và Motion 2, trong khi VinDynamics phát triển robot hình người Dyno.

Đáng chú ý, Vingroup không chỉ hướng tới việc trình diễn công nghệ. VinRobotics dự kiến triển khai các giải pháp tự động hóa trong hệ sinh thái nội bộ, gồm VinFast, VinMetal và VinCons, trước khi hướng tới sản xuất quy mô công nghiệp.

VinMotion cũng định hướng thương mại hóa robot theo mô hình RaaS (Robot as a Service) và RaaP (Robot as a Platform).

Như vậy, tương tự Tesla muốn đưa Optimus vào nhà máy của mình, Vingroup cũng có thể tận dụng hệ sinh thái nội bộ để thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ robot trước khi mở rộng ra thị trường.

Liệu hàng triệu việc làm có bị thay thế?

Sự phát triển của humanoid làm dấy lên câu hỏi về tương lai việc làm trong ngành sản xuất. Tuy nhiên, việc robot xuất hiện trong nhà máy không đồng nghĩa toàn bộ lao động sẽ nhanh chóng bị thay thế.

Những công việc phù hợp với robot trước tiên thường là vận chuyển, phân loại linh kiện và các nhiệm vụ lặp lại. Trong khi đó, con người vẫn cần đảm nhiệm những công việc đòi hỏi kỹ năng cao hơn như vận hành, lập trình, bảo trì và giám sát.

Bên cạnh đó, bài toán kinh tế sẽ quyết định tốc độ phổ cập của humanoid. Không phải công việc nào cũng cần robot hình người. Với một nhiệm vụ đơn giản, robot chuyên dụng có thể rẻ và hiệu quả hơn.

Vì vậy, cuộc đua robot trong ngành ô tô hiện chưa chỉ là câu chuyện “người hay máy”. Thước đo quan trọng hơn là robot có thể làm việc ổn định, liên tục và với chi phí đủ thấp hay không.

Nếu những điều kiện này được đáp ứng, nhà máy ô tô có thể trở thành một trong những thị trường lớn đầu tiên của robot hình người. Khi đó, lợi thế cạnh tranh của các hãng xe sẽ không chỉ nằm ở pin, phần mềm hay công nghệ tự lái, mà còn ở khả năng tự động hóa và làm chủ robot trong sản xuất.